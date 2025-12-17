تعزز عملية التنبؤ بالطلب دقة التنبؤ في الوقت الحقيقي، وتساعد المجموعات على إدارة مستويات المخزون لديها، وتوجه قرارات الأعمال القائمة على البيانات. وتتجه المجموعات ذات التفكير المستقبلي إلى أدوات الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، والتحليلات التنبؤية والأتمتة في نهجها في التنبؤ بالطلب.

إن استخدام هذه التقنيات الناشئة يدفع مجموعات للتفكير بشكل استباقي في إدارة سلسلة التوريد ويغذي توقعات أكثر دقة لاحتياجات العملاء. ويتغير نهج التنبؤ ويتغير مع تأثر مجالات أخرى في المجموعات بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وذكاء المبيعات، وإدارة المخزون المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يسلط تقرير حديث صادر عن معهد IBM Institute for Business Value الضوء على الدور الحاسم الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في عمليات سلسلة التوريد في السنوات القادمة. وفي الواقع، يقول 64% من مسؤولي سلسلة التوريد (CSCOs) المشمولين بالاستطلاع إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يغير مهام سير عمل سلسلة التوريد لديهم بالكامل. ويتوقع التقرير أيضًا أن المساعدين الرقميين سيزيدون حجم صناعة القرار بنسبة 21% بحلول عام 2026.

يقول التقرير: “لا يتعلق الأمر فقط بشرح كيفية انتقال المواد من النقطة (أ) إلى النقطة (ب)، بل يتعلق أيضًا بقياس تكلفة سلسلة التوريد لكل قرار تجاري، والتأكد من أخذ هذه التكاليف في الاعتبار منذ البداية”.