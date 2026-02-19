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Gestión de activos

¿Qué es la cadena de suministro de MRO?

By Ivan Belcic , Ian Smalley
Publicado el 19 de febrero de 2026

La cadena de suministro de MRO, definida

La cadena de suministro de MRO (mantenimiento, reparación y operaciones) abarca el abastecimiento, las adquisiciones y la gestión de todas las piezas y el equipamiento necesarios para mantener en funcionamiento los equipos industriales.

Mientras que las materias primas se incorporan directamente al producto final, los artículos de MRO respaldan los procesos de producción. Muchas organizaciones clasifican los gastos de MRO como indirectos y los tratan con menos rigor de adquisiciones, lo que crea oportunidades para la fuga de costos, el exceso de inventario y la proliferación de proveedores.

La cadena de suministro de MRO incluye lo siguiente:

  • Adquisición de repuestos: esbozar una estrategia de adquisiciones de MRO para el abastecimiento de repuestos de proveedores adecuados.
  • Gestión de inventario de MRO: mantenimiento de niveles de inventario de piezas de repuesto para evitar desabastecimientos, escasez y exceso de existencias.
  • Coordinación de servicios de MRO: programar y facilitar servicios (por ejemplo, reparaciones de equipamiento) de una manera que utilice el inventario de manera eficiente y minimice el tiempo de inactividad.
  • Gestión de las relaciones con los proveedores: el abastecimiento estratégico incluye identificar a los socios de MRO adecuados y mantener buenas relaciones con ellos durante todo el proceso de adquisiciones para impulsar la resiliencia de la cadena de suministro.

El monitoreo del éxito de las reparaciones, incluida la tasa de arreglos desde la primera vez, proporciona datos que informan los procesos de MRO. Si bien la ejecución del mantenimiento se produce fuera de la cadena de suministro, las métricas de rendimiento de las reparaciones influyen directamente en la planificación del inventario de MRO y la estrategia de adquisiciones.

Tipos de artículos MRO

Estos son algunos ejemplos de elementos de MRO que podrían incluirse en el proceso de la cadena de suministro:

  • Suministros de equipamiento: artículos necesarios para las operaciones de la maquinaria, como lubricantes industriales.
  • Piezas de repuesto: las piezas de repuesto para la maquinaria de producción, como engranajes o válvulas.
  • Equipo de seguridad: artículos para el lugar de trabajo, como tapetes antideslizantes y equipamiento de protección personal (PPE), incluidos cascos y máscaras.
  • Suministros de reparación: artículos necesarios para realizar el mantenimiento, incluidas herramientas manuales y eléctricas.
  • Suministros de oficina: tinta de impresora, papel, bolígrafos y otros artículos necesarios para el trabajo de oficina.
  • Suministros de limpieza: consumibles como desinfectantes, soluciones de limpieza, guantes de goma y esponjas.
  • Suministros eléctricos: componentes como cables, enchufes, tomas o baterías.
  • Equipamiento de laboratorio: artículos de investigación y prueba, como tubos de ensayo y vasos de precipitados.

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Objetivos clave de la cadena de suministro de MRO

Una cadena de suministro de MRO optimizada está diseñada para mejorar el negocio de producción a través de más tiempo de actividad del equipamiento, menores costos de inventario y menos interrupciones.

Maximizar el tiempo de actividad del equipamiento

Un MRO eficaz maximiza el tiempo de actividad al cambiar las empresas de una estrategia de MRO reactiva a una proactiva. El mantenimiento predictivo basado en datos, que aprovecha la visibilidad en tiempo real que proporcionan los sensores integrados de Internet de las cosas (IoT), permite a los equipos prevenir fallas que podrían causar interrupciones mediante un mantenimiento programado regularmente a lo largo del ciclo de vida de los equipamientos.

Mientras tanto, una transformación digital hacia el software MRO, como un sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS), introduce automatización para mejorar los flujos de trabajo de mantenimiento y gestionar eficientemente las órdenes de trabajo.

