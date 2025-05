O que é uma nuvem de dados?

Mover dados do armazenamento no local para a nuvem exige expertise em gerenciamento de dados na computação em nuvem, o que pode obrigar as empresas a contratar novos talentos ou requalificar suas equipes de TI existentes (capacitação), medidas que costumam ser dispendiosas e demandam muitos recursos.

Exemplos populares de novas habilidades que as equipes de TI precisam adquirir para trabalhar em um ambiente de nuvem incluem lidar com a gestão de dados e a segurança, dominar a modelagem de dados e os fluxos de trabalho para a nuvem e aprender as especificidades da ingestão e integração de dados em um ambiente de armazenamento.