El modelado de procesos es el primer paso para el éxito de Lean Six Sigma

Lean Six Sigma es una combinación de dos métodos de mejora de procesos: Lean y Six Sigma. Está diseñado para reducir los costos organizacionales mediante la eliminación de residuos, o “muda”, de un proceso a través de la mejora continua de los procesos del negocio. Al eliminar los residuos y reducir la variación de los procesos, las organizaciones pueden mejorar la calidad y la eficiencia generales de la producción.
Las organizaciones a menudo implementan Lean Six Sigma para mejorar los procesos de negocio, funcionar de manera más eficiente y reducir costos. Controlar los procesos puede poner orden en el caos.
El método Lean Six Sigma insta a las organizaciones a definir, medir, analizar, mejorar y controlar (DMAIC), sentando las bases para un proyecto exitoso de mejora de procesos Lean Six Sigma.
El primer paso, "definir", implica comprender a fondo los procesos. Para ello, una organización debe modelar los procesos exactamente como existen hoy en día. Este no es un ejercicio de estado futuro o lista de deseos. Documentar el estado actual ayuda a todos los miembros del equipo a trabajar juntos para definir una comprensión común del proceso de principio a fin. Una vez que se captura el proceso actual, la organización puede mejorarlo de manera efectiva siguiendo los otros pasos de DMAIC.
El modelado de procesos ayuda a:
Las herramientas básicas de diagramación ayudan a definir un proceso de negocio inicial y proporcionan un buen camino para sacar los procesos de las notas adhesivas y pasarlos a un formato digital. Sin embargo, si la colaboración en toda la empresa y la gestión de cambios en tiempo real son importantes, una herramienta de modelado de procesos dedicada puede ser la mejor opción.
Las herramientas básicas de diagramación carecen de muchas de las capacidades que conducen al siguiente nivel de verdadera mejora de procesos. Las herramientas de diagramación simples a menudo no incluyen la capacidad de agregar datos a actividades como el rol; tiempo; costo; e información sobre proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes (SIPOC), que es lo que convierte un mapa de procesos estático en un modelo de proceso dinámico y rico en datos que permite la mejora continua. Al pasar a un software de modelado de procesos dedicado como IBM Blueworks Live, las organizaciones pueden realizar una entrada de datos para convertir mapas de procesos en modelos de procesos mientras implementan el control de versiones, mantienen a los equipos sincronizados y estandarizan una solución eficaz de modelado de procesos en toda la organización.