Reducir los costos de inventario

Los costos de inventario pueden consumir rápidamente los márgenes de cualquier negocio orientado a la producción. La optimización del inventario de MRO permite tener ahorros de costos a través de una gestión eficaz del inventario y de la cadena de suministro.

Una sólida estrategia de suministro de MRO mantendrá niveles óptimos de inventario para reducir tanto el exceso de existencias como los desabastecimientos. El exceso de existencias aumenta los costos de mantenimiento, ya que los artículos innecesarios se quedan en los almacenes, mientras que los desabastecimientos generan tarifas urgentes y aumentan el tiempo de inactividad mientras se envían las piezas de repuesto. Un programa de gestión de inventario del tamaño adecuado hace coincidir las existencias con la criticidad de repuestos y su demanda.

Mientras tanto, las alianzas estratégicas y las sólidas relaciones con los proveedores reducen los plazos de entrega y los pedidos urgentes para mantener bajos los gastos de MRO.

Reducir las interrupciones

El mantenimiento predictivo y una sólida estrategia de inventario ayudan a las organizaciones a adelantarse a posibles interrupciones de la producción y a mitigar las paradas de producción. Tener a mano las piezas y los materiales de MRO adecuados cuando se producen interrupciones significa que los equipos de mantenimiento pueden entrar en acción y minimizar el tiempo de inactividad en las líneas de producción.

La gestión de activos y la administración de inventario son componentes críticos de una estrategia de MRO orientada hacia el máximo tiempo de actividad y un resultado final más sólido.

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Desafíos en la cadena de suministro MRO

Los siguientes son ejemplos de los desafíos de construir y mantener una cadena de suministro de MRO eficaz:

  •  Visibilidad de datos
  •  Expansión de proveedores
  •  Mala comunicación
  •  Obsolescencia
  •  Cumplimiento regulatorio
  •  Abastecimiento de mano de obra

Visibilidad de datos

La gestión eficaz de la cadena de suministro de MRO necesita visibilidad en tiempo real de las reparaciones, los niveles de inventario, los precios, las asignaciones de personal y otros datos para maximizar sus beneficios. Las existencias de inventario se planifican mejor con pronósticos precisos impulsados por datos en tiempo real.

Del mismo modo, sin datos suficientes sobre las reparaciones, los equipos de MRO no pueden realizar un seguimiento de la asignación de recursos y personal para identificar qué equipamiento requiere más atención y tiempo. Los datos buenos y oportunos son esenciales para la gestión inteligente de la cadena de suministro de MRO, como cuando se introduce la automatización de la cadena de suministro.

Expansión de proveedores

Una red de proveedores caótica y compleja es más difícil de gestionar, ya que hay que hacer un seguimiento de más órdenes de compra y mantener más relaciones. La consolidación en menos proveedores agiliza la administración de proveedores, lo que reduce la carga de trabajo administrativa y brinda a las organizaciones un mayor apalancamiento sobre los precios durante las negociaciones.

Falta de comunicación

Cuando los empleados, equipos y departamentos no pueden comunicarse de manera fluida y abierta, el intercambio de información se vuelve difícil. Los malentendidos o los retrasos en la comunicación pueden provocar el desperdicio de inventario, trabajo innecesario y retrasos en la reposición de existencias.

Obsolescencia

En industrias donde la tecnología avanza rápidamente, la obsolescencia surge como un desafío de la cadena de suministro de MRO. La tecnología más nueva suele ser más cara que las versiones anteriores, lo que puede obligar a las organizaciones a elegir entre el aumento de los costos de MRO y los retrasos en el mantenimiento.

Un pronóstico adecuado puede ayudar a mitigar las sorpresas de precios y planificar las revisiones necesarias del equipamiento.

Cumplimiento regulatorio

El incumplimiento de los requisitos normativos y legales puede paralizar las operaciones. Cualquier caída en el cumplimiento (requisitos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), regulaciones ambientales y estándares específicos de la industria como ISO) afectará negativamente la cadena de suministro de MRO.

