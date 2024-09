La 5G devrait générer un chiffre d'affaires annuel de 13,1 billions de dollars dans tous les secteurs d'activité d'ici à 2035.1 Afin de profiter des nouvelles opportunités, les fournisseurs de services de communication doivent faire des choix stratégiques concernant les capacités qu'ils fourniront et les rôles qu'ils joueront dans les écosystèmes de création de valeur.

IBM Telecommunications Consulting travaille avec plus de 80 % des plus grandes sociétés de télécommunications mondiales pour élaborer les stratégies et les solutions adaptées aux modèles de gestion de communications du futur. Au cœur de ces nouveaux modèles de gestion, nos services de conseil en télécommunications les aident à transformer leurs réseaux pour commercialiser la 5G/edge et accroître leurs revenus, à moderniser et automatiser leurs systèmes de soutien opérationnel et commercial pour améliorer leur rentabilité, et à concevoir et offrir des expériences utilisateur différenciées qui favorisent la fidélisation.