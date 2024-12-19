Qu’est-ce que le calcul en tant que service (CaaS) ?

Le CaaS (calcul en tant que service) est un modèle de gestion du paiement à l’utilisation qui permet aux entreprises de sélectionner des ressources cloud à la demande. Basé sur une infrastructure cloud, le CaaS permet aux outils et aux ressources informatiques de traiter les données et d’exécuter des applications.
Les services CaaS sont également parfois appelés infrastructures en tant que service (IaaS).
Pour commencer, clarifions ces termes. Il peut y avoir une certaine confusion, notamment parce que le CaaS est souvent appelé IaaS, et que le calcul en tant que service partage le même acronyme que les conteneurs en tant que service.
Si le CaaS et l’IaaS permettent tous deux aux utilisateurs potentiels de demander et d’approvisionner des ressources informatiques, le terme CaaS est souvent utilisé pour mettre davantage l’accent sur la puissance de traitement et la flexibilité que le service peut offrir. L’IaaS est fréquemment utilisé pour décrire l’ensemble de l’infrastructure sous-jacente.
Le terme « calcul » est un terme générique qui englobe tous les différents composants nécessaires au fonctionnement des programmes. Cela inclut la puissance de traitement, la mémoire, les capacités réseau et diverses ressources de stockage.
Lorsque l’on parle de services de calcul, on fait souvent référence aux éléments suivants :
Le CaaS (informatique en tant que service) repose fortement sur le concept de virtualisation, qui permet aux ordinateurs de créer des environnements virtuels. La technologie de virtualisation offre aux organisations un accès rentable et flexible à la puissance de calcul, évitant ainsi des investissements d'infrastructure considérables qui pourraient autrement s'avérer nécessaires.
Le rôle du fournisseur de services cloud est essentiel au fonctionnement du CaaS. C'est lui qui fournit la puissance de calcul nécessaire, gère la mémoire et fournit d'autres services clés.
Dans ce système de location, le rôle de l’utilisateur est considérablement simplifié : il suffit de s’inscrire, d’utiliser les services et de payer pour les ressources telles que les serveurs virtuels, la puissance de traitement et le stockage à la demande. L’avantage le plus évident pour l’utilisateur est le gain de commodité et la tranquillité d’esprit de savoir que son utilisation est gérée de la manière la plus rentable possible.
Le CaaS comporte trois étapes :
En ce qui concerne le type d’entreprise susceptible de tirer le meilleur parti du fonctionnement du CaaS, il ressort plusieurs caractéristiques, qui sont des variations du même thème. Les entreprises les mieux placées pour profiter pleinement du CaaS sont celles qui :
Si l’on additionne toutes ces conditions, le portrait qui se dégage est celui d’une entreprise qui fait face à une situation conflictuelle. Celle-ci est suffisamment importante pour avoir les problèmes d’une « grande entreprise », mais elle ne dispose peut-être pas du budget ou des ressources humaines nécessaires pour répondre à ces besoins de manière complète et engagée.
On peut même soupçonner, au sein de l’entreprise, que le personnel informatique n’est pas tout à fait à la hauteur du défi que représente sa sécurité et celle de ses actifs intellectuels. De plus, bien que l’entreprise souhaite éviter les investissements à grande échelle, elle souhaite et requiert la flexibilité d’un grand système, capable de s’adapter rapidement à ses besoins de traitement du moment.
En conclusion, les entreprises qui pourraient être les plus adaptées à l’utilisation du CaaS sont celles qui disposent d’un budget limité à modéré, mais qui ont néanmoins besoin des avantages de traitement dont bénéficient les entreprises plus importantes.
Le calcul en tant que service (CaaS) est un concept qui correspond parfaitement aux habitudes de consommation modernes, axées sur la commodité, la flexibilité et l’accessibilité financière. Prenons l’exemple du leasing automobile, qui représente actuellement environ 20 % du parc automobile américain1. Les utilisateurs du CaaS cherchent de la même manière à éviter les coûts d’investissement considérables liés à l’achat d’équipements.
Pensez également à la multitude de forfaits de téléphonie mobile qui mettent en avant le fait qu’ils n’imposent pas de contrats à long terme dans le cadre de leurs accords de service. Le CaaS reflète une approche similaire, sans contrainte : vous pouvez utiliser uniquement ce dont vous avez besoin, et seulement pendant la durée nécessaire.
L’utilisation du CaaS offre les avantages suivants.
Les considérations de coût sont souvent la priorité absolue pour les entreprises. La perspective du CaaS apparaît donc comme une option judicieux et rentable pour de nombreuses organisations. Non seulement ces entreprises évitent l’achat d’équipements coûteux, mais elles économisent également les futures dépenses liées à la maintenance de ces équipements, qui peuvent s’avérer coûteuses. Ces entreprises économisent également sur les coûts de main-d’œuvre associés.
Le CaaS offre une plateforme centralisée et des protocoles de sécurité avancés tels que les contrôles d’accès, le chiffrement des données, la détection des intrusions et l’application de correctifs, réalisés grâce à l’automatisation. Le CaaS fonctionne bien pour les entreprises qui souhaitent renforcer leur posture de sécurité mais qui ne disposent pas des ressources et de la main-d’œuvre nécessaires pour consacrer une grande partie de l’énergie de l’entreprise à une telle activité. Le CaaS peut limiter les vulnérabilités et aider à prévenir la perte de données.
De nombreuses entreprises ne cessent de jouer aux devinettes, devant continuellement prévoir les services dont elles ont besoin, pour finalement se rendre compte qu’elles avaient besoin de plus ou moins que ce qui leur a été fourni. Le CaaS leur permet d’éviter l’approvisionnement excessif en services et d’obtenir précisément ce dont elles ont besoin. Et si l’activité évolue réellement, le CaaS offre la flexibilité nécessaire pour s’adapter facilement aux besoins.
La commodité offerte par le CaaS, qui résulte du transfert de toutes les responsabilités de gestion des opérations sur site vers le service géré proposé par le fournisseur de services de cloud computing, s’accompagne souvent d’un coût considérable et de risques potentiels notables.
Bien qu’une approche orientée CaaS soit pertinente pour de nombreuses entreprises, il est important d’avoir conscience qu’il ne leur sera tout simplement pas possible de conserver autant de contrôle ou de flexibilité sur le processus que lorsqu’elles le géraient elles-mêmes. Par exemple, les utilisateurs ont moins de contrôle sur l’infrastructure qu’ils utilisent, avec moins d’options de configuration et de possibilités de personnalisation en fonction de leur utilisation spécifique.
Quiconque a déjà souscrit à un abonnement payant le sait bien : il faut toujours tenir compte des frais spéciaux et autres charges éventuels, de préférence avant de s’engager. Avec le CaaS, c’est la même chose. Lorsqu’une entreprise souscrit ce service, elle en estime le prix sur la base de ses besoins futurs. Cependant, si son utilisation dépasse les limites prévues, elle s’expose à des pénalités importantes en cas de pics d’utilisation.
Dans le cadre du CaaS, tout se passe en ligne, sur le site du fournisseur de services. Les utilisateurs doivent donc disposer d’une connexion Internet fiable. De plus, ils peuvent être confrontés à des problèmes de latence affectant ce fournisseur. De même, si le fournisseur subit des pannes ou des problèmes techniques, l’utilisateur risque également de subir des interruptions de service. Dans les deux cas, l’utilisateur peut rencontrer des difficultés et des retards lorsqu’il tente d’accéder aux données de l’entreprise.
Chaque fois qu’une entreprise stocke ses données sur des serveurs distants, elle s’expose à un risque accru de vulnérabilité. Plusieurs violations de sécurité très médiatisées ont démontré que, même si les fournisseurs de services s’efforcent de mettre en place des mesures de sécurité renforcées ainsi qu’un environnement digne de confiance, cela ne les met pas pour autant à l’abri des cybermenaces. Certains pirates informatiques ciblent spécifiquement les grands fournisseurs de services réputés, en partie pour la notoriété supplémentaire que cela leur procure.
Le CaaS est avant tout une affaire de commodité. On pourrait donc penser qu’il est facile de changer de fournisseur de cloud, mais ce n’est pas toujours le cas. Le transfert de données pose souvent des problèmes lorsque l’on déplace des ressources d’une plateforme à une autre. Cela peut engendrer une situation d’enfermement propriétaire, dans laquelle l’utilisateur se retrouve effectivement prisonnier d’un seul fournisseur. Les questions de conformité relatives au contrôle des données concernent divers secteurs traitant des données personnelles. Ces entreprises peuvent avoir besoin d’un niveau de sécurité plus élevé que celui offert par un cloud public.
Il existe de nombreuses raisons d’adopter le CaaS en tant que stratégie commerciale. Voici une liste des raisons les plus courantes pour lesquelles les entreprises se tournent vers le CaaS.
De nombreuses entreprises travaillent dans ce domaine, chacune proposant sa propre approche du CaaS :
