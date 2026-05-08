O que é backup como serviço (BaaS)?

Nesse modelo de serviço em nuvem, o provedor de BaaS cuida das operações do dia a dia, incluindo software de backup, armazenamento e monitoramento da segurança dos dados. As organizações mantêm o controle sobre as políticas de backup e podem escolher quanto do gerenciamento delegar.

O BaaS, às vezes chamado de backup online ou backup em nuvem, foi adotado inicialmente como uma ferramenta de backup e recuperação de desastres (BCDR). Ele costuma ser usado junto com a recuperação de desastres como serviço (DRaaS) e outras soluções de recuperação de desastres, mas desde então passou a ocupar um papel mais amplo na estratégia de proteção de dados.

Os provedores de serviços agora incluem detecção de ameaças impulsionada por IA e recursos de recuperação rápida de dados que ajudam as organizações a manter a continuidade de negócios após falhas de hardware, desastres naturais, ataques cibernéticos, malware ou outras interrupções graves.

De acordo com a Fortune Business Insights, a previsão é que o mercado global de soluções de BaaS cresça de US$ 14,49 bilhões em 2026 para US$ 132,02 bilhões até 2034, a uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 31,81%.1 Esse crescimento reflete a adoção mais ampla da nuvem híbrida, junto com o aumento dos volumes de dados corporativos em setores como saúde, serviços financeiros e varejo.