Oferta de mano de obra

A medida que avanza la tecnología, crece la necesidad de técnicos calificados y capacitados. Sin suficiente personal suficientemente capacitado, las organizaciones experimentarán retrasos en el mantenimiento y la reparación, incluso si todas las piezas correctas están en stock y la programación es impecable.

Invertir en capacitación continua puede mantener a los técnicos equipados con la experiencia que necesitan.

Cómo optimizar la cadena de suministro de MRO

Las organizaciones pueden optimizar y fortalecer sus cadenas de suministro de MRO centrándose en algunas cosas clave:

  • Analytics basados en datos
  • Optimización de la gestión del inventario
  • Estandarización de piezas, consolidación de proveedores y abastecimiento estratégico
  • Mantenimiento proactivo

Analytics basado en datos

La centralización de los datos en toda una organización evita el silo y facilita el ensamblaje de los grandes conjuntos de datos necesarios para el análisis en tiempo real basado en datos que aumenta la visibilidad de la cadena de suministro en el sector energético y otras industrias.

Las herramientas de inteligencia artificial (IA) pueden automatizar el análisis de datos y descubrir patrones ocultos que pueden revelar oportunidades para mejoras de eficiencia, ahorro de costos, mantenimiento predictivo y adquisiciones.

Optimización de la gestión del inventario

Un mejor uso de los datos apoya directamente una optimización de inventario mejorada mediante enfoques como el análisis ABC, el pedido justo a tiempo (JIT) e implementación de IA:

Análisis de inventario ABC

El inventario se divide en tres categorías según el valor de consumo anual (uso × costo):

  • Artículos A: 10–20% de los SKU, 70–80% del valor del inventario

  • Artículos B: 20-30 % de los SKU, 15-25 % del valor

  • Artículos C: 50— 70% de los SKU, 5–10% del valor

Los artículos de la categoría A reciben el nivel más estricto de control, y las categorías B y C reciben proporcionalmente menos. El enfoque ABC puede conducir a un mejor análisis de criticidad de repuestos, disminuir los costos de inventario y reducir el riesgo de agote de existencias para artículos críticos.

Pedidos JIT

Los pedidos JIT programan las adquisiciones para que las piezas se reciban según sea necesario. JIT es más adecuado para consumibles no críticos en lugar de repuestos de alta criticidad donde el riesgo de tiempo de inactividad supera los costos de mantenimiento.

Planificación de repuestos basada en la criticidad

Una estrategia basada en la criticidad clasifica las piezas según el impacto de un fallo, el plazo de entrega y el costo de reemplazo.

Los componentes de alta criticidad que pueden detener la producción o crear riesgos de seguridad exigen mayores niveles de servicio y existencias de seguridad. Las piezas de menor criticidad pueden adquirirse conforme a un modelo llamado justo a tiempo (JIT) o dejarse en manos del inventario gestionado por el proveedor.

Soluciones de gestión de inventario de IA

La administración de inventario impulsada por IA puede conducir a procesos más fluidos y eficientes con el uso de análisis de datos, machine learning y análisis predictivos. La planificación de la demanda se vuelve más precisa, lo que impulsa tanto el análisis ABC como los pedidos JIT.

Estandarización de piezas, consolidación de proveedores y abastecimiento estratégico

La estandarización de las piezas en todo el equipamiento ayuda a mantener los SKU de inventario al mínimo. La consolidación de proveedores también ayuda al personal a optimizar la gestión de las relaciones, ya que se trata de un número menor de proveedores.

El abastecimiento estratégico aplica análisis basados en datos para optimizar las compras y obtener el mayor valor a largo plazo, en lugar de perseguir el precio más bajo.

Mantenimiento predictivo

El mantenimiento predictivo aborda posibles fallas del equipamiento antes de que ocurran, mientras que el mantenimiento reactivo espera hasta que ocurra un problema antes de actuar en consecuencia.

Las organizaciones pueden usar IA en el mantenimiento predictivo para optimizar los intervalos de mantenimiento basados en datos de condición en lugar de programaciones fijas.

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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