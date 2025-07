On diminue ainsi le temps, l'énergie et les frais que les développeurs consacrent à la gestion et à la mise à disposition des réseaux informatiques, ce qui leur permet de réaliser des mises à niveau et des déploiements de services plus rapides. Bien que la technologie de mise en réseau ait considérablement évolué, les pratiques de gestion de réseau sont restées quasiment les mêmes pendant des décennies, dépendant largement des processus manuels.



Cependant, la configuration et la gestion manuelles du réseau sont des pratiques lourdes et sujettes aux erreurs, qui sont insuffisantes pour gérer les exigences de workload dynamiques et imprévisibles associées aux réseaux modernes.

L’automatisation réseau résout ces problèmes en exécutant automatiquement des processus tels que la configuration et les tests réseau, le provisionnement des ressources, l’équilibrage de charge et le déploiement des workflows. Automatiser les tâches répétitives de mise en réseau aide les entreprises à réduire leurs besoins en personnel, ainsi que les coûts d’exploitation, et à permettre aux équipes informatiques de se concentrer sur l’innovation (au lieu d’assurer un travail de maintenance manuelle fastidieux).

Les processus automatisés garantissent également que les configurations et politiques réseau sont appliquées uniformément dans tout l’écosystème, réduisant ainsi les interruptions réseau et les problèmes de sécurité souvent causés par des erreurs humaines. Grâce à l’automatisation réseau, les services IT peuvent améliorer la connectivité, les performances, la résilience, l’agilité, l’utilisation des ressources, et bien plus encore.