¿Qué son los edificios inteligentes?

Gracias a los avances en las tecnologías del Internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA), las plataformas de edificios inteligentes automatizan los procesos manuales, optimizan el rendimiento de los edificios, aumentan la comodidad y ayudan a reducir los costos de energía.

El término “edificio inteligente” comenzó a aparecer en la década de 2000 para describir cómo el auge de la infraestructura en red (y más tarde, el uso de dispositivos IoT) estaba impactando el diseño de edificios comerciales.

Aunque estas tecnologías aún sustentan los edificios inteligentes de hoy en día, han evolucionado para asumir nuevas capacidades que están asociadas principalmente con algoritmos de machine learning (ML). Los algoritmos de ML son conjuntos de reglas que permiten a los sistemas de IA reconocer patrones en los datos de entrenamiento y utilizarlos para realizar predicciones precisas sobre nuevos datos.

A medida que las tecnologías de redes, IoT, IA y machine learning (ML) continúan evolucionando, la demanda de edificios inteligentes que puedan utilizar los últimos avances sigue creciendo. Según un informe reciente, se prevé que el mercado global de edificios inteligentes aumente en 76.8 mil millones de dólares en los próximos 5 años. Este aumento significa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11.3 %. 1