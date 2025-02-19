لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تسهيل عملية البرمجة فحسب. بل يجعل البرمجة أكثر متعة.

الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذكاء الاصطناعي التوليدي) يغير كيفية صناعة الأفلام، وكيفية القيام بالتسويق، وكيفية لعب الألعاب. بينما ينصب الكثير من اهتمام وسائل الإعلام على ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي من حيث التحول الرقمي وإنشاء المحتوى ومكاسب الإنتاجية، يتم إيلاء اهتمام أقل على كيفية جعل كتابة الأكواد البرمجية أكثر إرضاءً، بل ومتعة.

لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل كمساعد في البرمجة على مساعدة مهندسي البرمجيات على أداء وظائفهم بسرعة أكبر فحسب، بل إنه يعزز أيضاً من رضا المطورين ومشاركتهم. يستخدم المطورون الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة التعليمات البرمجية النمطية والمساعدة في تحديد التنسيق الأساسي، مما يتيح لهم المزيد من الوقت للتركيز على الجوانب الإبداعية في العمل مثل حل المشكلات وإنشاء منطق جديد وتصميم أنظمة فريدة من نوعها. غالبًا ما تكون هذه المهام الإبداعية عالية المستوى هي المهام التي يحب المبرمجون القيام بها.

وجدت دراسة أجرتها McKinsey أن المطورين الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي كانوا أكثر عرضة بمرتين للإبلاغ عن السعادة العامة، والشعور بالإنجاز، والقدرة على الوصول إلى حالة التدفق في العمل.

تخيل مطورًا تم تعيينه لإنشاء تطبيق ويب جديد لمنصة التجارة الإلكترونية. يحصل المطور على تصميم تجربة المستخدم وتنفيذ ميزات مثل محرك التوصيات والتسعير الديناميكي. ومع ذلك، قبل أن يتمكن من البدء في العناصر المثيرة للاهتمام في التصميم، فإن المطور لديه جبل من العمل الشاق لإنجازه.

إنه بحاجة إلى إعداد الواجهة الخلفية، الأمر الذي يتطلب كتابة نفس الكود المعياري الذي كتبه عشرات المرات من قبل، وتشغيل عمليات التهيئة، وتحديد المسارات الأساسية وتكوين البرامج الوسيطة. لا شيء من ذلك فريد للمشروع، لكن كل عنصر ضروري للتطبيق. بعد الانتهاء من الأعمال الأساسية، يجب إنشاء اتصال بقاعدة البيانات وتثبيت برامج تشغيل قواعد البيانات مع إعداد مخططات للمنتجات والعملاء والطلبات، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المهام الأخرى غير البرمجية وغير التطويرية.

على الرغم من أن المطور قد يكون متحمسًا للوصول إلى الميزات الأساسية التي ستجعل النظام الأساسي فريدًا وممتعًا للمستخدمين، إلا أن العمل المعياري يستهلك الكثير من الجدول الزمني للمشروع. بينما من الضروري وضع ذلك الأساس المتين، قد يتباطأ إنتاج المطورين حيث يبدو هذا العمل الروتيني وكأنه عمل روتيني ممل مقارنة بالجوانب الأكثر إبداعًا للبرمجة.