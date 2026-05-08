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O que é backup como serviço (BaaS)?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
Publicado 08/05/2026

Backup como serviço (BaaS): definição

Backup como serviço (BaaS) é um serviço de proteção de dados baseado em nuvem no qual um provedor de terceiros gerencia o backup, o armazenamento e a recuperação dos dados de uma organização.

Nesse modelo de serviço em nuvem, o provedor de BaaS cuida das operações do dia a dia, incluindo software de backup, armazenamento e monitoramento da segurança dos dados. As organizações mantêm o controle sobre as políticas de backup e podem escolher quanto do gerenciamento delegar.

O BaaS, às vezes chamado de backup online ou backup em nuvem, foi adotado inicialmente como uma ferramenta de backup e recuperação de desastres (BCDR). Ele costuma ser usado junto com a recuperação de desastres como serviço (DRaaS) e outras soluções de recuperação de desastres, mas desde então passou a ocupar um papel mais amplo na estratégia de proteção de dados.

Os provedores de serviços agora incluem detecção de ameaças impulsionada por IA e recursos de recuperação rápida de dados que ajudam as organizações a manter a continuidade de negócios após falhas de hardware, desastres naturais, ataques cibernéticos, malware ou outras interrupções graves.

De acordo com a Fortune Business Insights, a previsão é que o mercado global de soluções de BaaS cresça de US$ 14,49 bilhões em 2026 para US$ 132,02 bilhões até 2034, a uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 31,81%.1 Esse crescimento reflete a adoção mais ampla da nuvem híbrida, junto com o aumento dos volumes de dados corporativos em setores como saúde, serviços financeiros e varejo.

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Por que o backup como serviço é importante?

Hoje, as organizações geram e armazenam dados mais rápido do que a infraestrutura de backup tradicional consegue suportar. As cargas de trabalho de IA, os ambientes multinuvem e a dispersão de dados entre sistemas no local e na nuvem tornaram os ambientes de backup mais complexos, aumentando a demanda por BaaS. As organizações que conduzem iniciativas de modernização de dados estão descobrindo que as abordagens legadas de backup não conseguem acompanhar a escala e a complexidade dos ambientes de dados modernos.

Além disso, os danos decorrentes de perdas de dados, seja por falhas de hardware, seja por ataques cibernéticos, tornaram-se mais caros. De acordo com o Relatório do Custo das Violações de Dados de 2025 da IBM, o custo médio global de uma violação de dados chegou a US$ 4,4 milhões.

O ransomware é outra preocupação crescente. Os agentes de ameaça costumam atacar diretamente os sistemas de backup, por isso as organizações precisam de cópias de dados imutáveis e isoladas que não possam ser criptografadas nem excluídas. A maioria dos provedores de BaaS inclui essas proteções, além de varredura automatizada que detecta atividades suspeitas em estágio inicial, razão pela qual a redundância de backup se tornou central para a resiliência cibernética e o planejamento de cibersegurança.

Os requisitos regulatórios também estão afetando a forma como as organizações lidam com o backup. Tanto as empresas do setor de saúde e de serviços financeiros quanto os escritórios de advocacia enfrentam regras rígidas de residência de dados, incluindo a HIPAA e o RGPD, que exigem processos de backup documentados e auditáveis.

Muitas dessas organizações usam recursos de conformidade integrados, como criptografia de dados e registro de auditoria, para reduzir a carga sobre as equipes internas. As organizações também combinam o armazenamento de dados no local com o backup em nuvem híbrida e pública para manter os dados dentro dos limites geográficos exigidos.

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Como funciona o BaaS?

As organizações que usam modelos de backup como serviço (BaaS) definem o que precisa ser protegido e estabelecem políticas que determinam com que frequência os backups são executados e até quando as versões retroagem.O BaaS copia continuamente os dados de produção de uma organização para a infraestrutura do provedor de nuvem.

Veja como o processo funciona:

  • Identificação de dados: para começar, as organizações definem o escopo do que precisa ser protegido (por exemplo, arquivos, bancos de dados, máquinas virtuais). As políticas podem ser gerenciadas internamente ou delegadas ao provedor.
  • Criptografia e transmissão: em seguida, os dados são criptografados antes de sair da organização e armazenados em vários data centers. Assim, se uma dessas instalações ficar indisponível, as cópias de backup permanecem intactas nas demais.
  • Retenção: as decisões sobre por quanto tempo as cópias de backup são mantidas, quantas versões são armazenadas e onde (inclusive fora do local) dependem do setor da organização, das políticas internas e de eventuais regulamentações aplicáveis.
  • Recuperação: em cenários de recuperação, os dados perdidos ou corrompidos são restaurados por meio do console de gerenciamento do provedor, para o local original ou para um local alternativo. O objetivo de ponto de recuperação (RPO) determina quanta perda de dados uma organização pode aceitar, medida como um intervalo de tempo. O objetivo do tempo de recuperação (RTO) define o downtime máximo tolerável antes que os sistemas precisem voltar a ficar online.
  • Opções de implementação: o BaaS pode ser executado em ambientes de nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida, e cada serviço em nuvem oferece diferentes níveis de controle, escalabilidade e suporte à conformidade. Por exemplo, é possível fazer backup de servidores virtuais e de ambientes de infraestrutura como serviço (IaaS) da mesma forma que de sistemas físicos, sem precisar modificar as aplicações. Esse recurso do BaaS é importante para organizações que executam cargas de trabalho em infraestrutura no local e na nuvem.

Tipos de BaaS

O backup como serviço (BaaS) está disponível em várias soluções diferentes baseadas em nuvem, conforme as necessidades do negócio. As opções incluem os seguintes tipos de solução:

  • Backup completo
  • Backup incremental
  • Backup diferencial
  • Backup de SaaS

Backup completo

Um backup completo consiste em criar uma cópia completa de todos os dados designados em um momento específico.

É o mais simples de restaurar, mas exige o maior volume de armazenamento e a janela de backup mais longa. Em geral, as organizações executam um backup completo quando uma política é configurada pela primeira vez e o repetem em intervalos programados.

Backup incremental

Um backup incremental copia apenas o que mudou desde a última tarefa de backup.

Esse método usa menos armazenamento e leva menos tempo, mas a restauração dos dados exige o último backup completo e todas as cópias incrementais feitas desde então.

Backup diferencial

Um backup diferencial copia todas as alterações desde o último backup completo, não importa quantos backups diferenciais tenham sido executados nesse intervalo.

Como são necessários apenas o último backup completo e a cópia diferencial mais recente, a recuperação é mais rápida do que com uma abordagem incremental.

Backup de SaaS

Muitas organizações presumem que os provedores de software como serviço (SaaS) cuidam do backup de dados automaticamente. No entanto, na maioria das plataformas a proteção de dados nativa é limitada e muitas vezes fica aquém dos níveis de serviço corporativos de retenção e recuperação.

O backup de SaaS resolve esse problema e protege os dados nativos da nuvem de plataformas como Microsoft 365, Google Workspace e Salesforce contra exclusão acidental, ransomware, entre outros.

Benefícios do BaaS

O backup como serviço (BaaS) é uma solução de backup econômica que oferece vários benefícios para atender aos requisitos de proteção de dados de uma organização. Estes são alguns dos benefícios mais importantes:

  • Facilidade de gerenciamento: um dos principais benefícios do BaaS é que ele elimina a necessidade de as organizações manterem o próprio hardware e software de backup. Os provedores gerenciam atualizações, planejamento de capacidade e manutenção. A maioria das plataformas oferece um dashboard centralizado para monitorar o status dos backups, configurar políticas e iniciar restaurações.
  • Escalabilidade: com o BaaS, o armazenamento em nuvem escala para atender às demandas sem exigir novos investimentos em hardware nem longos ciclos de aquisição. Isso significa que as organizações pagam apenas pelos serviços de backup que usam.
  • Eficiência de custos: em vez de investir em hardware, licenças de software e ciclos de renovação, as organizações podem pagar um custo operacional recorrente. Essa abordagem também reduz o tempo que a equipe precisa dedicar à operação da infraestrutura de backup.
  • Segurança: a criptografia em trânsito e em repouso, a autenticação multifator (MFA) e o armazenamento imutável impedem que as cópias de backup sejam alteradas ou excluídas. Muitas plataformas também têm detecção automatizada de anomalias, que pode identificar sinais iniciais de ataques de ransomware ou de acesso não autorizado.
  • Disponibilidade: o armazenamento redundante em várias instalações ajuda a proteger dados críticos contra interrupções regionais e falhas de máquina. Os backups são acessíveis de qualquer lugar, o que significa que organizações com equipes distribuídas e ambientes híbridos podem fazer a restauração rapidamente, independentemente da localização.
  • Suporte à conformidade: o registro de auditoria e as políticas de retenção configuráveis ajudam as organizações a cumprir os requisitos regulatórios sem precisar montar uma infraestrutura de conformidade dedicada.

Como escolher um provedor de BaaS

Ao escolher um provedor, as empresas que avaliam o backup como serviço (BaaS) devem considerar os seguintes fatores de BaaS:

  • Necessidades do caso de uso: determine quais dados sua organização precisa proteger e confirme se o provedor oferece suporte às suas cargas de trabalho específicas, incluindo ambientes no local e em nuvem, aplicações SaaS ou uma combinação deles. Analise como a solução se encaixa no seu plano mais amplo de recuperação de desastres (DRP) e se o provedor oferece recursos de recuperação de desastres junto com o backup.
  • Compatibilidade: confirme se a plataforma de BaaS se integra à infraestrutura atual, incluindo ambientes virtualizados, plataformas em nuvem e aplicações. A incompatibilidade entre o provedor e a tecnologia atual pode criar lacunas de cobertura.
  • Capacidade de escalar: à medida que os volumes de dados e as cargas de trabalho de IA crescem, os requisitos da estratégia de backup precisam mudar. O provedor certo conseguirá lidar com volumes maiores de dados, cargas de trabalho adicionais e mais usuários sem grandes mudanças de arquitetura nem aumentos inesperados de custo.
  • Preços: os modelos de preços de BaaS variam. Por exemplo, assinatura, pagamento conforme o uso e cobrança por usuário são todos comuns. As organizações devem ficar atentas a taxas vinculadas ao uso da interface de programação de aplicativos (API) ou a operações de restauração que não estejam refletidas no preço inicial.
  • Segurança e conformidade: analise os padrões de criptografia e as certificações de conformidade à luz do seu ambiente regulatório. Pergunte diretamente aos provedores como eles lidam com normas como a HIPAA ou quaisquer outros requisitos aplicáveis.
  • Lock-in com fornecedor: antes de assinar um contrato de longo prazo, confirme se os dados de backup podem ser exportados em formatos padrão e se trocar de provedor ou acrescentar outro posteriormente continua sendo uma opção.

Stephanie Susnjara Redator IBM Think Ian Smalley Editor IBM Think

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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Notas de rodapé

1 Back up as a service market size, Fortune Business Insights, 13 de abril de 2026