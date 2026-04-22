¿Qué es la gestión de operaciones?

La gestión de operaciones (OM, por sus siglas en inglés) es crítica para muchos procesos empresariales que impulsan el éxito a largo plazo. A nivel ejecutivo, la OM es un factor principal para el control continuo de los márgenes, la reducción de riesgos y la ventaja competitiva. Los gerentes de operaciones utilizan la planificación estratégica para crear procesos escalables que generen resultados consistentes, incluso en condiciones volátiles.

Las empresas con capacidades de OM maduras pueden absorber interrupciones, implementar una asignación de recursos dinámica y mantener la calidad bajo estrés, todo ello mientras sufren una mejora continua mediante la toma de decisiones basada en datos.

La gestión de operaciones es crítica en estos aspectos: