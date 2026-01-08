ما المقصود بالتخزين المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟

تعمل المؤسسات على تحديث بنية تخزين البيانات لديها للاستفادة من الإمكانات التجارية للذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتحليلات المتقدمة. ومع ذلك، تواجه هذه المؤسسات تحديات ناتجة عن توزيع البيانات وأعباء العمل عبر مناطق متعددة، إضافةً إلى زيادة الوقت المطلوب لأعباء عمل تدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال. ويُضاف إلى هذه التحديات ارتفاع تكلفة وندرة الموارد المتاحة عند الطلب مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs).

وفقًا لدراسة صادرة عن IBM Institute for Business Value (IBV)، يتوقع 62% من التنفيذيين استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى مؤسساتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومع ذلك، أفاد 8% فقط بأن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديهم تلبي جميع احتياجاتهم من الذكاء الاصطناعي.

بالنظر إلى المستقبل، يعتقد 42% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن هذه البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قادرة على التعامل مع أحجام البيانات ومتطلبات الحوسبة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وبالمثل، يتوقع 46% فقط أن تدعم هذه البنية التحتية الاستدلال في الوقت الفعلي على نطاق واسع.

تتطلب أعباء عمل الذكاء الاصطناعي أنظمة قادرة على تقليل عوائق معالجة البيانات، والتي تؤدي إلى إبطاء تدريب النماذج والضبط الدقيق والاستدلال. كما تحتاج إلى أنظمة تخزين قابلة للتوسع للتعامل مع مجموعات البيانات المتزايدة باستمرار، خاصةً تلك المرتبطة بأعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLM).

لتلبية هذه المتطلبات، يمكن للتخزين المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يتكامل بسلاسة مع أطر العمل مفتوحة المصدر والملكية الخاصة للتعلم الآلي والتعلم العميق عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تُسهم هذه القدرة في تسريع تدريب النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) وتطوير النماذج، وتعزيز الأداء العام لنظام الذكاء الاصطناعي.

