تتكون جهود مكافحة غسيل الأموال من القوانين واللوائح والإجراءات المصممة لمنع المجرمين من تبادل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير قانونية "أموال قذرة" في دخل مشروع "أموال نظيفة".
لقد نشأ مصطلح "الأموال القذرة" من أيام آل كابوني، الذي "غسل" الأموال التي كسبها من أنشطته غير القانونية من خلال سلسلة من مغاسل العملات المعدنية القائمة على النقد.
توجد ثلاث مراحل لغسيل الأموال: توظيف الأموال، والتمويه، والدمج.
تتناول قوانين مكافحة غسيل الأموال مجموعة محدودة من أنشطة غسيل الأموال والنشاط الإجرامي ولكن الآثار المترتبة عليها بعيدة المدى. على سبيل المثال، تتطلب لوائح مكافحة غسيل الأموال من المؤسسات المالية التي تصدر الائتمان أو تقبل ودائع العملاء مراقبة سلوك العملاء للتأكد من أنها لا تدعم أنشطة غسيل الأموال. وإذا لم تمتثل البنوك لهذه القوانين واللوائح التنظيمية، فقد يكون لها آثار مكلفة، ما يتسبب في غرامات باهظة وإجراءات قانونية أخرى.
قانون مكافحة غسيل الأموال عبارة عن مجموعة من القوانين والسياسات التي تعمل معًا لمنع جرائم غسيل الأموال ومقاضاة مرتكبيها في الولايات المتحدة، كما تنطوي ملاحقة غاسلي الأموال على التعاون بين العديد من المنظمات الحكومية المحلية والدولية، لأن هذه الجريمة غالبًا ما تحدث في بلدان مختلفة. فيما يلي لمحات عامة عن بعض الأعمال الأمريكية الأكثر شهرة التي تحمي من جرائم غسيل الأموال.
تشمل هذه الأعمال والمنظمات ما يلي:
قانون السرية المصرفية (BSA): ظهر قانون السرية المصرفية، المعروف أيضًا باسم قانون الإبلاغ عن العملات والمعاملات الأجنبية، في عام 1970، وكان أول تشريع يسعى إلى منع ومقاضاة أعمال غسيل الأموال من خلال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. يتطلب قانون السرية المصرفية من البنوك التعاون مع التحقيقات الحكومية لمكافحة تمويل الأنشطة غير القانونية من خلال تتبع حركة الأموال. على سبيل المثال، يتطلب من البنوك إكمال تقرير معاملات العملات (CTR) لأي معاملة نقدية تتجاوز مبلغ 10,000 دولار أمريكي.
قانون مكافحة غسيل الأموال: تم إنشاء هذا القانون في عام 1986، ونص على أن غسيل الأموال جريمة فيدرالية. وينصب تركيزه الأساسي على التصدي لجرائم غسيل الأموال التي تقترفها عصابات الاتجار في المخدرات. وهو يسمح للحكومة بمصادرة الأصول من دون اتهام أي شخص بارتكاب جريمة. كما وسع القانون دائرة الاشتباه لتشمل أي معاملة تزيد قيمتها على 10,000، ولا تقتصر على النقد.
قانون Annunzio-Wylie لمكافحة غسيل الأموال: يركز هذا القانون منذ عام 1992 بشكل أساسي على البنوك. ويتطلب منها تنفيذ ممارسات منع مكافحة غسيل الأموال ويعاقبها على السماح للمجرمين باستخدام مؤسساتهم لأغراض غسيل الأموال. وقد استحدث تقارير الأنشطة المشبوهة التي يتعين على البنوك إكمالها إذا اشتبهت في تورط عميل أو وجود معاملة مشبوهة في قضايا غسيل الأموال.
قانون باتريوت: تم سن هذا القانون بعد الهجمات الإرهابية في نيويورك في 11 سبتمبر 2001، ويهدف إلى تتبع تمويل الإرهاب والأنشطة الإرهابية من خلال غسيل الأموال ومكافحتها. وقد عزز التعاون بين البنوك ووحدات مكافحة الإرهاب داخل الحكومة، وزاد من قيمة الغرامات ومقدار العقوبات المتعلقة بقضايا غسيل الأموال. تتمثل إحدى النقاط الأساسية في قانون باتريوت في برامج تحديد هوية العملاء، والمعروفة أيضًا باسم اعرف عميلك (KYC)، والتي تجبر البنوك على فحص عملائها.
