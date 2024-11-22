أُحيطت شركة rKube بمطالب متزايدة لمساعدة العملاء على تحديث تطبيقات Java الخاصة بها، وrKube هي شركة تقدم حلول تكنولوجيا المعلومات ومقرها المغرب، وهي متخصصة في تحديث تطبيقات ®IBM WebSphere وتقديم ترقيات Java في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA). تواجه المؤسسات العديد من التحديات المحتملة في أثناء تحديث تطبيقات Java، بما في ذلك ضعف التوثيق وقواعد البيانات المعقدة والاختبارات القديمة. بالنسبة إلى العديد من الشركات، فإن هذه التحديات تعوق نموها وتؤثر في قدرتها التنافسية.

وبفضل خبرة شركة rKube في هذا المجال لمدة عقد من الزمن، فقد أدركت الحاجة الملحة لتسريع قدرات تحديث Java من خلال تطوير حل يفهم دورة حياة تطوير البرامج بالكامل ويساعد في تحقيق التحول الفعلي. قديمًا، كانت عمليات تحديث التطبيقات تتطلب جهدًا يدويًا مكثفًا، ما أدى في كثير من الأحيان إلى وجود عوائق كبيرة وزيادة في التكاليف. لذا، سعت rKube إلى اتباع نهج يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة.