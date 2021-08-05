¿Qué es un gemelo digital?

Aunque tanto las simulaciones como los gemelos digitales emplean modelos digitales para replicar los diversos procesos de un sistema, un gemelo digital es en realidad un entorno virtual, lo que le da considerablemente más riqueza para su estudio. La diferencia entre un gemelo digital y una simulación es en gran medida una cuestión de escala: mientras que una simulación suele estudiar un proceso en específico, un gemelo digital puede ejecutar cualquier cantidad de simulaciones útiles para estudiar múltiples procesos.

Las diferencias no terminan ahí. Por ejemplo, las simulaciones generalmente no se benefician de contar con datos en tiempo real. Pero los gemelos digitales están diseñados en torno a un flujo de información bidireccional que ocurre cuando los sensores de objetos proporcionan datos relevantes al procesador del sistema y luego vuelve a ocurrir cuando la información creada por el procesador se comparte con el objeto fuente original.

Al disponer de mejores datos, constantemente actualizados y relacionados con una amplia gama de áreas, combinados con la potencia informática agregada que acompaña a un entorno virtual, los gemelos digitales pueden estudiar más problemas desde muchos más puntos de vista que las simulaciones estándar, con un mayor potencial final para mejorar los productos y procesos.