¿Qué es la cadena de suministro de MRO?

Mientras que las materias primas se incorporan directamente al producto final, los artículos de MRO respaldan los procesos de producción. Muchas organizaciones clasifican los gastos de MRO como indirectos y los tratan con menos rigor de adquisiciones, lo que crea oportunidades para la fuga de costos, el exceso de inventario y la proliferación de proveedores.

La cadena de suministro de MRO incluye lo siguiente:

Adquisición de repuestos: esbozar una estrategia de adquisiciones de MRO para el abastecimiento de repuestos de proveedores adecuados.

Gestión de inventario de MRO: mantenimiento de niveles de inventario de piezas de repuesto para evitar desabastecimientos, escasez y exceso de existencias.

Coordinación de servicios de MRO: programar y facilitar servicios (por ejemplo, reparaciones de equipamiento) de una manera que utilice el inventario de manera eficiente y minimice el tiempo de inactividad.

Gestión de las relaciones con los proveedores: el abastecimiento estratégico incluye identificar a los socios de MRO adecuados y mantener buenas relaciones con ellos durante todo el proceso de adquisiciones para impulsar la resiliencia de la cadena de suministro.

El monitoreo del éxito de las reparaciones, incluida la tasa de arreglos desde la primera vez, proporciona datos que informan los procesos de MRO. Si bien la ejecución del mantenimiento se produce fuera de la cadena de suministro, las métricas de rendimiento de las reparaciones influyen directamente en la planificación del inventario de MRO y la estrategia de adquisiciones.