主页 人工智能与机器学习 watsonx watsonx Orchestrate 销售流程自动化
支持您的销售团队释放其全部潜能
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插图显示 watsonx Orchestrate 如何能帮助简化和精简任务
提高销售专业人员的工作效率和绩效

销售部门是企业中压力最大、发展最快的部门之一。销售专业人员必须平衡必要但耗时的重复性管理任务，且往往无法轻松获取准确的数据驱动洞察来制定有针对性的销售战略。

 

如果您的销售团队能够轻松地委派管理任务，并且只需与单个集成的应用程序聊天，即可无缝获得信息和洞察，那会怎样？从自动执行潜在客户资格审查，到增强与潜在客户和现有客户的互动，IBM watsonx Orchestrate 可以帮助提高销售人员在销售周期每个阶段的工作效率。
客户收益
加速获取销售周期每个阶段的结果

消除因手动寻找客户机会而造成的延误；通过自动将客户与新产品相匹配来缩短决策时间；缩短审核多个产品报价所需的时间。

 统一客户数据和 360 度视图

简化对客户数据的访问，以便无缝、实时地查找、分析洞察并据此采取行动，让销售团队腾出时间来管理客户关系。

 自动执行管理任务

利用现有的自动化技术或构建新的自动化技术，来委派手动任务并减少错误，通过技能为您的 AI 助手助力。
销售解决方案
询问销售人员

让您的销售团队摆脱重复性任务和断连的客户数据和系统，并使用 watsonx Orchestrate 简化销售流程。Orchestrate 由 LLM、生成式 AI 和自动化技术提供支持，旨在帮助销售专业人员完成从互动到提议及至结束的每个销售流程阶段。

Orchestrate 可帮助销售专业人员更好地了解产品选项，快速找到适合客户需求的正确产品，加速 RFP 完成，轻松找到定价信息，以及提交交易支持请求等。
买方体验

Orchestrate 通过会话式 AI 体验推动客户进行智能互动，并通过向客户提供即时帮助和响应来打造出色的客户支持服务。

Orchestrate 使用自然语言与客户互动，帮助他们了解您的品牌的产品和服务，并提高他们互动的质量和速度。Orchestrate 通过各种技能及关于客户数据和洞察的 360 度视图实现了个性化，以支持建立牢固的客户关系，并最大限度地利用从每次客户互动中收集的洞察信息。
潜在客户和机会管理

如果您可以简化关键销售流程的管理，那会怎样？IBM watsonx Orchestrate 可帮助您的销售团队识别新的机会、消除延误并提高卖方与客户互动的质量和速度。通过自然的对话体验，Orchestrate 能够调用利用生成式 AI 和自动化技术的高级技能，帮助您的销售团队更快、更轻松地识别、推进并抓住机会。
Orchestrate 如何工作
技能和集成 Orchestrate 使用自然语言处理，从预构建的自定义技能目录中提取信息，以执行关键人力资源流程的特定任务。这是通过集成人力资源部门已在使用的应用程序来实现的。 探索集成
预建技能 Orchestrate 能做什么？它可以创建职位描述模板、与招聘经理共享、通知您输入的信息、提供匹配的候选人名单、告诉您合格候选人何时申请，以及发送介绍消息。而这只是开始。 搜索技能目录
定制技能 使用任何 OpenAPI，您可以创建自动化操作并将其作为技能发布到 Orchestrate 中。藉此，您的团队可以通过自然语言处理实现大规模访问和运行自动化。将内部系统、第三方工具与现成技能相结合，即可在整个企业中完成无尽的用例。 了解自定义技能的工作原理

成功案例

办公室环境中面带微笑的人物肖像
成功案例
使用 IBM watsonx Orchestrate 提高员工和客户满意度

客户观察到，实施 watsonx Orchestrate 后取得了颇具实质意义的改进。他们不仅将项目管理流程中发生的错误数量减少了 10%，还将新客户加入所需的时间减少了 25%。

采取后续步骤

有兴趣进一步了解 IBM watsonx Orchestrate？了解它如何为您的团队提供支持。

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