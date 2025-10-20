ما المقصود بتوثيق التعليمات البرمجية؟

يتعامل التوثيق كتعليمات برمجية مع التوثيق بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع التعليمات البرمجية. وتتم إدارة التوثيق في هذا النهج باستخدام الأدوات نفسها المستخدمة مع التعليمات البرمجية المصدر، بما في ذلك أنظمة التحكم في الإصدارات لمراجعة التغييرات وتتبُّعها، والاختبارات الآلية لاكتشاف مشكلات التنسيق والأسلوب، والتكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) لتحديث التوثيق ونشره.

وفي حين يشمل توثيق التعليمات البرمجية الممارسة الأوسع لتوثيقها، فإن "التوثيق كتعليمات برمجية" يُعَد استراتيجية محددة ونهجًا أكثر تقنية لكتابة التوثيق.