Wenn Unternehmen beginnen, auf das Jahr 2025 zurückzublicken und für das Jahr 2026 zu planen, ist es ein guter Zeitpunkt, um über die Trends nachzudenken, die größten Auswirkungen hatten. Es ist auch ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, was sie für die Zukunft bedeuten könnten.
Im Hinblick auf die digitale Transformation, die strategische Anwendung digitaler Technologie auf allen Ebenen eines Unternehmens, gibt es kaum eine entscheidendere Komponente als die Anwendungsentwicklung (App Dev).
Von einem ehrgeizigen Startup, das eine neue mobile App entwickeln möchte, bis hin zu einem Fortune-500-Unternehmen, das veraltete Workflows durch neue Frameworks und Automatisierungstools ersetzen muss: Die App-Entwicklung ist entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg von Initiativen zur digitalen Transformation. Unternehmen, die erfolgreich in der Anwendungsentwicklung sind, können effektiv Workflows rationalisieren, die Benutzererfahrung verbessern und einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Anwendungsentwicklung ist der Prozess der Erstellung, des Testens und der Bereitstellung von Software-Anwendungen für Unternehmen, mobile Geräte oder das Internet – ein Prozess, der als Anwendungslebenszyklus bekannt ist. Mit dem Aufkommen des Internets und der Verbreitung von Mobilgeräten, Remote-Arbeit und Cloud Computing ist die App-Entwicklung zu einer Kernfunktion der erfolgreichsten digitalen Unternehmen geworden.
App-Entwicklung ist eng mit DevOps verwandt, einer Methode der Softwareentwicklung, die Bereitstellung von Anwendungen durch Automatisierung beschleunigt und den Anwendungslebenszyklus genau verfolgt.
Der App-Entwicklungslebenszyklus umfasst die folgenden Schritte:
Apps werden immer schneller entwickelt, ebenso wie einige der vielversprechendsten technologischen Fortschritte des neuen Jahrhunderts, darunter Mobilgeräte, Cloud-Computing und die Verbreitung von 5G-Netzwerken.
Heute verändern neuere Technologien wie generative KI und maschinelles Lernen (ML) die Art und Weise, wie Entwicklungsteams Apps erstellen, testen und bereitstellen. Werfen wir einen Blick auf einige der größten Trends in der App-Entwicklung und wie sie die Softwareentwicklung verändern.
Einer der neuesten Entwicklungstrends, der sich auf die Anwendungsentwicklung auswirkt, ist das Ziel, Funktionen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) in die Entwicklungslebenszyklen zu integrieren.
Im letzten Jahr sind Entwickler zunehmend auf KI-gestützte Tools und ML-Algorithmen angewiesen und haben fortschrittliche Funktionen wie KI-Personalisierung,Verarbeitungnatürlicher Sprache (NLP) und generative KI-Codierung hinzugefügt. Diese neuen KI-Tools automatisieren die Codierung und reduzieren sich wiederholende Aufgaben, die den Entwicklungsprozess in der Vergangenheit verlangsamt haben.
KI- und ML-Tools verbessern zudem die App-Entwicklung in realen Situationen. Zum Beispiel verbessern KI-gestützte Chatbots in Branchen wie Gesundheitswesen, Einzelhandel und Finanzen die Nutzerbindung, rationalisieren Prozesse und reduzieren mühsame Arbeit.
Low-Code- und No-Code-Plattformen sind benutzerfreundliche Anwendungsplattformen, die es auch Personen mit wenig oder gar keiner Entwicklungserfahrung ermöglichen, ansprechende Anwendungen zu erstellen.
Mithilfe von Funktionen wie Drag-and-Drop-Schnittstellen und vorgefertigten Komponenten können auch Personen ohne Programmierkenntnisse Low-Code- und No-Code-Plattformen nutzen, um Apps zu erstellen und bereitzustellen, die verschiedene reale Probleme lösen.
Große globale Unternehmen wie Microsoft und Salesforce haben in letzter Zeit erhebliche Investitionen in den Low-Code- oder No-Code-Bereich getätigt. Diese Investitionen ermöglichen es Start-ups und kleinen Unternehmen, die Bereitstellung von mobilen Apps und Webentwicklungsprojekten zu beschleunigen, ohne eigene Softwareentwicklungsteams einstellen zu müssen.
Einem aktuellen Bericht zufolge wurde der weltweite Markt für Low-Code-Entwicklungsplattform im letzten Jahr auf 28,75 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass es bis 2032 auf 264 Milliarden US-Dollar ansteigt, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 32 % entspricht.1
Der Aufstieg des Cloud Computing hat die Art und Weise verändert, wie DevOps-Teams Apps erstellen und sie nach ihrer Veröffentlichung verwalten.
