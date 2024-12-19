Qu’est-ce que le calcul en tant que service (CaaS) ?

Le CaaS (calcul en tant que service) est un modèle de gestion du paiement à l’utilisation qui permet aux entreprises de sélectionner des ressources cloud à la demande. Basé sur une infrastructure cloud, le CaaS permet aux outils et aux ressources informatiques de traiter les données et d’exécuter des applications.

Les services CaaS sont également parfois appelés infrastructures en tant que service (IaaS).

Pour commencer, clarifions ces termes. Il peut y avoir une certaine confusion, notamment parce que le CaaS est souvent appelé IaaS, et que le calcul en tant que service partage le même acronyme que les conteneurs en tant que service.

Si le CaaS et l’IaaS permettent tous deux aux utilisateurs potentiels de demander et d’approvisionner des ressources informatiques, le terme CaaS est souvent utilisé pour mettre davantage l’accent sur la puissance de traitement et la flexibilité que le service peut offrir. L’IaaS est fréquemment utilisé pour décrire l’ensemble de l’infrastructure sous-jacente.

Le terme « calcul » est un terme générique qui englobe tous les différents composants nécessaires au fonctionnement des programmes. Cela inclut la puissance de traitement, la mémoire, les capacités réseau et diverses ressources de stockage.

Lorsque l’on parle de services de calcul, on fait souvent référence aux éléments suivants :

  • Conteneurs : les conteneurs sont un type de ressource de calcul utilisé avec les services de calcul.
  • Machines virtuelles : les machines virtuelles (VM) sont un type de logiciel qui imite un ordinateur physique et permet aux utilisateurs d’exécuter des programmes et des systèmes d’exploitation dans un environnement privé.

Comment fonctionne le CaaS (calcul en tant que service) ?

Le CaaS (informatique en tant que service) repose fortement sur le concept de virtualisation, qui permet aux ordinateurs de créer des environnements virtuels. La technologie de virtualisation offre aux organisations un accès rentable et flexible à la puissance de calcul, évitant ainsi des investissements d'infrastructure considérables qui pourraient autrement s'avérer nécessaires.

Le rôle du fournisseur de services cloud est essentiel au fonctionnement du CaaS. C'est lui qui fournit la puissance de calcul nécessaire, gère la mémoire et fournit d'autres services clés.

Dans ce système de location, le rôle de l’utilisateur est considérablement simplifié : il suffit de s’inscrire, d’utiliser les services et de payer pour les ressources telles que les serveurs virtuels, la puissance de traitement et le stockage à la demande. L’avantage le plus évident pour l’utilisateur est le gain de commodité et la tranquillité d’esprit de savoir que son utilisation est gérée de la manière la plus rentable possible.

Le CaaS comporte trois étapes :

  1. La demande est effectuée et enregistrée : l’utilisateur lance le processus de demande dans l’interface du fournisseur de cloud par la saisie d’une commande textuelle dans l’interface de ligne de commande (CLI). C’est à ce stade que la demande est effectuée pour accéder à une quantité définie de puissance de calcul. Le CaaS utilise un système de noms de domaine (DNS) qui facilite l’accès aux services cloud sans avoir à rappeler des adresses IP complexes.
  2. Les ressources sont attribuées : après avoir reçu une demande, le fournisseur de cloud répond en puisant dans sa réserve d’actifs pour migrer les ressources virtualisées nécessaires, notamment les cœurs de processeur, la RAM et le stockage, qui sont renforcés par l’utilisation de disques SSD (solid-state drives). Un container registry sert de centre de stockage et de distribution des images de conteneurs, un élément clé du déploiement d'applications dans le CaaS.
  3. Lancement des fonctions : l’utilisateur peut se connecter à la machine virtuelle qui lui est attribuée via une connexion réseau. Il peut alors exécuter différentes applications, à l’aide d’interfaces de programmation d’application (API) qui servent de ponts entre les applications. De plus, un backend peut être mis en service afin de confier la gestion côté serveur des applications à l’infrastructure cloud.
Quelles sont les entreprises les mieux adaptées au CaaS ?

En ce qui concerne le type d’entreprise susceptible de tirer le meilleur parti du fonctionnement du CaaS, il ressort plusieurs caractéristiques, qui sont des variations du même thème. Les entreprises les mieux placées pour profiter pleinement du CaaS sont celles qui :

  • Ne souhaitent pas engager des investissements initiaux importants en matière d’infrastructure
  • J’espère éviter les surcoûts liés à la gestion de l’infrastructure matérielle
  • Ne sont pas réellement en mesure de garantir leur propre sécurité en ligne
  • Ont besoin d’une évolutivité rapide pour faire face aux pics d’utilisation
  • Découvrez l’évolution des niveaux de demande en puissance de calcul

Si l’on additionne toutes ces conditions, le portrait qui se dégage est celui d’une entreprise qui fait face à une situation conflictuelle. Celle-ci est suffisamment importante pour avoir les problèmes d’une « grande entreprise », mais elle ne dispose peut-être pas du budget ou des ressources humaines nécessaires pour répondre à ces besoins de manière complète et engagée.

On peut même soupçonner, au sein de l’entreprise, que le personnel informatique n’est pas tout à fait à la hauteur du défi que représente sa sécurité et celle de ses actifs intellectuels. De plus, bien que l’entreprise souhaite éviter les investissements à grande échelle, elle souhaite et requiert la flexibilité d’un grand système, capable de s’adapter rapidement à ses besoins de traitement du moment.

En conclusion, les entreprises qui pourraient être les plus adaptées à l’utilisation du CaaS sont celles qui disposent d’un budget limité à modéré, mais qui ont néanmoins besoin des avantages de traitement dont bénéficient les entreprises plus importantes.

Avantages du CaaS

Le calcul en tant que service (CaaS) est un concept qui correspond parfaitement aux habitudes de consommation modernes, axées sur la commodité, la flexibilité et l’accessibilité financière. Prenons l’exemple du leasing automobile, qui représente actuellement environ 20 % du parc automobile américain1. Les utilisateurs du CaaS cherchent de la même manière à éviter les coûts d’investissement considérables liés à l’achat d’équipements.

Pensez également à la multitude de forfaits de téléphonie mobile qui mettent en avant le fait qu’ils n’imposent pas de contrats à long terme dans le cadre de leurs accords de service. Le CaaS reflète une approche similaire, sans contrainte : vous pouvez utiliser uniquement ce dont vous avez besoin, et seulement pendant la durée nécessaire.

L’utilisation du CaaS offre les avantages suivants.

Investissements réduits

Les considérations de coût sont souvent la priorité absolue pour les entreprises. La perspective du CaaS apparaît donc comme une option judicieux et rentable pour de nombreuses organisations. Non seulement ces entreprises évitent l’achat d’équipements coûteux, mais elles économisent également les futures dépenses liées à la maintenance de ces équipements, qui peuvent s’avérer coûteuses. Ces entreprises économisent également sur les coûts de main-d’œuvre associés.

Sécurité renforcée

Le CaaS offre une plateforme centralisée et des protocoles de sécurité avancés tels que les contrôles d’accès, le chiffrement des données, la détection des intrusions et l’application de correctifs, réalisés grâce à l’automatisation. Le CaaS fonctionne bien pour les entreprises qui souhaitent renforcer leur posture de sécurité mais qui ne disposent pas des ressources et de la main-d’œuvre nécessaires pour consacrer une grande partie de l’énergie de l’entreprise à une telle activité. Le CaaS peut limiter les vulnérabilités et aider à prévenir la perte de données.

Évolutivité totale

De nombreuses entreprises ne cessent de jouer aux devinettes, devant continuellement prévoir les services dont elles ont besoin, pour finalement se rendre compte qu’elles avaient besoin de plus ou moins que ce qui leur a été fourni. Le CaaS leur permet d’éviter l’approvisionnement excessif en services et d’obtenir précisément ce dont elles ont besoin. Et si l’activité évolue réellement, le CaaS offre la flexibilité nécessaire pour s’adapter facilement aux besoins.

Inconvénients du CaaS

La commodité offerte par le CaaS, qui résulte du transfert de toutes les responsabilités de gestion des opérations sur site vers le service géré proposé par le fournisseur de services de cloud computing, s’accompagne souvent d’un coût considérable et de risques potentiels notables.

Dépendance vis-à-vis du fournisseur

Bien qu’une approche orientée CaaS soit pertinente pour de nombreuses entreprises, il est important d’avoir conscience qu’il ne leur sera tout simplement pas possible de conserver autant de contrôle ou de flexibilité sur le processus que lorsqu’elles le géraient elles-mêmes. Par exemple, les utilisateurs ont moins de contrôle sur l’infrastructure qu’ils utilisent, avec moins d’options de configuration et de possibilités de personnalisation en fonction de leur utilisation spécifique.

Pénalités d’utilisation imposées

Quiconque a déjà souscrit à un abonnement payant le sait bien : il faut toujours tenir compte des frais spéciaux et autres charges éventuels, de préférence avant de s’engager. Avec le CaaS, c’est la même chose. Lorsqu’une entreprise souscrit ce service, elle en estime le prix sur la base de ses besoins futurs. Cependant, si son utilisation dépasse les limites prévues, elle s’expose à des pénalités importantes en cas de pics d’utilisation.

Dépendance exclusive à Internet

Dans le cadre du CaaS, tout se passe en ligne, sur le site du fournisseur de services. Les utilisateurs doivent donc disposer d’une connexion Internet fiable. De plus, ils peuvent être confrontés à des problèmes de latence affectant ce fournisseur. De même, si le fournisseur subit des pannes ou des problèmes techniques, l’utilisateur risque également de subir des interruptions de service. Dans les deux cas, l’utilisateur peut rencontrer des difficultés et des retards lorsqu’il tente d’accéder aux données de l’entreprise.

Risques potentiels pour la sécurité

Chaque fois qu’une entreprise stocke ses données sur des serveurs distants, elle s’expose à un risque accru de vulnérabilité. Plusieurs violations de sécurité très médiatisées ont démontré que, même si les fournisseurs de services s’efforcent de mettre en place des mesures de sécurité renforcées ainsi qu’un environnement digne de confiance, cela ne les met pas pour autant à l’abri des cybermenaces. Certains pirates informatiques ciblent spécifiquement les grands fournisseurs de services réputés, en partie pour la notoriété supplémentaire que cela leur procure.

