Vi avait une longue histoire avec IBM, elle s’est donc tournée vers IBM Consulting pour planifier et exécuter sa transformation numérique massive et ses projets de consolidation et d’intégration. « Nous nous sommes associés à IBM pour mener la transformation numérique à l’échelle requise, explique M. Chauhan. Et dans le cadre de ce partenariat avec IBM, nos trois piliers sont la confiance, la transparence et l’agilité. »

Une composante clé de la fusion a été la transformation numérique. « Nous avons décidé de nous transformer, explique M. Chauhan. En tant qu’organisation axée sur le numérique, nous voulions nous assurer de la satisfaction des clients à chaque point de contact, à chaque fois. Nous proposons des produits et des offres innovants, personnalisés, contextuels et pertinents. »

En collaboration avec IBM, Vi a créé une « usine numérique » pour aider à transformer ses différentes propriétés numériques, notamment les sites Web, les applications mobiles et les nouvelles plateformes numériques. Au fur et à mesure qu’elle a déployé la nouvelle marque Vi, l’entreprise a lancé ces nouveaux sites Web et applications mobiles sans aucun temps d’arrêt. « Nos clients utilisent le site Web pour obtenir des informations, s’abonner ou recharger leur téléphone prépayé , déclare M. Chauhan. Nos abonnés postpayés effectuent des paiements de factures. Et nous pouvons proposer des offres intéressantes. Nous avons donc transformé toutes ces fonctions et nous avons pu passer de façon fluide à la nouvelle marque. »

La transformation numérique a permis de créer de nouvelles plateformes numériques pour les partenaires de distribution de Vi. Vi a travaillé en collaboration avec IBM dans l’usine numérique pour lancer plusieurs solutions inédites, telles qu’une nouvelle plateforme d’application mobile de distributeur numérique prenant en charge les recharges sans contact et les transferts de solde sans contact basés sur les UPI. Grâce à l’application de distributeur numérique, les clients peuvent recharger facilement leur téléphone prépayé tout en maintenant la distanciation sociale requise pour se protéger contre la COVID-19. En outre, les distributeurs peuvent effectuer des transferts de solde sans contact basés sur les UPI, afin que les détaillants puissent toujours obtenir les recharges dont ils ont besoin sans obliger les représentants à se rendre dans les points de vente.

Ces initiatives aident quelque 300 millions de citoyens indiens à rester connectés, sans aucun problème, pendant la pandémie de COVID-19. Avec la nouvelle application de vente au détail numérique, Vi gagne 7 millions de nouveaux abonnés par mois et gère un chiffre d’affaires mensuel de 200 millions de dollars. De plus, l’entreprise a lancé une nouvelle plateforme d’acquisition de ventes numériques, entraînant une augmentation de 100 % des acquisitions numériques en trois mois.

Nirupcan Kumar, vice-président exécutif de la technologie chez Vi, a supervisé la stratégie d’intégration, la conception de solutions et la gestion de la demande pour les entreprises et les consommateurs pendant les projets de consolidation et d’intégration. « Nous avons interagi très étroitement avec IBM pour identifier nos exigences commerciales et déterminer comment concevoir les systèmes, explique M. Kumar. IBM nous a également aidés à détailler toutes nos exigences pour nous assurer de leur prise en compte. »

M. Kumar et son équipe ont géré le travail de conception de consolidation des systèmes informatiques de Vodafone et d’Idea. « Le défi était donc d’identifier le bon ensemble d’applications capables de doubler la base d’abonnés, ainsi que la croissance et les fonctionnalités futures », explique M. Kumar. Ce n’était pas une tâche facile, compte tenu de la taille et de la maturité de l’environnement informatique des deux entreprises. « Pour une entreprise de télécommunications, un projet de transformation informatique équivaut à changer le moteur d’un avion en plein vol : il faut procéder à la mise à niveau avec un minimum de temps d’arrêt, voire aucun », affirme M. Kumar.

Alors que M. Kumar et son équipe travaillaient avec IBM pour déterminer quelles applications d’entreprise pourraient prendre en charge l’organisation nouvellement fusionnée au mieux, ils ont constaté que le meilleur choix était de transformer un système existant plutôt que de procéder à un regroupement. Et dans certains cas, ils ont créé de nouvelles fonctionnalités. Par le passé, aucune des deux sociétés ne disposait d’une plateforme numérique pour les consommateurs professionnels. Vi et IBM ont donc créé une nouvelle plateforme numérique pour offrir des options en libre-service aux entreprises clientes de Vi. Par ailleurs, la plateforme numérique d’entreprise Vi a remporté cinq prix lors du prestigieux concours ICMG Architecture Excellence Awards. La nouvelle plateforme numérique d’entreprise a permis une augmentation de 35 % des paiements, une croissance de 60 % du libre-service pour les clients et une augmentation de 70 % des inscriptions de nouveaux clients en un an.

Sanjeev Vadera, vice-président et responsable de la gestion du programme d’intégration chez Vi, s’est occupé des projets de consolidation et d’intégration. Une partie du programme de consolidation consistait à déplacer de nombreuses applications et services vers un cloud virtualisé afin de réduire le coût de possession. « Dans un coin de notre tête, nous étions toujours à la recherche de moyens de migrer autant que possible vers le cloud, explique M. Vadera. Nous avons également fait beaucoup de virtualisation. » L’équipe d’IBM et de Vi a exécuté avec succès 32 programmes de transformation parallèle en seulement 18 mois. Ces projets ont touché près de 300 millions de clients (soit environ un citoyen indien sur quatre) et 2 millions de partenaires de distribution dans plus de 700 processus métier.

Bien que le programme de consolidation et d’intégration devait prendre 3 à 5 ans, Vi a pu le terminer dans un délai de 24 mois avec l’aide d’IBM. L’entreprise a également terminé la transformation numérique avec un impact minimal sur ses consommateurs. « Pour la majorité de nos projets de consolidation, nous nous sommes assurés qu’il n’y avait aucun impact sur les clients, déclare M. Vadera. Avec l’aide d’IBM, nous avons fait des itérations de fausses migrations pour créer des stratégies de réduction des temps d’arrêt. »

Au total, Vi et IBM ont consolidé plus de 350 applications en environ 200 applications. En outre, les équipes ont migré 140 applications de trois centres de données vers un seul centre de données. À terme, le projet aboutira à la consolidation de quatre centres de données en un seul. Grâce à cette consolidation, Vi a économisé 600 millions de dollars à ce jour.

En outre, IBM aide Vi à gérer ses domaines réseau. Vi a collaboré avec IBM pour réaliser son premier projet de production majeur pour les fonctions réseau de base sur son cloud hybride universel ouvert, optimisé par IBM et Red Hat. La plateforme permet aux applications informatiques et de réseau de fonctionner sur une architecture cloud commune, conçue pour améliorer le ROI grâce à l’optimisation des investissements CapEx, OpEx, des skills et de l’automatisation dans les domaines du réseau et des applications informatiques. Le cloud hybride est basé sur une technologie ouverte et des normes ouvertes d’IBM et de Red Hat, et offre un large éventail de capacités, notamment IBM Watson AI et la plateforme d’automatisation Red Hat Ansible (lien externe à ibm.com), qui peuvent contribuer à renforcer les capacités de Vi en matière de planification réseau et informatique.