Sentaca fait partie de l'activité Hybrid Cloud Services d'IBM Consulting, en forte croissance, pour résoudre les défis stratégiques et technologiques des clients, tels que le coût de propriété, la monétisation et l'architecture évolutive et sécurisée, et pour répondre aux opportunités, notamment la 5G, l'IoT et le streaming, qui peuvent accélérer la création et la livraison de nouveaux services. Les consultants de Sentaca à travers les États-Unis et le Canada construisent et migrent des applications critiques sur les principaux fournisseurs de services cloud et les plateformes open source comme Red Hat OpenShift et OpenStack.

IBM a acquis Sentaca—dont le siège se trouve à Cambridge, Massachusetts et qui a été fondée en 2008—le 31 janvier 2022. L'expertise, les actifs et les relations clients de Sentaca aideront IBM à répondre à la demande de l'industrie et à renforcer sa position en tant qu'intégrateur de systèmes de premier plan pour le marché émergent des réseaux et de la 5G.