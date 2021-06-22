Comprender la “criticidad de los repuestos” en su inventario de MRO

¿Qué partes son las más importantes?

Si es responsable del inventario de suministros de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), esa es una pregunta clave que debe hacer y responder. El inventario es una inversión, y esa inversión debe gestionarse. Pero no todas las partes son iguales. Algunos son críticos para las operaciones o la seguridad de los empleados. Otros son “agradables de tener”, pero no urgentes.

Por eso es crucial contar con una metodología definida para las piezas de repuesto junto con una comprensión profunda de la criticidad de las piezas de repuesto para sus operaciones. Es la mejor manera de ofrecer un rendimiento estable y fiable. Y también es así como se puede determinar el nivel de almacenamiento óptimo.