Comprender la “criticidad de los repuestos” en su inventario de MRO

Un ingeniero de mantenimiento con ropa protectora usa un panel táctil con tableta digital y trabaja de pie

¿Qué partes son las más importantes?

Si es responsable del inventario de suministros de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), esa es una pregunta clave que debe hacer y responder. El inventario es una inversión, y esa inversión debe gestionarse. Pero no todas las partes son iguales. Algunos son críticos para las operaciones o la seguridad de los empleados. Otros son “agradables de tener”, pero no urgentes.

Por eso es crucial contar con una metodología definida para las piezas de repuesto junto con una comprensión profunda de la criticidad de las piezas de repuesto para sus operaciones. Es la mejor manera de ofrecer un rendimiento estable y fiable. Y también es así como se puede determinar el nivel de almacenamiento óptimo.

Por qué la criticidad es importante para el inventario de MRO

Tratar de revisar y asignar manualmente una puntuación de "Repuestos críticos" a cada artículo individual es casi imposible dadas las decenas o cientos de miles de artículos que se mantienen en muchos inventarios de MRO. Hemos trabajado con muchos clientes para asignar la criticidad de activos y equipamiento, y la experiencia nos demuestra que hay beneficios reales al asignar la criticidad a las piezas de repuesto. Este tipo de información:

  • Proporciona una evaluación precisa de los repuestos críticos y del dinero invertido en esas piezas
  • Brinda transparencia y visibilidad al inventario de repuestos críticos y no críticos para la organización
  • Elimina las incidencias de “agotado”
  • Reduce el tiempo dedicado a buscar y pedir piezas
  • Reduce el inventario inactivo/sin movimiento
  • Acelera la eliminación de materiales obsoletos
  • Mejora la asignación de inventario para mejorar la utilización del espacio
  • Optimiza los costos de inventario al equilibrar el inventario con la demanda operativa

Los dos gráficos a continuación representan un perfil promedio para la revisión en profundidad de su inventario por parte de una empresa:

 
Gráfico que describe la distribución del inventario de piezas de repuesto
Gráfico de la asignación del inventario de piezas de repuesto

Las ocho preguntas que debe hacer para cada pieza de repuesto

Sin embargo, es importante señalar que solo asignar un código a la pieza de repuesto no es suficiente. Hay variables que también deben tenerse en cuenta cuando se analiza la criticidad de una pieza en particular. Por ejemplo:

  1. ¿Cuál es el equipamiento en el que se usaría esta pieza de repuesto, y qué tan crítico es ese equipamiento para las operaciones?
  2. ¿Quién suministra esta pieza? ¿Es un OEM o un tercero?
  3. ¿Cuánto tiempo de entrega se requiere para reabastecer la pieza?
  4. ¿En qué almacén se almacena esta pieza?
  5. ¿Tiene la construcción de materiales (BOM) correcta?
  6. ¿La pieza se utiliza en múltiples tipos de equipamiento?
  7. ¿Cuál es el nivel de servicio objetivo?
  8. ¿Cuáles son las prioridades de las órdenes de trabajo?

Una vez que decida cuáles de los parámetros anteriores son más importantes para su organización, debe seleccionar una metodología y una solución que auditen rutinariamente esos parámetros. Por ejemplo, cada vez que se crea una nueva transacción en Enterprise Resource Planning (ERP), la solución debe aplicar esa transacción al material para determinar si la criticidad sigue siendo correcta.

Comprender los objetivos de gestión de inventario

Mientras trabaja para optimizar su inventario de MRO, considere lo siguiente:

  • Si desea brindar a los clientes el máximo nivel de servicio, ¿qué se puede hacer para mejorar esos niveles de servicio y cómo afecta eso a las decisiones de inventario?
  • Si desea mantener el nivel mínimo de inventario y lograr consideraciones financieras, presupuestarias o de almacén, ¿qué métodos puede emplear para reducir esos niveles de inventario?
  • Si su objetivo es operar al menor costo y, nuevamente, lograr objetivos financieros o presupuestarios, ¿qué puede hacer para reducir esos costos?

Explore la solución MRO de IBM

IBM Maximo MRO Inventory Optimization puede ayudarle a optimizar su inventario de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) proporcionando una imagen precisa y detallada del rendimiento.

Para ayudarle a comprender la importancia de cada pieza, el servicio MRO IO Material Criticality Value combina tecnología de analytics de MRO líder en la industria y experiencia en consultoría para proporcionar una criticidad de los repuestos relevante. Explore la demostración y descubra cómo obtener una visión más clara y precisa de su inventario.
