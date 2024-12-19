Qu’est-ce que le calcul en tant que service (CaaS) ?

Les services CaaS sont également parfois appelés infrastructures en tant que service (IaaS).

Pour commencer, clarifions ces termes. Il peut y avoir une certaine confusion, notamment parce que le CaaS est souvent appelé IaaS, et que le calcul en tant que service partage le même acronyme que les conteneurs en tant que service.

Si le CaaS et l’IaaS permettent tous deux aux utilisateurs potentiels de demander et d’approvisionner des ressources informatiques, le terme CaaS est souvent utilisé pour mettre davantage l’accent sur la puissance de traitement et la flexibilité que le service peut offrir. L’IaaS est fréquemment utilisé pour décrire l’ensemble de l’infrastructure sous-jacente.

Le terme « calcul » est un terme générique qui englobe tous les différents composants nécessaires au fonctionnement des programmes. Cela inclut la puissance de traitement, la mémoire, les capacités réseau et diverses ressources de stockage.

Lorsque l’on parle de services de calcul, on fait souvent référence aux éléments suivants :

Conteneurs : les conteneurs sont un type de ressource de calcul utilisé avec les services de calcul.

Machines virtuelles : les machines virtuelles (VM) sont un type de logiciel qui imite un ordinateur physique et permet aux utilisateurs d’exécuter des programmes et des systèmes d’exploitation dans un environnement privé.