Insbesondere die Entwicklung von cloudnativen Anwendungen (Aufbau von Anwendungen aus diskreten, wiederverwendbaren Komponenten, den sogenannten Microservices) hat es DevOps-Teams erleichtert, skalierbare, portable und hoch resilienten Apps zu entwickeln.
Die Entwicklung cloudnativer Apps hat die DevOps-Praktiken weg von monolithischen Architekturen und manuellen Praktiken hin zu modularen, Cloud-optimierten Prozessen verlagert, bei denen Skalierbarkeit, Flexibilität und kontinuierliche Innovation im Vordergrund stehen.
Ein weiterer Trend in der DevOps Modernisierung ist die Etablierung von DevSecOps (Entwicklung, Sicherheit und Betrieb), einem relativ neuen Sicherheitsansatz im Lebenszyklus der Anwendung.
Bis vor kurzem wurden Apps nach ihrer Entwicklung von einem separaten Team gesichert. DevSecOps nutzt die neuesten cloudnativen Technologien und Tools, um Funktionen während des Lebenszyklus der App-Entwicklung zu automatisieren und zu integrieren, um einen reibungsloseren Prozess und bessere Ergebnisse zu gewährleisten.
Anwendungen für Internet der Dinge (IoT) sind Anwendungen, die zur Verarbeitung von Echtzeitdaten konzipiert sind, die von mit dem Internet verbundenen Geräten und Sensoren erfasst wurden.
Die Entwicklung von IoT-Anwendungen ist ein Trend, der die Grenzen dessen, was möglich ist, für Anwendungen mit den Daten, die sie in der Nähe ihrer Quelle sammeln und verarbeiten, durch den Einsatz von Edge Computing weiter verschiebt.
Einem aktuellen Bericht zufolge wurde der globale Markt für IoT-Anwendungen im Jahr 2023 auf 595,73 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass es bis 2032 ein Volumen von 4.062,34 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 24,3 % entspricht.2
Die Entwicklung von IoT-Apps deckt ein breites Branchenspektrum ab. Beispiele hierfür sind Wearable-Technologien, intelligente Geräte und das industrielle IoT (IIoT), d. h. die Nutzung von IoT-Technologie für industrielle oder Fertigungszwecke.
Unternehmen, die Apps im IoT-Bereich entwickeln, konzentrieren sich auf skalierbare, sichere Lösungen, die leistungsstarke IoT-Funktionalität integrieren, ohne Abstriche bei der Sicherheit, Funktionalität oder Skalierbarkeit zu machen.
Progressive Anwendungen (PWAs) kombinieren die Funktionalität von nativen Apps (d. h. Apps, die für bestimmte Betriebssysteme oder Plattformen entwickelt wurden) mit der Einfachheit und Zugänglichkeit einer einfachen Adresse.
PWAs verfügen in der Regel über Push-Benachrichtigungen und Offline-Funktionen, um eine unterbrechungsfreie Leistung auf einer Reihe von Mobilgeräten zu gewährleisten.
PWAs sind bei Unternehmen beliebt, die nicht zwischen iOS- und Android-Nutzern wählen wollen, aber auch nicht für jede Instanz eine separate Codebasis pflegen müssen.
PWAs ermöglichen es Unternehmen, die Lücke zwischen den verschiedenen Betriebssystemen zu schließen und die Benutzer beider Betriebssysteme über eine einzige, kostengünstige Codebasis zu erreichen, ohne an Leistung oder Funktionalität einzubüßen.
Wenn das Jahr zu Ende geht und die Auswirkungen dieser Entwicklungstrends immer deutlicher werden, sollten wir uns ansehen, wie sie sich auf Unternehmen und Benutzer ausgewirkt haben.
Branchen reagieren unterschiedlich auf die neuesten Trends in der App-Entwicklung, aber jede Branche nimmt sie zur Kenntnis und experimentiert mit neuen Möglichkeiten, sie zur Wertschöpfung zu nutzen. Hier finden Sie einen Branchen-Überblick darüber, wie Trends in der App-Entwicklung auf Unternehmen auswirken.
Einzelhändler und E-Commerce-Unternehmen gehörten zu den ersten Branchen, die in diesem Jahr mit einigen der neueren App-Entwicklungstrends experimentierten, hauptsächlich mit mobilen Apps, PWAs und Push-Benachrichtigungen. KI-gestützte Tools haben sich als nützlich bei der Erstellung von Personalisierungs-Engines erwiesen, die auf Kundensuchen basieren und relevante Produkte empfehlen.
IoT-Geräte werden eingesetzt, um Echtzeitdaten über das Internet zu übertragen, damit die Mitarbeiter in den Geschäften ein sekundengenaues Bild des Bestands erhalten und sogar die Wiederauffüllung von Lagerbeständen und andere Aspekte des Lieferkettenmanagements automatisiert werden können.
