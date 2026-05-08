O que é backup como serviço (BaaS)?

Backup como serviço (BaaS) é um serviço de proteção de dados baseado em nuvem no qual um provedor de terceiros gerencia o backup, o armazenamento e a recuperação dos dados de uma organização.
Nesse modelo de serviço em nuvem, o provedor de BaaS cuida das operações do dia a dia, incluindo software de backup, armazenamento e monitoramento da segurança dos dados. As organizações mantêm o controle sobre as políticas de backup e podem escolher quanto do gerenciamento delegar.
O BaaS, às vezes chamado de backup online ou backup em nuvem, foi adotado inicialmente como uma ferramenta de backup e recuperação de desastres (BCDR). Ele costuma ser usado junto com a recuperação de desastres como serviço (DRaaS) e outras soluções de recuperação de desastres, mas desde então passou a ocupar um papel mais amplo na estratégia de proteção de dados.
Os provedores de serviços agora incluem detecção de ameaças impulsionada por IA e recursos de recuperação rápida de dados que ajudam as organizações a manter a continuidade de negócios após falhas de hardware, desastres naturais, ataques cibernéticos, malware ou outras interrupções graves.
De acordo com a Fortune Business Insights, a previsão é que o mercado global de soluções de BaaS cresça de US$ 14,49 bilhões em 2026 para US$ 132,02 bilhões até 2034, a uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 31,81%.1 Esse crescimento reflete a adoção mais ampla da nuvem híbrida, junto com o aumento dos volumes de dados corporativos em setores como saúde, serviços financeiros e varejo.
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Hoje, as organizações geram e armazenam dados mais rápido do que a infraestrutura de backup tradicional consegue suportar. As cargas de trabalho de IA, os ambientes multinuvem e a dispersão de dados entre sistemas no local e na nuvem tornaram os ambientes de backup mais complexos, aumentando a demanda por BaaS. As organizações que conduzem iniciativas de modernização de dados estão descobrindo que as abordagens legadas de backup não conseguem acompanhar a escala e a complexidade dos ambientes de dados modernos.
Além disso, os danos decorrentes de perdas de dados, seja por falhas de hardware, seja por ataques cibernéticos, tornaram-se mais caros. De acordo com o Relatório do Custo das Violações de Dados de 2025 da IBM, o custo médio global de uma violação de dados chegou a US$ 4,4 milhões.
O ransomware é outra preocupação crescente. Os agentes de ameaça costumam atacar diretamente os sistemas de backup, por isso as organizações precisam de cópias de dados imutáveis e isoladas que não possam ser criptografadas nem excluídas. A maioria dos provedores de BaaS inclui essas proteções, além de varredura automatizada que detecta atividades suspeitas em estágio inicial, razão pela qual a redundância de backup se tornou central para a resiliência cibernética e o planejamento de cibersegurança.
Os requisitos regulatórios também estão afetando a forma como as organizações lidam com o backup. Tanto as empresas do setor de saúde e de serviços financeiros quanto os escritórios de advocacia enfrentam regras rígidas de residência de dados, incluindo a HIPAA e o RGPD, que exigem processos de backup documentados e auditáveis.
Muitas dessas organizações usam recursos de conformidade integrados, como criptografia de dados e registro de auditoria, para reduzir a carga sobre as equipes internas. As organizações também combinam o armazenamento de dados no local com o backup em nuvem híbrida e pública para manter os dados dentro dos limites geográficos exigidos.
As organizações que usam modelos de backup como serviço (BaaS) definem o que precisa ser protegido e estabelecem políticas que determinam com que frequência os backups são executados e até quando as versões retroagem.O BaaS copia continuamente os dados de produção de uma organização para a infraestrutura do provedor de nuvem.
Veja como o processo funciona:
O backup como serviço (BaaS) está disponível em várias soluções diferentes baseadas em nuvem, conforme as necessidades do negócio. As opções incluem os seguintes tipos de solução:
Um backup completo consiste em criar uma cópia completa de todos os dados designados em um momento específico.
