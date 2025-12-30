iPaaS هي مجموعة برمجيات سحابية أصيلة تعمل بنظام الخدمة الذاتية، يمكن للمؤسسات استخدامها لتلبية احتياجاتها في مجال التكامل. تعمل منصة iPaaS على تسهيل وإدارة الاتصالات بين الخدمات بحيث يمكن حتى للتطبيقات التي تستخدم بروتوكولات أو تنسيقات بيانات مختلفة أن تتواصل فيما بينها، مما يتيح التغلب على حالات عدم التوافق والتنافر التي قد تؤدي بخلاف ذلك إلى انقطاع تدفق البيانات.

لطالما قامت الشركات بتصميم عمليات تكامل التطبيقات داخل مقراتها، باستخدام برامج وسيطة متخصصة، مثل وسطاء الرسائل أو ناقلات الخدمات المؤسسية (ESBs). ولكن قد تصبح هذه الحلول مقترنة بإحكام ويصعب صيانتها، خاصةً مع توسع المؤسسات وإضافة عشرات أو مئات الخدمات الجديدة.

أصبحت حلول iPaaS بديلاً شائعاً لأنها توفر درجة أكبر من المرونة والقابلية للتوسع مقارنةً بعمليات التكامل القديمة من نقطة إلى نقطة، حيث تتواصل خدمتان مباشرةً عبر موصل مصمم خصيصاً لهذا الغرض. باعتبارها حلولاً قائمة على السحابة، تتوافق منصات iPaaS مع احتياجات المؤسسات الحالية: فهي تتيح التكامل عبر الخدمات المصغرة المعبأة في حاويات، والخدمات بدون خادم، والحافة وغيرها من البيئات الحديثة، والبيئات متعددة السحابة.

يتزايد اعتماد منصة iPaaS: فقد نمت هذه الصناعة بنسبة تقدر بـ 26% في عام 2025، وفقًا لـ Fortune Business Insights. أحد الأسباب هو أن حلول iPaaS، إلى جانب توليها المهام التقنية مثل تحويل البروتوكولات، المصادقة وتسجيل البيانات ومزامنة البيانات، توفر أيضًا أدوات إدارة متطورة وإمكانيات تخصيص تتيح للفرق تصميم ومراقبة أنماط تنسيق البيانات الخاصة بها وعمليات الأتمتة. كما تتضمن العديد من حلول iPaaS التعلم الآلي، وإنترنت الأشياء (IoT)، والتحليلات المتقدمة، وغيرها من الابتكارات الحديثة لتحسين الاتصال.

تتبع منصة iPaaS نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS): حيث يفرض مزودو خدمة iPaaS رسومًا على المؤسسات شهريًا أو سنويًا، وتختلف الأسعار وفقًا لمستويات الاستخدام أو حزم الميزات. قد يقوم مقدمو الخدمات أيضًا بتقديم حزم تضم تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، والمنصة كخدمة (PaaS)، وتطبيقات SaaS إلى جانب حلول التكامل التي يقدمونها. يعد اعتماد iPaaS أكثر شيوعًا بين المؤسسات الكبيرة، حيث يصعب إدارة عمليات التكامل المعقدة من خلال الموصلات اليدوية المخصصة وحدها.

يعتمد تكامل iPaaS على أساس تكامل تطبيقات المؤسسات (EAI)، وهو مجال تقليدي يربط بين أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) والأنظمة المالية والتحليلية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وغيرها من تطبيقات الأعمال من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API) المخصصة أو البرمجيات الوسيطة. تم تطوير EAI لأول مرة في التسعينيات لتسهيل التفاعلات بين الأنظمة المحلية. اليوم، يمكن للعديد من منصات EAI أيضاً إدارة التكاملات الهجينة ومتعددة السحابة . يعتبر المطورون أن منصة iPaaS هي نسخة حديثة ومتوافقة مع السحابة من تقنية EAI.

في الواقع، غالبًا ما تنظر المؤسسات إلى EAI و iPaaS على أنهما نظامان متكاملان: فقد تستخدم فرق تكنولوجيا المعلومات منصة EAI داخلية للتعامل مع عمليات التكامل الأساسية (مثل إرسال بيانات الأداء من خادم قديم إلى مستودع البيانات)، بينما تُفوض عمليات التكامل القائمة على السحابة، مثل عمليات المزامنة بين تطبيقات SaaS التابعة لجهات خارجية، إلى منصة iPaaS.