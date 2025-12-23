ما المقصود بإعادة هيكلة التعليمات البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

تستخدم إعادة هيكلة التعليمات البرمجية بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية إعادة هيكلة الكود. وتعتمد هذه العملية على تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتعديل البنية الداخلية للتعليمات البرمجية للبرمجيات، مع الحفاظ على السلوك الخارجي أو الوظائف كما هي دون تغيير.

تُعد إعادة هيكلة التعليمات البرمجية جزءًا أساسيًا من عملية تطوير البرمجيات، إذ تساعد على تقليل الدين التقني من خلال إدخال تحسينات على التعليمات البرمجية تُحسّن الأداء، وتزيد قابلية القراءة، وتعزز سهولة الصيانة. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تصبح إعادة الهيكلة أكثر كفاءة.