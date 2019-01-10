El modelado de procesos es el primer paso para el éxito de Lean Six Sigma

Las organizaciones a menudo implementan Lean Six Sigma para mejorar los procesos de negocio, funcionar de manera más eficiente y reducir costos. Controlar los procesos puede poner orden en el caos.

El método Lean Six Sigma insta a las organizaciones a definir, medir, analizar, mejorar y controlar (DMAIC), sentando las bases para un proyecto exitoso de mejora de procesos Lean Six Sigma.

El primer paso, "definir", implica comprender a fondo los procesos. Para ello, una organización debe modelar los procesos exactamente como existen hoy en día. Este no es un ejercicio de estado futuro o lista de deseos. Documentar el estado actual ayuda a todos los miembros del equipo a trabajar juntos para definir una comprensión común del proceso de principio a fin. Una vez que se captura el proceso actual, la organización puede mejorarlo de manera efectiva siguiendo los otros pasos de DMAIC.

El modelado de procesos ayuda a: