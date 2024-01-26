O setor de telecomunicações, um dos pilares da conectividade global, está passando por um renascimento tecnológico há algum tempo, impulsionado por inovações como 5G, IoT, computação em nuvem e IA. Como resultado, as redes têm se tornado cada vez mais difíceis de gerenciar. Há uma necessidade de automação para lidar com tarefas rotineiras, monitorar a integridade da rede e responder a problemas em tempo real. No entanto, os conjuntos de habilidades existentes nos provedores de serviços de comunicação (CSPs) podem não estar alinhados com as demandas em evolução desse cenário dinâmico. Para ter sucesso na era moderna, os CSPs precisam de equipes versáteis, incluindo cientistas de dados para interpretação e operações de dados, desenvolvedores de software para automação por meio de interfaces de programação de aplicativos de fornecedores e engenheiros de garantia de serviço para projetar circuitos fechados para garantir a confiabilidade do serviço.

Enquanto os CSPs preenchem a lacuna construindo equipes com experiência diversa, eles também se beneficiam simultaneamente de benefícios significativos em uma tendência simultânea. As linguagens de programação evoluíram para paradigmas de pouco código/no-code e com o surgimento da IA generativa, estamos em um ponto em que os modelos fundamentais podem gerar código formal com base em descrições de linguagem natural das tarefas. Isso deu uma nova perspectiva ao conceito de rede baseada em intenção (IBN), em que os administradores humanos expressam objetivos de rede de alto nível em linguagem natural conhecida como "intenções" e que essas intenções humanas são automaticamente traduzidas em políticas e configurações de rede. A IBN tem o potencial de melhorar o gerenciamento de rede e pode se tornar um divisor de águas ao lidar com a lacuna de talentos nas empresas de telecomunicações. Indo um passo adiante, as redes autônomas (AN) prometem utilizar intenções como entradas para autoconfigurar, auto-otimizar e autocorrigir redes de forma autônoma à medida que suas condições evoluem.

Embora possamos vislumbrar um futuro brilhante para IBN e AN, há preocupações persistentes sobre sua viabilidade e aplicações de programas, incluindo expressão de intenção, tradução precisa na configuração de rede, transparência e complexidade do sistema, entre outros. Neste blog, nos aprofundamos nas áreas onde sua aplicação prática tem potencial e analisamos os desafios que podem encontrar ao longo do caminho.