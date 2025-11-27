غالبًا ما يُهمَل توثيق التعليمات البرمجية، ولا سيما عندما تفرض المشكلات شديدة الخطورة أو عالية الأولوية نفسها. وقد يؤدي ذلك إلى توثيق لا يعكس الحالة الراهنة للمستودع، الذي يُعرف أيضًا باسم repo. وقد تعرقل المعلومات القديمة أعمال صيانة التعليمات البرمجية وتحسين أدائها مستقبلًا، كما قد تبطئ تأهيل أعضاء الفريق الجدد ودمجهم في العمل.

يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي تقليص هذه الفجوة من خلال تحديث الوثائق سريعًا بما يعكس التغييرات التي تطرأ على التعليمات البرمجية. تتضمن منصات مثل Mintlify، على سبيل المثال، وكيل ذكاء اصطناعي يحدّث الوثائق ذات الصلة استنادًا إلى رابط طلب سحب يُستخدم لدمج تغييرات الميزات.

أصبح تحديث وثائق التعليمات البرمجية من حالات الاستخدام الآخذة في التوسع لدى فرق تطوير البرمجيات. وفقًا لاستطلاع المطورين لعام 2025 الصادر عن Stack Overflow، يستخدم نحو ربع المطورين (24,8%) الذكاء الاصطناعي في معظم عمليات إنشاء الوثائق أو صيانتها، بينما يستخدمه أكثر من ربعهم (27,3%) في بعض هذه العمليات.2

نصيحة مهمة: ارتقِ بعملية التحديث خطوة أخرى من خلال دمج توثيق التعليمات البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مسار التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD). تأكّد من التحقق من توافقها مع مجموعة التقنيات الحالية لديك ومع النظام البنائي الأوسع للبرمجيات. على سبيل المثال، تتيح منصة GitBook مزامنة الوثائق مع أنظمة التحكم في الإصدارات المستندة إلى Git، مثل GitHub وGitLab.