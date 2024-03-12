ما المقصود بالنطاق الفائق؟

قد يكون من الصعب تذكر ذلك، ولكن كان هناك وقت كانت فيه شركةٌ ما تُدير مركز البيانات بالكامل من خادم واحد فقط داخل خزانة مكتب.

ثم جاء مراقب الأجهزة الافتراضية، الذي يتيح استخدامه كطبقات تجريدية، نقل التطبيقات في الأجهزة الافتراضية (VM) من تثبيت جهاز مادي إلى آخر. كانت هذه لحظة أساسية في ظهور مراكز البيانات فائقة النطاق.

عادةً، لا تستطيع مراكز البيانات المحلية الأصلية القديمة التعامل مع حجم البيانات المولدة الآن، خاصة تلك التي تنتجها التطبيقات ذات النطاق الفائق.

تحتل مراكز البيانات فائقة النطاق مساحة مادية أكبر بكثير من مراكز البيانات المحلية التقليدية، والتي غالبًا ما تكون بحجم 10000 قدم مربعة.

وفقًا لتعريف IDC لمصطلح فائق النطاق، لكي تُعَد شركة ما فائقة النطاق بشكل حقيقي، يجب عليها استخدام 5000 خادم أو أكثر وتخصيص ما لا يقل عن 10000 قدم مربعة للعملية.

غالبًا ما تكون المرافق فائقة النطاق أكبر من ذلك بكثير - حيث تبلغ أحجام المباني في كثير من الأحيان أبعادًا تقترب من 60000 قدم مربعة - أي ما يعادل تقريبًا حجم ملعب كرة القدم الأمريكي القياسي.

وعلى الرغم من أن هذا قد يكون حجمًا نموذجيًا فائق النطاق، فإنه ليس أكبر مثال على خيارات التخزين. ينتمي هذا التميز إلى مركز بيانات China Telecom الكبير الواقع في هورينغر، هوهوت، داخل منطقة منغوليا الداخلية في الصين.

يغطي هذا المرفق، الذي بلغت تكلفة إنشائه 3 مليارات دولار أمريكي، مساحة مذهلة تبلغ 10,7 ملايين قدم مربعة ويستخدم 150 ميجاواط من الطاقة. (لتصور مرفق بهذه الضخامة، حاول أن تتخيل المساحة الإجمالية لحوالي 165 ملعب كرة قدم متجاورة).