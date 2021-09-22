قانون مكافحة غسيل الأموال عبارة عن مجموعة من القوانين والسياسات التي تعمل معًا لمنع جرائم غسيل الأموال ومقاضاة مرتكبيها في الولايات المتحدة، كما تنطوي ملاحقة غاسلي الأموال على التعاون بين العديد من المنظمات الحكومية المحلية والدولية، لأن هذه الجريمة غالبًا ما تحدث في بلدان مختلفة. فيما يلي لمحات عامة عن بعض الأعمال الأمريكية الأكثر شهرة التي تحمي من جرائم غسيل الأموال.

تشمل هذه الأعمال والمنظمات ما يلي:

قانون السرية المصرفية (BSA): ظهر قانون السرية المصرفية، المعروف أيضًا باسم قانون الإبلاغ عن العملات والمعاملات الأجنبية، في عام 1970، وكان أول تشريع يسعى إلى منع ومقاضاة أعمال غسيل الأموال من خلال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. يتطلب قانون السرية المصرفية من البنوك التعاون مع التحقيقات الحكومية لمكافحة تمويل الأنشطة غير القانونية من خلال تتبع حركة الأموال. على سبيل المثال، يتطلب من البنوك إكمال تقرير معاملات العملات (CTR) لأي معاملة نقدية تتجاوز مبلغ 10,000 دولار أمريكي.

قانون مكافحة غسيل الأموال: تم إنشاء هذا القانون في عام 1986، ونص على أن غسيل الأموال جريمة فيدرالية. وينصب تركيزه الأساسي على التصدي لجرائم غسيل الأموال التي تقترفها عصابات الاتجار في المخدرات. وهو يسمح للحكومة بمصادرة الأصول من دون اتهام أي شخص بارتكاب جريمة. كما وسع القانون دائرة الاشتباه لتشمل أي معاملة تزيد قيمتها على 10,000، ولا تقتصر على النقد.

قانون Annunzio-Wylie لمكافحة غسيل الأموال: يركز هذا القانون منذ عام 1992 بشكل أساسي على البنوك. ويتطلب منها تنفيذ ممارسات منع مكافحة غسيل الأموال ويعاقبها على السماح للمجرمين باستخدام مؤسساتهم لأغراض غسيل الأموال. وقد استحدث تقارير الأنشطة المشبوهة التي يتعين على البنوك إكمالها إذا اشتبهت في تورط عميل أو وجود معاملة مشبوهة في قضايا غسيل الأموال.

قانون باتريوت: تم سن هذا القانون بعد الهجمات الإرهابية في نيويورك في 11 سبتمبر 2001، ويهدف إلى تتبع تمويل الإرهاب والأنشطة الإرهابية من خلال غسيل الأموال ومكافحتها. وقد عزز التعاون بين البنوك ووحدات مكافحة الإرهاب داخل الحكومة، وزاد من قيمة الغرامات ومقدار العقوبات المتعلقة بقضايا غسيل الأموال. تتمثل إحدى النقاط الأساسية في قانون باتريوت في برامج تحديد هوية العملاء، والمعروفة أيضًا باسم اعرف عميلك (KYC)، والتي تجبر البنوك على فحص عملائها.

شبكة إنفاذ قوانين مكافحة الجرائم المالية (FinCEN): أضيفت شبكة إنفاذ قوانين مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إلى لوائح قانون مراقبة السلوكيات المالية وقانون باتريوت، وطبقت قواعد صارمة للعناية الواجبة بالعملاء يتعين على المؤسسات المالية الالتزام بها.

تكافح الكثير من المنظمات والمؤسسات الحكومية المحلية والدولية ومنظمات إنفاذ القانون قضايا غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم.