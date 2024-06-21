¿Qué es la mejora de procesos?

La mejora de procesos [a veces denominada mejora de procesos de negocio (BPI)] es una subdisciplina dentro de la gestión de procesos de negocio (BPM), un enfoque de gestión que busca la comprensión y el control de todos los procesos de negocio de la organización. Los profesionales de BPI utilizan metodologías populares de mejora de procesos, como Lean, Six Sigma, Global 8-D, Total Quality Management, Theory of Constraints y Rummler Bache.



La mejora de procesos proporciona un enfoque estructurado para supervisar y optimizar los flujos de trabajo organizacionales, lo que genera numerosos beneficios. Al analizar y refinar sistemáticamente los procesos, las organizaciones pueden eliminar ineficiencias, reducir costos y mejorar la productividad.

Este enfoque conduce a resultados más consistentes y confiables, minimizando los errores y mejorando la calidad. La mejora de los procesos también fomenta una mayor transparencia y responsabilidad, ya que implica funciones, responsabilidades y métricas claramente definidas para la evaluación del rendimiento. Esta claridad ayuda a identificar y abordar rápidamente los cuellos de botella y las redundancias, lo que lleva a mejores experiencias del cliente y una mayor rentabilidad.

Además, la mejora de los procesos aumenta la agilidad y la adaptabilidad, lo que permite a las organizaciones responder de manera más eficaz a las condiciones cambiantes del mercado, las necesidades de los clientes y los requisitos normativos. Apoya la mejora continua mediante la creación de una cultura en la que los procesos se revisan y refinan periódicamente, lo que ayuda a garantizar que permanezcan alineados con los objetivos estratégicos y los entornos empresariales en evolución.

Este enfoque proactivo ayuda a mantener el cumplimiento normativo, mitigar los riesgos y lograr un crecimiento sostenible. Además, la mejora de los procesos conduce a un mejor uso de los recursos y a tiempos de respuesta más rápidos, lo que puede aumentar significativamente la satisfacción del cliente y la ventaja competitiva.