O que é um air gap?

O air gapping ajuda a proteger as organizações contra ataques de ransomware, que as prejudicarão financeiramente, onde os dados são mantidos como reféns por alguém com acesso não autorizado até que a organização concorde em pagar. Este ano, a Verizon informou que os ataques de ransomware continuaram sendo uma ameaça importante em 92% dos setores.1 E são caras: de acordo com o Relatório do custo das violações de dados, o custo médio global de uma violação de dados em 2024 foi de USD 4,8 milhões, um aumento de 10% em relação ao ano passado e o maior total de todos os tempos.

Os ataques de ransomware ocorrem quando hackers violam um sistema com malware, copiando informações confidenciais e restringindo o acesso físico a usuários autorizados. Alguns hackers exigiram taxas de extorsão duplas e até triplicadas para restaurar o acesso a informações confidenciais. Em alguns casos, quando os dados roubados são sensíveis, os hackers ameaçaram vazá-los para aumentar o incentivo das vítimas a pagar.

Embora o air gapping não possa impedir todos os ataques de ransomware e violações de dados, ele pode ajudar a diminuir seu impacto, especialmente quando combinado com outras medidas de segurança de rede e táticas de recuperação de desastres projetadas para evitar o roubo de dados confidenciais.