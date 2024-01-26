Le secteur des télécommunications, pilier de la connectivité mondiale, connaît depuis quelque temps une renaissance technologique, stimulée par des innovations telles que la 5G, l'IdO, le cloud computing et l'intelligence artificielle. En conséquence, les réseaux sont devenus de plus en plus difficiles à gérer. L’automatisation est nécessaire pour gérer les tâches de routine, surveiller l’état du réseau et résoudre les problèmes en temps réel. Cependant, les compétences dont disposent les fournisseurs de services de communication (CSP) peuvent ne pas correspondre à l'évolution des exigences de cet environnement dynamique. Pour réussir dans le monde moderne, les CSP ont besoin d’équipes polyvalentes, notamment des data scientists pour l’interprétation des données et les opérations, des développeurs de logiciels pour l’automatisation via des interfaces de programmation d’application et des ingénieurs d’assurance pour la conception de boucles fermées afin d'assurer la fiabilité du service.

Si les CSP comblent le fossé en constituant des équipes dotées d’une expérience diversifiée, ils profitent en même temps d’avancées significatives sur une tendance concurrente. Les langages de programmation ont évolué vers des paradigmes low-code/no-code et, avec l’émergence de l’IA générative, nous sommes à un point où les modèles de base peuvent générer du code formel basé sur les descriptions en langage naturel des tâches. Cela a donné une nouvelle perspective au concept de réseau basé sur l'intention (IBN), où des administrateurs humains expriment des objectifs réseau de haut niveau en langage naturel, appelés « intentions », et où ces intentions humaines sont automatiquement traduites dans les politiques et les configurations réseau. L'IBN a le potentiel d'améliorer la gestion des réseaux et pourrait changer la donne en comblant le déficit de talents dans le secteur des télécommunications. Pour aller plus loin, les réseaux autonomes (AN) promettent d’utiliser les intentions comme entrées pour auto-configurer, auto-optimiser et auto-réparer les réseaux de manière autonome à mesure que leurs conditions évoluent.

Bien que nous puissions envisager un avenir prometteur pour l'IBN et l'AN, des préoccupations persistent quant à leur faisabilité et à leurs applications, notamment en ce qui concerne l'expression des intentions, la traduction précise dans la configuration du réseau, la transparence du système et sa complexité, entre autres. Dans cet article de blog, nous explorons les domaines où leur application pratique est potentielle et analysons les défis qu’ils peuvent rencontrer en cours de route.