6 طرق لتعزيز إنتاجية المطورين باستخدام الذكاء الاصطناعي وما يتجاوزه

ومع ذلك، فإن إنتاجية هندسة البرمجيات لا تقتصر على السرعة والكفاءة. فهي تشمل أيضًا الفاعلية، وجودة التعليمات البرمجية، وتجربة المطور. وفي بعض هذه الجوانب، قد يعرقل الذكاء الاصطناعي العمل بدلًا من أن يساعد عليه.

فقد كشفت دراسة أجرتها مؤسسة الأبحاث غير الربحية METR عن أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تبطئ المطورين فعليًا في بعض الحالات. وأشار المشاركون في الدراسة إلى عدد من العوامل التي قد تفسر هذا التراجع في السرعة، منها ضعف أداء أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات التطوير الكبيرة والمعقدة، وافتقار هذه الأدوات إلى السياق أو المعرفة الضمنية الحيوية.

وكشف استطلاع المطورين لعام 2025 من Stack Overflow عن نتائج مشابهة. فقد ذكر المشمولون في الاستطلاع أن أكبر مصدر لإحباطهم عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي هو التعامل مع حلول "قريبة من الصواب، لكنها ليست صحيحة تمامًا"، يلي ذلك الوقت الطويل اللازم لتصحيح أسطر التعليمات البرمجية التي يولّدها الذكاء الاصطناعي. وقال المطورون المشاركون في الاستطلاع أيضًا إنهم لا يزالون يلجؤون إلى شخص آخر طلبًا للمساعدة عندما لا يثقون في إجابات الذكاء الاصطناعي، أو عندما تكون لديهم مخاوف أخلاقية أو أمنية بشأن التعليمات البرمجية، أو عندما يرغبون في تعلم أفضل الممارسات، أو عندما يواجهون مشكلة عالقة لا يستطيعون شرحها.

وهذا يجعل العنصر البشري أكثر أهمية في بناء مطورين منتجين وذوي أداء عالٍ. أصبح الذكاء الاصطناعي أداة لا غنى عنها في تطوير البرمجيات، لكنه ليس حلًا سحريًا. فلا يزال تطوير البرمجيات يحتاج إلى مساهمة البشر حتى يكون فعالًا. وفيما يلي ست طرق لتعزيز إنتاجية مطوري البرمجيات، باستخدام الذكاء الاصطناعي وما يتجاوزه.