É o mais simples de restaurar, mas exige o maior volume de armazenamento e a janela de backup mais longa. Em geral, as organizações executam um backup completo quando uma política é configurada pela primeira vez e o repetem em intervalos programados.
Um backup incremental copia apenas o que mudou desde a última tarefa de backup.
Esse método usa menos armazenamento e leva menos tempo, mas a restauração dos dados exige o último backup completo e todas as cópias incrementais feitas desde então.
Um backup diferencial copia todas as alterações desde o último backup completo, não importa quantos backups diferenciais tenham sido executados nesse intervalo.
Como são necessários apenas o último backup completo e a cópia diferencial mais recente, a recuperação é mais rápida do que com uma abordagem incremental.
Muitas organizações presumem que os provedores de software como serviço (SaaS) cuidam do backup de dados automaticamente. No entanto, na maioria das plataformas a proteção de dados nativa é limitada e muitas vezes fica aquém dos níveis de serviço corporativos de retenção e recuperação.
O backup de SaaS resolve esse problema e protege os dados nativos da nuvem de plataformas como Microsoft 365, Google Workspace e Salesforce contra exclusão acidental, ransomware, entre outros.
O backup como serviço (BaaS) é uma solução de backup econômica que oferece vários benefícios para atender aos requisitos de proteção de dados de uma organização. Estes são alguns dos benefícios mais importantes:
Ao escolher um provedor, as empresas que avaliam o backup como serviço (BaaS) devem considerar os seguintes fatores de BaaS:
A resiliência cibernética tornou-se uma prioridade da diretoria com a intensificação do ransomware, das ameaças orientadas por IA e das pressões regulatórias. Este relatório explora as principais tendências que moldam 2026 e descreve como os líderes de infraestrutura podem aproveitar o armazenamento orientado por IA, zero trust e conformidade dinâmica para fortalecer a segurança, reduzir o downtime e garantir a continuidade de negócios.
Os ataques cibernéticos agora afetam as operações, a receita e a conformidade. Descubra por que a resiliência é um imperativo nas empresas e como a detecção orientada por IA, a recuperação imutável e a proteção híbrida ajudam as organizações a resistir a ataques e a se recuperar mais rápido.
Descubra por que a resiliência de armazenamento orientada por IA é crítica no cenário de ameaças atual. Saiba como se defender contra ransomware, proteger os dados em sua essência e possibilitar uma recuperação rápida com estratégias integradas e centradas em dados.
Avalie sua prontidão cibernética com uma avaliação sem custo alinhada ao framework do NIST. Obtenha insights de especialistas, um relatório detalhado e um roteiro para fortalecer a resiliência em toda a sua organização.
Explore como o mais recente FlashCore Module combina armazenamento de alta velocidade, confiabilidade avançada e segurança orientada por IA para proteger seus dados.
Explore o 2026 X-Force Threat Intelligence Index para entender como os ataques cibernéticos estão evoluindo. Saiba como os invasores estão utilizando a IA para exploração de falhas de segurança, o aumento do roubo de credenciais e os principais pontos de entrada — além de orientação de especialista para fortalecer a segurança centrada na identidade.
Obtenha técnicas especializadas, melhores práticas e orientações do mundo real para ajustar o IBM FlashSystem e alcançar velocidade máxima, eficiência e proteção de dados.
Fique um passo à frente das ameaças cibernéticas com o IBM Storage FlashSystem: inteligente, seguro e desenvolvido para recuperação rápida, onde quer que seus dados estejam.
IBM Backup and Recovery — proteja e restaure dados em ambientes locais e na nuvem com soluções de backup rápidas e resilientes.
Detecção e resposta a ameaças da IBM — monitoramento contínuo impulsionado por IA e resposta rápida para detectar, conter e se recuperar de ameaças cibernéticas.