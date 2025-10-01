DevOps

Wenn Unternehmen beginnen, auf das Jahr 2025 zurückzublicken und für das Jahr 2026 zu planen, ist es ein guter Zeitpunkt, um über die Trends nachzudenken, die größten Auswirkungen hatten. Es ist auch ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, was sie für die Zukunft bedeuten könnten.

Im Hinblick auf die digitale Transformation, die strategische Anwendung digitaler Technologie auf allen Ebenen eines Unternehmens, gibt es kaum eine entscheidendere Komponente als die Anwendungsentwicklung (App Dev).  

Von einem ehrgeizigen Startup, das eine neue mobile App entwickeln möchte, bis hin zu einem Fortune-500-Unternehmen, das veraltete Workflows durch neue Frameworks und Automatisierungstools ersetzen muss: Die App-Entwicklung ist entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg von Initiativen zur digitalen Transformation. Unternehmen, die erfolgreich in der Anwendungsentwicklung sind, können effektiv Workflows rationalisieren, die Benutzererfahrung verbessern und einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Was ist Anwendungsentwicklung?

Anwendungsentwicklung ist der Prozess der Erstellung, des Testens und der Bereitstellung von Software-Anwendungen für Unternehmen, mobile Geräte oder das Internet – ein Prozess, der als Anwendungslebenszyklus bekannt ist. Mit dem Aufkommen des Internets und der Verbreitung von Mobilgeräten, Remote-Arbeit und Cloud Computing ist die App-Entwicklung zu einer Kernfunktion der erfolgreichsten digitalen Unternehmen geworden.

App-Entwicklung ist eng mit DevOps verwandt, einer Methode der Softwareentwicklung, die Bereitstellung von Anwendungen durch Automatisierung beschleunigt und den Anwendungslebenszyklus genau verfolgt.

Phasen des Anwendungslebenszyklus

Der App-Entwicklungslebenszyklus umfasst die folgenden Schritte:

  1. Planung und Anforderungen: Geschäftsbereiche und Ingenieure treffen sich, um zu besprechen, was eine Anwendung leisten muss, und den Umfang des Projekts festzulegen.
  2. Design: Mitglieder des DevOps-Teams übersetzen die Anforderungen in einen detaillierten Plan für die Anwendung, einschließlich der Benutzeroberfläche (UI) und der Benutzererfahrung (UX).
  3. Entwicklung: Ingenieure schreiben Softwarecode für die App auf der Grundlage der in der Entwurfsphase festgelegten Spezifikationen.
  4. Testen: Die App wird getestet, um zu sehen, ob sie die Leistungs- und Sicherheitsstandards des Unternehmens erfüllt und um sicherzustellen, dass sie vor der Veröffentlichung ordnungsgemäß debuggt ist.
  5. Bereitstellung: Die App wird in einer Produktionsumgebung veröffentlicht, wo Mitarbeiter oder Kunden sie nutzen können.   
  6. Überwachung und Wartung: Die App wird ständig überwacht und auf Leistungsprobleme aktualisiert, um die Kompatibilität mit neuen Geräten oder Technologien sicherzustellen.
Anwendungsentwicklung

Steigen Sie ein: Entwicklung von Enterprise-Anwendungen in der Cloud

In diesem Video erläutert Dr. Peter Haumer, wie die moderne Entwicklung von Unternehmensanwendungen in der Hybrid Cloud heute aussieht, indem er verschiedene Komponenten und Praktiken demonstriert, darunter IBM Z Open Editor, IBM Wazi und Zowe. 
Entwicklung von Cloud-Anwendungen erkunden

Trends in der Anwendungsentwicklung

Apps werden immer schneller entwickelt, ebenso wie einige der vielversprechendsten technologischen Fortschritte des neuen Jahrhunderts, darunter Mobilgeräte, Cloud-Computing und die Verbreitung von 5G-Netzwerken.

Heute verändern neuere Technologien wie generative KI und maschinelles Lernen (ML) die Art und Weise, wie Entwicklungsteams Apps erstellen, testen und bereitstellen. Werfen wir einen Blick auf einige der größten Trends in der App-Entwicklung und wie sie die Softwareentwicklung verändern.

1. Die Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen

Einer der neuesten Entwicklungstrends, der sich auf die Anwendungsentwicklung auswirkt, ist das Ziel, Funktionen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) in die Entwicklungslebenszyklen zu integrieren.

Im letzten Jahr sind Entwickler zunehmend auf KI-gestützte Tools und ML-Algorithmen angewiesen und haben fortschrittliche Funktionen wie KI-Personalisierung,Verarbeitungnatürlicher Sprache (NLP) und generative KI-Codierung hinzugefügt. Diese neuen KI-Tools automatisieren die Codierung und reduzieren sich wiederholende Aufgaben, die den Entwicklungsprozess in der Vergangenheit verlangsamt haben.

KI- und ML-Tools verbessern zudem die App-Entwicklung in realen Situationen. Zum Beispiel verbessern KI-gestützte Chatbots in Branchen wie Gesundheitswesen, Einzelhandel und Finanzen die Nutzerbindung, rationalisieren Prozesse und reduzieren mühsame Arbeit.

2. Der Aufstieg von Low-Code- und No-Code-Plattformen

Low-Code- und No-Code-Plattformen sind benutzerfreundliche Anwendungsplattformen, die es auch Personen mit wenig oder gar keiner Entwicklungserfahrung ermöglichen, ansprechende Anwendungen zu erstellen.

Mithilfe von Funktionen wie Drag-and-Drop-Schnittstellen und vorgefertigten Komponenten können auch Personen ohne Programmierkenntnisse Low-Code- und No-Code-Plattformen nutzen, um Apps zu erstellen und bereitzustellen, die verschiedene reale Probleme lösen.

Große globale Unternehmen wie Microsoft und Salesforce haben in letzter Zeit erhebliche Investitionen in den Low-Code- oder No-Code-Bereich getätigt. Diese Investitionen ermöglichen es Start-ups und kleinen Unternehmen, die Bereitstellung von mobilen Apps und Webentwicklungsprojekten zu beschleunigen, ohne eigene Softwareentwicklungsteams einstellen zu müssen.

Einem aktuellen Bericht zufolge wurde der weltweite Markt für Low-Code-Entwicklungsplattform im letzten Jahr auf 28,75 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass es bis 2032 auf 264 Milliarden US-Dollar ansteigt, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 32 % entspricht.1

3. Die Modernisierung der DevOps-Praktiken

Der Aufstieg des Cloud Computing hat die Art und Weise verändert, wie DevOps-Teams Apps erstellen und sie nach ihrer Veröffentlichung verwalten.

Insbesondere die Entwicklung von cloudnativen Anwendungen (Aufbau von Anwendungen aus diskreten, wiederverwendbaren Komponenten, den sogenannten Microservices) hat es DevOps-Teams erleichtert, skalierbare, portable und hoch resilienten Apps zu entwickeln.

Die Entwicklung cloudnativer Apps hat die DevOps-Praktiken weg von monolithischen Architekturen und manuellen Praktiken hin zu modularen, Cloud-optimierten Prozessen verlagert, bei denen Skalierbarkeit, Flexibilität und kontinuierliche Innovation im Vordergrund stehen.

Ein weiterer Trend in der DevOps Modernisierung ist die Etablierung von DevSecOps (Entwicklung, Sicherheit und Betrieb), einem relativ neuen Sicherheitsansatz im Lebenszyklus der Anwendung.

Bis vor kurzem wurden Apps nach ihrer Entwicklung von einem separaten Team gesichert. DevSecOps nutzt die neuesten cloudnativen Technologien und Tools, um Funktionen während des Lebenszyklus der App-Entwicklung zu automatisieren und zu integrieren, um einen reibungsloseren Prozess und bessere Ergebnisse zu gewährleisten.

4. Die Verbreitung von Apps für das Internet der Dinge (IoT)

Anwendungen für Internet der Dinge (IoT) sind Anwendungen, die zur Verarbeitung von Echtzeitdaten konzipiert sind, die von mit dem Internet verbundenen Geräten und Sensoren erfasst wurden.

Die Entwicklung von IoT-Anwendungen ist ein Trend, der die Grenzen dessen, was möglich ist, für Anwendungen mit den Daten, die sie in der Nähe ihrer Quelle sammeln und verarbeiten, durch den Einsatz von Edge Computing weiter verschiebt.

Einem aktuellen Bericht zufolge wurde der globale Markt für IoT-Anwendungen im Jahr 2023 auf 595,73 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass es bis 2032 ein Volumen von 4.062,34 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 24,3 % entspricht.2

Die Entwicklung von IoT-Apps deckt ein breites Branchenspektrum ab. Beispiele hierfür sind Wearable-Technologien, intelligente Geräte und das industrielle IoT (IIoT), d. h. die Nutzung von IoT-Technologie für industrielle oder Fertigungszwecke.

Unternehmen, die Apps im IoT-Bereich entwickeln, konzentrieren sich auf skalierbare, sichere Lösungen, die leistungsstarke IoT-Funktionalität integrieren, ohne Abstriche bei der Sicherheit, Funktionalität oder Skalierbarkeit zu machen.

5. Die wachsende Beliebtheit von progressiven Web-Apps (PWAs)

Progressive Anwendungen (PWAs) kombinieren die Funktionalität von nativen Apps (d. h. Apps, die für bestimmte Betriebssysteme oder Plattformen entwickelt wurden) mit der Einfachheit und Zugänglichkeit einer einfachen Adresse.

PWAs verfügen in der Regel über Push-Benachrichtigungen und Offline-Funktionen, um eine unterbrechungsfreie Leistung auf einer Reihe von Mobilgeräten zu gewährleisten.

PWAs sind bei Unternehmen beliebt, die nicht zwischen iOS- und Android-Nutzern wählen wollen, aber auch nicht für jede Instanz eine separate Codebasis pflegen müssen.

PWAs ermöglichen es Unternehmen, die Lücke zwischen den verschiedenen Betriebssystemen zu schließen und die Benutzer beider Betriebssysteme über eine einzige, kostengünstige Codebasis zu erreichen, ohne an Leistung oder Funktionalität einzubüßen.

Wie sich diese Trends auf Geschäftsergebnisse und Erfahrung auswirken

Wenn das Jahr zu Ende geht und die Auswirkungen dieser Entwicklungstrends immer deutlicher werden, sollten wir uns ansehen, wie sie sich auf Unternehmen und Benutzer ausgewirkt haben.

