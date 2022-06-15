ما المقصود بمصطلح BizOps؟

طرح الطيار الآلي في عام 1912، إيذانًا ببدء عصر السفر الجوي لمسافات طويلة. سمح تركيب الجيروسكوبات ومؤشرات الارتفاع على دفات الطائرات بالحفاظ على مسارها. اليوم، تعد الأتمتة الذكية بإحداث ثورة مماثلة في الأعمال من خلال مراقبة العمليات الحيوية الحساسة وأتمتتها، كي تستمر مؤسستك على الطريق الصحيح من دون أن تتطلب كل تركيزك.
أقدم بودكاست فن الأتمتة، حيث نستكشف تطبيق الأتمتة في المؤسسات. في إحدى الحلقات الأخيرة تحدثت إلى Chris Bailey، وهو مهندس متميز في الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات وقابلية الملاحظة، عن BizOps — وهي ليست طريقة أسرع لقول العمليات التجارية فقط، بل نهج جديد كليًا. تحدثنا عما يدفع هذه الممارسة الناشئة، والتحديات في تطبيقها، وفائدة لها في عالم يزداد رقمية.
يجمع BizOps بين عمليات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، مستخدمًا البيانات لربط الأهداف التجارية ومؤشرات الأداء الرئيسية بعمليات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة والعكس صحيح.
لنفترض أن لديك هدفًا تجاريًا يتمثل في إكمال جميع الطلبات في غضون 24 ساعة. سيركز "الطيار الآلي" على مراقبة أحداث الأعمال من عمليات الطلبات والعمليات التجارية للطلب والتنفيذ. كما سيراقب أحداث تكنولوجيا المعلومات من الأنظمة التي تنفذ تلك العمليات. مع ما يكفي من الوقت والتدريب والبيانات، يمكن أن يتنبأ حل BizOps الخاص بك بموعد فقدان مؤشر الأداء الرئيسي على مدار 24 ساعة، مع شرح السبب وكيفية التحسين.ؤ
هذا المفهوم ليس جديدًا. الجديد هو مدى فعالية جمع هذه العناصر معًا الآن، بفضل الكم الهائل من البيانات التي تولدها وتجمعها عبر التحول الرقمي. "الكثير من الأعمال الآن يتم تنفيذها من خلال تكنولوجيا المعلومات،" يقول Bailey. "فكر في البنوك المادية التي تنتقل إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والبيع بالتجزئة المادي الذي يتحول إلى التجارة الإلكترونية. وبالنسبة إلى جوانب الأعمال التي لم تنفذ في تكنولوجيا المعلومات؟ من المحتمل أنها تدار بواسطة تكنولوجيا المعلومات."
وكما ذكر Bailey، قد يكون البشر مسؤولين عن عملية الانتقاء والتعبئة في المستودعات، ولكن هذا النشاط تديره تكنولوجيا المعلومات. بالنسبة إلى أي عملية من البداية إلى النهاية، يتم تنفيذ كل مرحلة أو إدارتها بواسطة تكنولوجيا المعلومات. وهذا المستوى من المشاركة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات هو ما يمنحنا فرصة لا مثيل لها لجمع البيانات حول تنفيذ الأعمال — وهي خطوة كبيرة نحو أتمتة أعمالك لتعمل تلقائيًا لتحقيق ميزة تنافسية.
ولكن لا يزال هناك تحدٍ مستمر: كيف يمكننا ربط الأعمال الإستراتيجية وأنظمة المعلومات التكنولوجية؟ كيف سيبدو الأمر؟
يضع Bailey مثالاً للتجارة الإلكترونية: لنفترض أن هناك انقطاعًا في تكنولوجيا المعلومات، وفقدت عملية الدفع على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك. ولكن لا يزال بإمكانك تتبع المستخدم على موقع الويب، وما يتصفحه ويفعله. ويمكنك تتبع كل محاولات الدفع التي لم تنجح. ومن هنا يمكنك فهم تأثير هذا الانقطاع على هدف العمل المتمثل في بيع سلع بقيمة مليون دولار في الساعة مثلاً. أنت تعرف بالضبط عدد المدفوعات التي فشلت. أنت تعرف أيضًا من هم هؤلاء العملاء المتأثرون وما كانوا يحاولون شراءه
في هذه المرحلة، يمكنك القيام بأمرين:
كل هذا يمكن أن يكون رقميًا بنسبة 100%. تحليل التأثير رقمي بنسبة 100% باستخدام تقنية قابلية الملاحظة. لكن كيفية استجابتك للعملاء المتأثرين يمكن أن تكون مزيجًا من الحلول الرقمية والتدخل البشري، مع تخصيص الخدمة الشخصية لإعادة استكمال عملية البيع مع العملاء ذوي القيمة العالية.
ساعد استخدام برامج إدارة أداء التطبيقات محترفي تكنولوجيا المعلومات على مراقبة البيانات وملاحظتها وتحليلها لسنوات. يمكن الآن استخدام هذه الأدوات في أي عملية تجارية تعمل على تكنولوجيا المعلومات. هذا لا يوفر رؤى أعمق لهذه العمليات المنفصلة فقط. بل يربط بين المجالين من خلال البيانات، حتى يتمكن المديرون من فهم كيفية تأثير التغيرات في تكنولوجيا المعلومات على أهداف الأعمال وكيف قد تحتاج تكنولوجيا المعلومات إلى التوسيع أو التغيير.
لنفترض أنك تطلق حملة تسويقية، والهدف هو زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني بمقدار 50% وزيادة تحويل التسوق إلى مبيعات بمقدار 20%. يجب أن تصل أهداف الأعمال هذه إلى أهداف تكنولوجيا المعلومات. ربما يجب أن تكون هناك حاجة إلى سعة إضافية قدرها 50% للطلبات على الموقع الإلكتروني، وسعة إضافية قدرها 20% للتعامل مع المدفوعات الخاصة بتحويلات التسوق تلك. قد تحتاج أيضًا إلى مزيد من قدرة الموظفين على الإنجاز.
إذا كانت مؤسستك، مثل العديد من المؤسسات، لديها أقسام تكنولوجيا المعلومات وأقسام للأعمال معزولة تتنافس على الموارد، فإن اعتماد نهج BizOps خيار جيد. فهذا يعني أنكم تعملون معًا كفريق واحد.
مع تحول عملك رقميًا، يمكنك مراقبة البيانات والتقاطها في كل ركن من أركان مؤسستك. ويهدف نهج BizOps إلى ربط هذه الأحداث من تكنولوجيا المعلومات مع إستراتيجية الأعمال. إنها طريقة قوية لتحقيق رضا أكبر لدى العملاء، وخطوة كبيرة نحو جعل عملك يسير على الطريق الصحيح من دون أن يتطلب كل تركيزك. — مثل الطيار الآلي لعملك.
