消除因手动寻找客户机会而造成的延误；通过自动将客户与新产品相匹配来缩短决策时间；缩短审核多个产品报价所需的时间。
简化对客户数据的访问，以便无缝、实时地查找、分析洞察并据此采取行动，让销售团队腾出时间来管理客户关系。
利用现有的自动化技术或构建新的自动化技术，来委派手动任务并减少错误，通过技能为您的 AI 助手助力。
让您的销售团队摆脱重复性任务和断连的客户数据和系统，并使用 watsonx Orchestrate 简化销售流程。Orchestrate 由 LLM、生成式 AI 和自动化技术提供支持，旨在帮助销售专业人员完成从互动到提议及至结束的每个销售流程阶段。
Orchestrate 可帮助销售专业人员更好地了解产品选项，快速找到适合客户需求的正确产品，加速 RFP 完成，轻松找到定价信息，以及提交交易支持请求等。
Orchestrate 通过会话式 AI 体验推动客户进行智能互动，并通过向客户提供即时帮助和响应来打造出色的客户支持服务。
Orchestrate 使用自然语言与客户互动，帮助他们了解您的品牌的产品和服务，并提高他们互动的质量和速度。Orchestrate 通过各种技能及关于客户数据和洞察的 360 度视图实现了个性化，以支持建立牢固的客户关系，并最大限度地利用从每次客户互动中收集的洞察信息。
如果您可以简化关键销售流程的管理，那会怎样？IBM watsonx Orchestrate 可帮助您的销售团队识别新的机会、消除延误并提高卖方与客户互动的质量和速度。通过自然的对话体验，Orchestrate 能够调用利用生成式 AI 和自动化技术的高级技能，帮助您的销售团队更快、更轻松地识别、推进并抓住机会。