  • Die Benutzererfahrung ist besser auf die Funktionalität abgestimmt: Bei so vielen Möglichkeiten, UX zu verbessern, von umwerfenden Visualisierungen bis hin zur Integration von Echtzeitdaten, erwarten Kunden eine nahtlose, intuitive Benutzererfahrung sowie erweiterte Funktionen und Funktionen. Apps wie AirBnB und RobinHood haben bewiesen, dass es möglich ist, einfache Funktionen (z. B. die Buchung eines Mietobjekts oder die Investition in Aktien) mit einer immersiven Erfahrung zu kombinieren.
  • Automatisierung reduziert geschäftige Arbeit: DevOps-Teams rationalisieren Entwicklungsprozesse drastisch, indem sie neue Frameworks und KI-gestützte Assistenten nutzen, um Code zu schreiben und komplexe Laufzeitumgebungen aufzubauen. Diese neuen Ansätze stützen sich stark auf generative KI-Funktionen und andere Tools, um die Zeit zu reduzieren, die Entwickler für sich wiederholende Aufgaben aufwenden müssen.
  • Unternehmen konzentrieren sich zunehmend auf Cybersicherheit: Neuere Technologien wie IoT und generative KI benötigen riesige Datensätze, um zu funktionieren, was eine schnelle, sichere Übertragung von Daten über lokale und globale Netzwerke erfordert. Während diese Funktionen viele erweiterte Funktion hinzufügen, vergrößern sie auch die Angriffsfläche von Unternehmen – ein Maß für ihre potenziellen Anfälligkeiten für Cyberangriffe. DevSecOps kann Aspekte der Cybersicherheit rationalisieren und automatisieren, um sicherzustellen, dass Unternehmen weiterhin erweiterte Funktionen für ihre Anwendungen entwickeln können und sie gleichzeitig vor böswilligen Akteuren schützen können.
  • Reale Vorteile werden zu einer Priorität: Branchen wie das Gesundheitswesen und das Finanzwesen nutzen zunehmend neue Trends in der App-Entwicklung, um Anwendungen mit realen Vorteilen zu entwickeln. Beispiele hierfür sind Wearable-Technologien, die Aspekte Ihres Zustands in Echtzeit überwachen können, KI-gestützte Diagnosetools, die Ärzten helfen, die Zeit bis zur Diagnose zu verkürzen, und KI-gestützte Finanzanalysen, die Datensätze nach nützlichen Erkenntnissen durchsuchen. Da IoT und Edge Computing die Grenzen dessen, was möglich ist, immer weiter fortschreiten, werden das Interesse an und die Investitionen in greifbare, reale Nutzen wahrscheinlich weiter fortschreiten.

Was diese Trends in der Anwendungsentwicklung für Ihre Branchen bedeuten

Branchen reagieren unterschiedlich auf die neuesten Trends in der App-Entwicklung, aber jede Branche nimmt sie zur Kenntnis und experimentiert mit neuen Möglichkeiten, sie zur Wertschöpfung zu nutzen. Hier finden Sie einen Branchen-Überblick darüber, wie Trends in der App-Entwicklung auf Unternehmen auswirken.

Einzelhandel und E-Commerce

Einzelhändler und E-Commerce-Unternehmen gehörten zu den ersten Branchen, die in diesem Jahr mit einigen der neueren App-Entwicklungstrends experimentierten, hauptsächlich mit mobilen Apps, PWAs und Push-Benachrichtigungen. KI-gestützte Tools haben sich als nützlich bei der Erstellung von Personalisierungs-Engines erwiesen, die auf Kundensuchen basieren und relevante Produkte empfehlen.

IoT-Geräte werden eingesetzt, um Echtzeitdaten über das Internet zu übertragen, damit die Mitarbeiter in den Geschäften ein sekundengenaues Bild des Bestands erhalten und sogar die Wiederauffüllung von Lagerbeständen und andere Aspekte des Lieferkettenmanagements automatisiert werden können.  

Fertigung und industrielles IoT

Mehrere der diesjährigen Trends haben dazu beigetragen, das industrielle IoT (IIoT) voranzutreiben, die Integration digitaler Technologien wie Sensoren und Software in Industrie- und Fertigungssysteme. Neue IoT-Apps haben es Unternehmen zum Beispiel ermöglicht, Sensoren und Software noch tiefer in die Fertigungsprozesse zu integrieren als bisher, wodurch die Echtzeitüberwachung und die vorausschauende Wartung verbessert wurden.

Darüber hinaus werdenAugmented Reality (AR)-Headsets, die IIoT-Funktionen nutzen, effektiv zu Trainingszwecken eingesetzt. Laut einem aktuellen Bericht des IBM Institute for Business Value (IBV) haben Unternehmen, die AR einsetzen, durchschnittliche Produktivitätsverbesserungen von 32 % erfasst. Zusammen tragen diese neuen Funktionen dazu bei, Abläufe zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und die datengestützte Entscheidungsfindung im Unternehmen zu verbessern.

