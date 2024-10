O que é Network Functions Virtualization (NFV)?

Para aproveitar os benefícios da Network Functions Virtualization, as equipes de TI devem reconhecer e lidar com alguns desafios, especialmente as questões de visibilidade e segurança que podem acompanhar a NFV.

Os ambientes da NFV geralmente exigem ferramentas de monitoramento mais complexas para monitorar as várias virtual machines, funções e tráfego que passam pela rede. As funções virtualizadas também estão mais abertas a ataques cibernéticos e malware do que o hardware físico armazenado em um data center e precisam ser protegidas de maneiras diferentes. As empresas que desejam implantar a NFV devem combinar essa transição com práticas robustas de monitoramento e segurança específicas da NFV para proteger seus dados e sua infraestrutura.