销售部门是企业中压力最大、发展最快的部门之一。销售专业人员必须平衡必要但耗时的重复性管理任务，且往往无法轻松获取准确的数据驱动洞察来制定有针对性的销售战略。 如果您的销售团队能够轻松地委派管理任务，并且只需与单个集成的应用程序聊天，即可无缝获得信息和洞察，那会怎样？从自动执行潜在客户资格审查，到增强与潜在客户和现有客户的互动，IBM watsonx Orchestrate 可以帮助提高销售人员在销售周期每个阶段的工作效率。