Regierung

In diesem Jahr experimentierten Regierung und lokale Regierung mit mobiler und Framework-Entwicklung, um viele der Dienste, die sie den Bürgern anbieten, funktionaler zu machen. Insbesondere in den Bereichen Cybersicherheit und Automatisierung nutzten Regierungen neue Möglichkeiten, um Dienstleistungen zu rationalisieren und neue Funktionen hinzuzufügen. 

Die neuesten Trends in der Anwendungsentwicklung haben dazu beigetragen, dass Regierungsbehörden schneller, sicherer und reaktionsfähiger werden. Die Beispiele reichen von sichereren Zahlungssystemen, die es den Bürgern ermöglichen, für Services direkt von ihren mobilen Geräten aus zu bezahlen, bis hin zu Echtzeit-Verkehrs- und Katastrophenwarnungen, die Reaktionen auf Notfälle beschleunigen.

Gesundheitswesen

Es gibt wohl keine Branche, die neuesten Trends in der App-Entwicklung besser umgesetzt hat als das Gesundheitswesen. Von mobilen Apps, die die Vitalfunktionen eines Patienten überwachen, über KI-gestützte Algorithmen, die die Diagnose beschleunigen, bis hin zu AR- und Virtual-Reality-Tools (VR), mit denen Chirurgen und Traumaspezialisten geschult werden – das Gesundheitswesen steht an der Spitze der App-Entwicklungsinnovation.

Aber die Gesundheitsbranche nutzt die neueste Technologie nicht nur, um Funktionen hinzuzufügen und die Möglichkeiten zu erweitern. Neue Funktionen in DevSecOps tragen dazu bei, dass Patienteninformationen vertraulich bleiben und dass die Gesetze zur Datensicherheit streng eingehalten werden.

Was Sie im Jahr 2026 erwartet

Die Anwendungsentwicklung hat im Jahr 2025 viele Sprünge gemacht, aber es gibt keinen Grund zu dem Denken, dass die Innovation im kommenden Jahr verlangsamen wird. Mit generativer KI und IoT-Funktionen im Vordergrund ist es wahrscheinlich, dass diese Technologien auch im Jahr 2026 die Führung übernehmen werden.

Mit diesem im Hinterkopf werden Unternehmen wahrscheinlich ihre Mobile-First-Strategien weiter fortsetzen, einen Ansatz, der die Entwicklung für mobile Geräte in jeder Phase der Anwendung priorisiert, und Low-Code-Plattformen für Kosteneinsparungen nutzen.

Da Unternehmen und Start-ups die Trends, die Branche in diesem Jahr geprägt haben, weiter ausbauen, können Sie mit einer stärkeren Automatisierung des Anwendungslebenszyklus, effizienteren Workflows und einem Schwerpunkt auf noch brillanteren Endbenutzererlebnissen rechnen.

Die Integration von KI und ML in die App-Entwicklung war bisher erfolgreich und hat Aspekte des Anwendungslebenszyklus automatisiert und rationalisiert, sodass Entwickler mehr Zeit und Energie für Innovation aufwenden können. In dem Maße, in dem KI und ML immer tiefer in Frameworks, Programmiersprachen und Plattformen integriert werden, werden sich wahrscheinlich die Zusammensetzung und das Fachwissen der Entwicklungsteams ändern, da sie sich zunehmend auf Rollen konzentrieren, die DevSecOps-Initiativen unterstützen. 

Wenn man schließlich auf die einflussreichsten Trends des Jahres 2025 zurückblickt, wird deutlich, dass sie mehr von geschäftlichen Anforderungen als von technologischem Fortschritt angetrieben wurden. Es ist unwahrscheinlich, dass sich dies so schnell ändern wird. Neue technologische Fortschritte, so beeindruckend sie auf den ersten Blick auch erscheinen mögen, müssen auf einer zentralen Geschäftsfunktion basieren, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.

