البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: أهمية التخزين

ربما قررت مؤسستك مؤخرًا شراء عُقد الحوسبة والبدء باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI). هناك العديد من جوانب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومشهد التكنولوجيا لديك التي يجب فحصها عند الاستعداد لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك، وربما بشكل خاص، أنظمة التخزين لديك. يعتمد الذكاء الاصطناعي على البيانات، والطريقة التي يتم بها تخزين بياناتك يمكن أن تؤثِّر بشكل كبير في نتائج مشروع الذكاء الاصطناعي الخاص بك. ليس هذا فحسب، بل إن المراحل الأربعة المختلفة للذكاء الاصطناعي (الاستيعاب والإعداد والتدريب والاستدلال) لكل منها احتياجات ومتطلبات تخزين مختلفة.

للأسف، تركِّز بعض المؤسسات على جانب الحوسبة في الذكاء الاصطناعي وتتجاهل جانب التخزين. ويمكن أن يؤدي هذا التركيز الأحادي إلى تعطيل مشروعات الذكاء الاصطناعي أو فشلها بالكامل، وهو ما يحدث في بعض الأحيان. هناك حاجة إلى كميات هائلة من البيانات لتسهيل مرحلة تدريب الذكاء الاصطناعي. ويجب استيعاب هذه البيانات وتخزينها وتجهيزها حتى يمكن "إدخالها" في مرحلة التدريب. ودون القدرة على استيعاب البيانات اللازمة للتدريب وتخزينها واستهلاكها، سيكون المشروع معرضًا لخطر الفشل.

تتطلب مشروعات الذكاء الاصطناعي بنية تخزين تتميز بأداء ممتاز، وقدرة على التوسع، ومرونة عالية. الخبر الجيد هو أن أنظمة التخزين الحالية يمكن تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات مشروعات الذكاء الاصطناعي. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك اثنان من أقوى أجهزة الكمبيوتر الفائق العملاقة في العالم، Sierra وSummit.

لنلقِ الآن نظرة على بعض المتطلبات.