Compatibilité et conformité

Le CaaS est avant tout une affaire de commodité. On pourrait donc penser qu’il est facile de changer de fournisseur de cloud, mais ce n’est pas toujours le cas. Le transfert de données pose souvent des problèmes lorsque l’on déplace des ressources d’une plateforme à une autre. Cela peut engendrer une situation d’enfermement propriétaire, dans laquelle l’utilisateur se retrouve effectivement prisonnier d’un seul fournisseur. Les questions de conformité relatives au contrôle des données concernent divers secteurs traitant des données personnelles. Ces entreprises peuvent avoir besoin d’un niveau de sécurité plus élevé que celui offert par un cloud public.

Cas d’utilisation du CaaS

Il existe de nombreuses raisons d’adopter le CaaS en tant que stratégie commerciale. Voici une liste des raisons les plus courantes pour lesquelles les entreprises se tournent vers le CaaS.

  • Soutien au DevOps : le CaaS est surtout intéressant en soutien au processus de développement. Il permet aux utilisateurs de créer rapidement et facilement des environnements virtuels pour le développement et les tests. Les idées peuvent être rapidement mises en œuvre grâce au processus DevOps et aboutir à des applications Web, grâce aux outils de développement fournis par le CaaS.
  • Analyse du big data : l’un des aspects que les entreprises apprécient particulièrement dans le CaaS est la manière dont il leur permet de tirer parti des ressources informatiques en ligne pour traiter de grands jeux de données dans l’espoir d’en tirer des informations utiles. Les outils d’analyse des données permettent de décomposer l’analyse du big data en éléments plus faciles à gérer.
  • Reprise après sinistre : une utilisation clé du CaaS est la création d'un système de sauvegarde qui peut être conservé en toute sécurité dans le cloud en cas de reprise après sinistre. Ainsi, tout système défaillant peut être simplement remplacé par le système de sauvegarde, et les workflows réguliers peuvent éviter les interruptions.
  • Prise en charge du HPC : le CaaS peut fournir des ressources informatiques puissantes, telles que le calcul haute performance (HPC), qui nécessite une puissance de traitement considérable et hautement disponible, mais permet aux entreprises d’exécuter des simulations complexes et des workloads impliquant d’énormes volumes de données.
  • Machine learning : grâce à la puissance de calcul importante fournie par le CaaS, les applications de machine learning sont capables de prendre en charge des modèles de machine learning complexes. Les plateformes cloud offrent un accès facile aux outils, modèles et tutoriels de machine learning.
  • Service extensible : les entreprises connaissent des périodes de pic de demande informatique et lorsqu’elles le font, par exemple lors d’une vente de vacances, le CaaS leur permet d’effectuer un équilibrage de charge rapide pour dimensionner le service afin de résister au pic de trafic et de le réduire une fois le pic passé.
  • Hébergement de sites Web : les entreprises qui souhaitent héberger des sites Web sur une infrastructure cloud sont un autre cas d’utilisation courant du CaaS, qui permet une mise à l’échelle simple en fonction du trafic du site Web.
  • Prise en charge de l’IdO : le monde regorge désormais d’appareils dotés de capacités IdO (Internet des objets). Or, ils dépendent du CaaS pour traiter des données volumineuses sans surcharger la puissance de calcul locale des appareils.
  • Gestion des coûts : l’utilisation la plus courante du CaaS est sans doute l’optimisation des coûts liés au cloud. Le modèle de tarification du CaaS (qui consiste à payer uniquement les ressources de calcul utilisées) séduit un large éventail d’entreprises qui cherchent à éviter des dépenses matérielles importantes.

Principaux fournisseurs de CaaS

De nombreuses entreprises travaillent dans ce domaine, chacune proposant sa propre approche du CaaS :

  • Services de calcul AWS : Amazon Web Services gère ses propres services afin de pouvoir offrir plusieurs services cloud aux utilisateurs et de répondre ainsi à divers besoins. Par exemple, Amazon Elastic Container Service (ECS) utilise le moteur Docker pour imiter les fonctions Kubernetes, tandis qu’Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) propose une solution Kubernetes gérée qui prend en charge la portabilité et permet aux utilisateurs d’exécuter des clusters Kubernetes via des centres de données sur site.
  • Microsoft Windows : Microsoft Windows propose depuis des années sa propre version du CaaS, commercialisée sous le nom de Windows as a Service (WaaS). Un modèle d’abonnement basé sur le cloud permet aux utilisateurs d’accéder au puissant système d’exploitation Windows et aux mises à jour associées. Microsoft offre également un service similaire aux utilisateurs de Microsoft Azure.
  • VMware : VMware est un autre fournisseur de cloud qui propose de nombreuses ressources de calcul, des services Web et des services de stockage, dont beaucoup impliquent le CaaS. VMware Cloud Services, par exemple, peut être utilisé avec plusieurs infrastructures.

