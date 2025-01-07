O que é configuração de rede?

Ela abrange todos os componentes de hardware e software físicos e virtuais em uma rede e os protocolos que ditam como os dados migrar entre eles.

A configuração de rede eficaz é crucial para otimizar o fluxo de tráfego, aprimorar a segurança da rede e melhorar a estabilidade geral da rede. Dada a complexidade dos ambientes híbridos e multinuvem distribuídos geograficamente de hoje, o uso de ferramentas de gerenciamento de configuração de rede é a melhor maneira de automatizar as tarefas de configuração e manutenção de dispositivos.

As ferramentas de configuração de rede fornecem aos desenvolvedores funcionalidades automatizadas de rastreamento de dados e relatórios em tempo real para que os administradores possam identificar prontamente alterações problemáticas na configuração e possíveis riscos à segurança. Elas facilitam alterações em massa (como atualização de senhas quando dispositivos estão comprometidos), permitem que as equipes restaurem rapidamente as configurações de rede para uma configuração anterior e ajudam as empresas a reiniciar dispositivos de rede após falhas.

Com funcionalidades de configuração de rede automatizada, as empresas podem agilizar a manutenção e o reparo de dispositivos de rede físicos e virtuais, reduzindo as interrupções de rede para os usuários e otimizando as funções de rede para os administradores.