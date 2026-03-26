كشف الأسرار باستخدام الذكاء الاصطناعي: دليل للمطورين

كشف الأسرار هو عملية العثور على البيانات الحساسة المعروفة باسم "الأسرار" والإشارة إليها عبر مستودعات التعليمات البرمجية أو في مواقع أخرى داخل بيئات تطوير البرمجيات. وتساعد هذه الطبقة الدفاعية المؤتمتة على ضمان عدم تضمين أي معلومات حساسة على نحو ثابت أو إدراجها في التعليمات البرمجية المصدرية بصيغة يسهل قراءتها أو من دون تشفير.

ويُعد كشف الأسرار جزءًا من نهج "shift left" الذي ينقل الأمن إلى مرحلة مبكرة من عملية التطوير. يمكن أن تنتشر الأسرار إلى ما هو أبعد من التعليمات البرمجية، مما يزيد من خطر التعرض للحوادث الأمنية. ويمكن أن تساعد الحماية المؤتمتة عبر كشف الأسرار على تأمين مهام سير العمل لدى المطورين على نطاق واسع.