Mehrere der diesjährigen Trends haben dazu beigetragen, das industrielle IoT (IIoT) voranzutreiben, die Integration digitaler Technologien wie Sensoren und Software in Industrie- und Fertigungssysteme. Neue IoT-Apps haben es Unternehmen zum Beispiel ermöglicht, Sensoren und Software noch tiefer in die Fertigungsprozesse zu integrieren als bisher, wodurch die Echtzeitüberwachung und die vorausschauende Wartung verbessert wurden.
Darüber hinaus werdenAugmented Reality (AR)-Headsets, die IIoT-Funktionen nutzen, effektiv zu Trainingszwecken eingesetzt. Laut einem aktuellen Bericht des IBM Institute for Business Value (IBV) haben Unternehmen, die AR einsetzen, durchschnittliche Produktivitätsverbesserungen von 32 % erfasst. Zusammen tragen diese neuen Funktionen dazu bei, Abläufe zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und die datengestützte Entscheidungsfindung im Unternehmen zu verbessern.
In diesem Jahr experimentierten Regierung und lokale Regierung mit mobiler und Framework-Entwicklung, um viele der Dienste, die sie den Bürgern anbieten, funktionaler zu machen. Insbesondere in den Bereichen Cybersicherheit und Automatisierung nutzten Regierungen neue Möglichkeiten, um Dienstleistungen zu rationalisieren und neue Funktionen hinzuzufügen.
Die neuesten Trends in der Anwendungsentwicklung haben dazu beigetragen, dass Regierungsbehörden schneller, sicherer und reaktionsfähiger werden. Die Beispiele reichen von sichereren Zahlungssystemen, die es den Bürgern ermöglichen, für Services direkt von ihren mobilen Geräten aus zu bezahlen, bis hin zu Echtzeit-Verkehrs- und Katastrophenwarnungen, die Reaktionen auf Notfälle beschleunigen.
Es gibt wohl keine Branche, die neuesten Trends in der App-Entwicklung besser umgesetzt hat als das Gesundheitswesen. Von mobilen Apps, die die Vitalfunktionen eines Patienten überwachen, über KI-gestützte Algorithmen, die die Diagnose beschleunigen, bis hin zu AR- und Virtual-Reality-Tools (VR), mit denen Chirurgen und Traumaspezialisten geschult werden – das Gesundheitswesen steht an der Spitze der App-Entwicklungsinnovation.
Aber die Gesundheitsbranche nutzt die neueste Technologie nicht nur, um Funktionen hinzuzufügen und die Möglichkeiten zu erweitern. Neue Funktionen in DevSecOps tragen dazu bei, dass Patienteninformationen vertraulich bleiben und dass die Gesetze zur Datensicherheit streng eingehalten werden.
Die Anwendungsentwicklung hat im Jahr 2025 viele Sprünge gemacht, aber es gibt keinen Grund zu dem Denken, dass die Innovation im kommenden Jahr verlangsamen wird. Mit generativer KI und IoT-Funktionen im Vordergrund ist es wahrscheinlich, dass diese Technologien auch im Jahr 2026 die Führung übernehmen werden.
Mit diesem im Hinterkopf werden Unternehmen wahrscheinlich ihre Mobile-First-Strategien weiter fortsetzen, einen Ansatz, der die Entwicklung für mobile Geräte in jeder Phase der Anwendung priorisiert, und Low-Code-Plattformen für Kosteneinsparungen nutzen.
Da Unternehmen und Start-ups die Trends, die Branche in diesem Jahr geprägt haben, weiter ausbauen, können Sie mit einer stärkeren Automatisierung des Anwendungslebenszyklus, effizienteren Workflows und einem Schwerpunkt auf noch brillanteren Endbenutzererlebnissen rechnen.
Die Integration von KI und ML in die App-Entwicklung war bisher erfolgreich und hat Aspekte des Anwendungslebenszyklus automatisiert und rationalisiert, sodass Entwickler mehr Zeit und Energie für Innovation aufwenden können. In dem Maße, in dem KI und ML immer tiefer in Frameworks, Programmiersprachen und Plattformen integriert werden, werden sich wahrscheinlich die Zusammensetzung und das Fachwissen der Entwicklungsteams ändern, da sie sich zunehmend auf Rollen konzentrieren, die DevSecOps-Initiativen unterstützen.
Wenn man schließlich auf die einflussreichsten Trends des Jahres 2025 zurückblickt, wird deutlich, dass sie mehr von geschäftlichen Anforderungen als von technologischem Fortschritt angetrieben wurden. Es ist unwahrscheinlich, dass sich dies so schnell ändern wird. Neue technologische Fortschritte, so beeindruckend sie auf den ersten Blick auch erscheinen mögen, müssen auf einer zentralen Geschäftsfunktion basieren, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.
