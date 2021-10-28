工作流是人员与企业完成工作的核心机制，这使其成为可持续商业实践与持续增长不可或缺的组成部分。 工作流为管理重复性流程与任务提供系统性框架，通过路径规划推动任务逐级递进。 而工作流引擎则为定义、执行与监控工作流提供基础架构——这些工作流包含为实现特定业务目标而必须完成的一系列任务。

工作流引擎帮助 Business Process Manager 与团队成员更轻松地管理并行业务工作流中的庞杂任务清单。 依托工作流引擎，任务与流程通常根据预设时间与截止期限自动启动并完成。对于人工主导的任务，前序任务完成后即触发后续任务；对于软件主导的任务（如网络服务器维护），工作流引擎可以基于设定时限或定时响应机制实现自动化任务管理。

除任务自动化外，工作流引擎还能将业务流程自动导向最高效的下一环节，助力企业在繁琐决策过程中减少人工介入。