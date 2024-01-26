O setor de telecomunicações, um dos pilares da conectividade global, está passando por um renascimento tecnológico há algum tempo, impulsionado por inovações como 5G, IoT, computação em nuvem e IA. Como resultado, as redes têm se tornado cada vez mais difíceis de gerenciar. Há uma necessidade de automação para lidar com tarefas rotineiras, monitorar a integridade da rede e responder a problemas em tempo real. No entanto, os conjuntos de habilidades existentes nos provedores de serviços de comunicação (CSPs) podem não estar alinhados com as demandas em evolução desse cenário dinâmico. Para ter sucesso na era moderna, os CSPs precisam de equipes versáteis, incluindo cientistas de dados para interpretação e operações de dados, desenvolvedores de software para automação por meio de interfaces de programação de aplicativos de fornecedores e engenheiros de garantia de serviço para projetar circuitos fechados para garantir a confiabilidade do serviço.
Enquanto os CSPs preenchem a lacuna construindo equipes com experiência diversa, eles também se beneficiam simultaneamente de benefícios significativos em uma tendência simultânea. As linguagens de programação evoluíram para paradigmas de pouco código/no-code e com o surgimento da IA generativa, estamos em um ponto em que os modelos fundamentais podem gerar código formal com base em descrições de linguagem natural das tarefas. Isso deu uma nova perspectiva ao conceito de rede baseada em intenção (IBN), em que os administradores humanos expressam objetivos de rede de alto nível em linguagem natural conhecida como "intenções" e que essas intenções humanas são automaticamente traduzidas em políticas e configurações de rede. A IBN tem o potencial de melhorar o gerenciamento de rede e pode se tornar um divisor de águas ao lidar com a lacuna de talentos nas empresas de telecomunicações. Indo um passo adiante, as redes autônomas (AN) prometem utilizar intenções como entradas para autoconfigurar, auto-otimizar e autocorrigir redes de forma autônoma à medida que suas condições evoluem.
Embora possamos vislumbrar um futuro brilhante para IBN e AN, há preocupações persistentes sobre sua viabilidade e aplicações de programas, incluindo expressão de intenção, tradução precisa na configuração de rede, transparência e complexidade do sistema, entre outros. Neste blog, nos aprofundamos nas áreas onde sua aplicação prática tem potencial e analisamos os desafios que podem encontrar ao longo do caminho.
Para entender a necessidade de otimizar as interações entre as equipes de CSP e a rede, usaremos uma nova implementação de serviço como exemplo.
Assumimos que a operação de rede CSP é automatizada de acordo com as especificações descritas no TMF Introductory Guide 1230 (IG1230) on Autonomous Networks Technical Architecture. Nesse contexto, o OSS do CSP tem (1) um orquestrador para prestação de serviços, provisão automatizada e testes automatizados, (2) um sistema de garantia com inventário que coleta dados, cria insights sobre o estado da rede e, portanto, facilita a tomada de decisão baseada em dados no contexto de controle de circuito fechado e (3) um gerenciador de políticas que orienta o comportamento da rede usando políticas predefinidas, garantindo o alinhamento com as políticas mais amplas do CSP. Em poucas palavras, as operações automatizadas giram em torno de uma forte combinação de serviços com seus descritores de serviço TOSCA projetados por humanos, configurações, políticas e fluxos de trabalho imperativos, nos quais a inteligência e a tomada de decisão são adicionadas pelos designers de serviços durante o tempo de projeto. Os projetistas de serviços devem prever proativamente uma ampla gama de condições que podem ocorrer na rede e fornecer instruções detalhadas sobre como elas devem ser abordadas. A experiência zero-touch é alcançada desde que as condições futuras tenham sido previstas e haja políticas para lidar com elas.
Usamos os termos Dia 0, Dia 1 e Dia 2 para diferentes estágios do ciclo de vida do serviço, nomeadamente design do serviço, instanciação do serviço e garantia do serviço, respectivamente.
Figura 1: processo de design do serviço do Dia 0 – Design de ativos de serviço
Figura 2: interações do Dia 0/Dia 1/Dia 2
Em resumo, é a fase de design que envolve uma quantidade substancial de trabalho manual, pois é necessário fornecer à rede instruções para o novo serviço.
Na IBN, as intenções referem-se a objetivos de alto nível que o CSP deseja alcançar em sua rede. Em vez de lidar com configurações complexas de rede de baixo nível durante as operações de Dia 0, conforme discutido acima, as equipes de engenharia expressam os objetivos com intenções e a lógica que sustenta as intenções os traduz na configuração de rede necessária que cumpre o objetivo da intenção.
Após a aplicação das configurações à rede, a AN monitora continuamente os serviços implementados e adapta a configuração para garantir que a operação permaneça alinhada com as intenções especificadas. A AN estende o uso de intenções para as operações do Dia 2.
Em seguida, fornecemos alguns dos aspectos em que as intenções poderiam revolucionar as práticas estabelecidas da era pré-intenção:
Há dois desafios principais a serem enfrentados:
O TM Forum lançou a API de rede baseada em intenção TMF921, oferecendo um framework estruturado para definir intenções de rede de alto nível. O TM Forum define a intenção da seguinte forma: "Intenção é a especificação formal de todas as expectativas, incluindo requisitos, objetivos e restrições dadas a um sistema técnico". No entanto, a parte de especificação formal gera uma preocupação: os engenheiros de rede precisariam se familiarizar com essa linguagem formal para aproveitar todo o potencial do conceito de intenção. Além disso, as intenções com especificação formal não reduzem necessariamente o número de parâmetros que devem ser fornecidos com elas. Esse aspecto desafia a simplificação prevista do gerenciamento de rede que normalmente se associaria à IBN.
Além disso, ao formalizar a especificação de intenção, o manipulador de intenção, o componente central do IBN que contém a lógica para a interpretação de intenção, torna-se simplesmente um intérprete determinístico da linguagem formal de intenção. A questão é como evoluímos o manipulador de intenções para um sistema autônomo com maneira declarativa de operação, em que os humanos não são obrigados a prever cada condição potencial de rede e fornecer instruções específicas para sua resolução. Caso contrário, a operação do sistema não poderá fazer a transição com sucesso de automatizado para autônomo (TMF IG1230).
Em blogs futuros, lidaremos com os desafios e oportunidades de IBN e AN com mais detalhes. Quer saber mais?