شبكة إنفاذ قوانين مكافحة الجرائم المالية (FinCEN): أضيفت شبكة إنفاذ قوانين مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إلى لوائح قانون مراقبة السلوكيات المالية وقانون باتريوت، وطبقت قواعد صارمة للعناية الواجبة بالعملاء يتعين على المؤسسات المالية الالتزام بها.
تكافح الكثير من المنظمات والمؤسسات الحكومية المحلية والدولية ومنظمات إنفاذ القانون قضايا غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم.
برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال هو ما تفعله الشركة للالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال ولوائحها. تم تصميم برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال أيضًا لكشف المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المتعلقة بالاحتيال والرد عليها.
يجب على الشركات اتباع مجموعة من المتطلبات للقيام بذلك. وهناك خمس ركائز لمكافحة غسيل الأموال تساعد المنظمة على الوصول إلى الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
أسهل طريقة لوقف غسيل الأموال هي تنفيذ قواعد "اعرف عميلك" في المؤسسات المالية. وإذا كانت الأموال مرتبطة بشخص واحد أو منظمة واحدة ويمكن تتبع كل معاملة، فسيصبح من المستحيل تقريبًا غسيل الأموال. كما ترى من خلال قوانين مكافحة غسيل الأموال المختلفة التي تم إقرارها في السنوات الخمسين الماضية، فإن القواعد المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملاء تزداد صرامة.
يطلب قانون السرية المصرفية من المؤسسات المالية الإبلاغ عن أي أنشطة قد تُستخدم لغسيل الأموال. فيما يلي أهم أربعة متطلبات للإبلاغ من أجل الامتثال لقانون السرية المصرفية والتي غالبًا ما يتم تفعيلها عندما تصادف مؤسسة مالية جريمة غسيل أموال:
في حين أن غسيل الأموال يُعد جريمة دولية، فإن الكثير من القواعد محلية، ويمكن أن تتعارض أحيانًا مع السياسات الفيدرالية، ما يجعل من الصعب على المؤسسات المالية أن تظل متوافقة مع القواعد واللوائح. حتى أن بعض البنوك قررت تعليق الخدمات في البلدان التي تجعل من الصعب الحفاظ على الامتثال أو التي تتمتع بسمعة معروفة في تسهيل غسيل الأموال.
لقد أدت أدوات وبرامج الذكاء الاصطناعي إلى تحسين العملية الشاملة للكشف عن السلوك الإجرامي. على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) لتشغيل التحليل الإحصائي على البيانات غير المنظمة، والعثور على الحالات عالية الخطورة، والقضاء على العلامات الخاطئة بسبب البيانات المكررة. يستخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للكشف عن التغييرات في سلوك المستخدم، وتجمع هذه البيانات مع المعلومات السياقية، ما يحسن قدرة المؤسسات المصرفية على "معرفة العميل".
في حين أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد حسنت الكشف عن جرائم غسيل الأموال، فإنها ليست مثالية. فلا يزال بإمكان هذه البرامج وضع علامة على الحسابات والمعاملات المالية عن طريق الخطأ. ومع زيادة معدل اعتمادها، تشهد المؤسسات المالية انخفاضًا في معدلات الخطأ، ما يسمح لها بالامتثال لقوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال بشكل أكثر كفاءة.
يمكن العثور على وظائف مكافحة غسيل الأموال في أقسام مختلفة من المؤسسة، بدايةً من تكنولوجيا المعلومات ووصولاً إلى الشؤون المالية والبحث والامتثال والشؤون القانونية، وبالطبع التحقيق وإنفاذ القانون.
في القطاع الخاص، يساعد المتخصصون المعتمدون في مكافحة غسيل الأموال والخبراء الماليون المؤسسات على الامتثال، ويمكنهم المساعدة في اكتشاف خطط مكافحة غسيل الأموال المحتملة. وفي القطاع العام، توجد ثلاثة مسارات وظيفية رئيسية لمكافحة غسيل الأموال: صياغة السياسات، والقانون، وإنفاذ القانون.
بصرف النظر عن الدرجة والخبرة العملية، غالبًا ما تكون شهادات مكافحة غسيل الأموال مطلوبة للحصول على وظيفة في هذا المجال. تشمل ثلاث شهادات وجمعيات ودورات تدريبية معترف بها لمكافحة غسيل الأموال ما يلي:
