™watsonx Code Assistant: يستخدم حل watsonx Code Assistant الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع التطوير مع الحفاظ على مبادئ الثقة والأمان. باستخدام watsonx Code Assistant يمكن للمطورين تقليل الأخطاء، وتقليل منحنى التعلم، وبناء تعليمات برمجية عالية الجودة من خلال إنشاء التعليمات البرمجية ومطابقتها وتحديثها.

Codacy: يوفر Codacy المراجعات الآلية للتعليمات البرمجية التي تدعم لغات مثل JavaScript و Python، مما يساعد المطورين على الحفاظ على جودة التعليمات البرمجية في مشاريعهم. تم تصميم عملية التهيئة لتتكامل بسلاسة مع سير عمل البرامج، مما يمكّن الفرق من اكتشاف المشكلات مبكراً.

DeepCode: يستخدم DeepCode الذكاء الاصطناعي لتحليل التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي، مما يوفر معارف قابلة للتنفيذ لمشاريع المصدر المفتوح. تعمل هذه الأداة على تحسين تجربة التأهيل للمطورين الجدد من خلال تحديد العثرات الشائعة وتعزيز أفضل الممارسات في هندسة البرمجيات.

Bito AI: يركز Bito AI على تبسيط عملية التأهيل لفرق هندسة البرمجيات من خلال واجهته البديهية والمراجعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن أن يوفر ملاحظات فورية وتوصيات قابلة للتنفيذ، ويساعد الأعضاء الجدد في الفريق على التكيف بسرعة مع معايير البرمجة وأفضل الممارسات للشركة.

PullRequest: يوفر PullRequest كلاً من المعارف القائمة على الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية، مما يسهل عملية التأهيل السلس لفرق هندسة البرمجيات. تشجع المنصة التعاون وتبادل المعرفة لتشجيع المطورين الجدد على التعلم من المراجعين ذوي الخبرة.

Coderabbit: تُعد Coderabbit منصة لمراجعة التعليمات البرمجية بالذكاء الاصطناعي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج تحليلات وتعليقات واضحة. توفر مراجعات شبيهة بالمراجعات البشرية وقابلة للتخصيص لأنها تعمل مع جميع لغات البرمجة.