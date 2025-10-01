Wenn Unternehmen beginnen, auf das Jahr 2025 zurückzublicken und für das Jahr 2026 zu planen, ist es ein guter Zeitpunkt, um über die Trends nachzudenken, die größten Auswirkungen hatten. Es ist auch ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, was sie für die Zukunft bedeuten könnten.

Im Hinblick auf die digitale Transformation, die strategische Anwendung digitaler Technologie auf allen Ebenen eines Unternehmens, gibt es kaum eine entscheidendere Komponente als die Anwendungsentwicklung (App Dev).

Von einem ehrgeizigen Startup, das eine neue mobile App entwickeln möchte, bis hin zu einem Fortune-500-Unternehmen, das veraltete Workflows durch neue Frameworks und Automatisierungstools ersetzen muss: Die App-Entwicklung ist entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg von Initiativen zur digitalen Transformation. Unternehmen, die erfolgreich in der Anwendungsentwicklung sind, können effektiv Workflows rationalisieren, die Benutzererfahrung verbessern und einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.