Comprender la “criticidad de los repuestos” en su inventario de MRO

¿Qué partes son las más importantes?
Si es responsable del inventario de suministros de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), esa es una pregunta clave que debe hacer y responder. El inventario es una inversión, y esa inversión debe gestionarse. Pero no todas las partes son iguales. Algunos son críticos para las operaciones o la seguridad de los empleados. Otros son “agradables de tener”, pero no urgentes.
Por eso es crucial contar con una metodología definida para las piezas de repuesto junto con una comprensión profunda de la criticidad de las piezas de repuesto para sus operaciones. Es la mejor manera de ofrecer un rendimiento estable y fiable. Y también es así como se puede determinar el nivel de almacenamiento óptimo.
Tratar de revisar y asignar manualmente una puntuación de "Repuestos críticos" a cada artículo individual es casi imposible dadas las decenas o cientos de miles de artículos que se mantienen en muchos inventarios de MRO. Hemos trabajado con muchos clientes para asignar la criticidad de activos y equipamiento, y la experiencia nos demuestra que hay beneficios reales al asignar la criticidad a las piezas de repuesto. Este tipo de información:
Los dos gráficos a continuación representan un perfil promedio para la revisión en profundidad de su inventario por parte de una empresa:
Sin embargo, es importante señalar que solo asignar un código a la pieza de repuesto no es suficiente. Hay variables que también deben tenerse en cuenta cuando se analiza la criticidad de una pieza en particular. Por ejemplo:
Una vez que decida cuáles de los parámetros anteriores son más importantes para su organización, debe seleccionar una metodología y una solución que auditen rutinariamente esos parámetros. Por ejemplo, cada vez que se crea una nueva transacción en Enterprise Resource Planning (ERP), la solución debe aplicar esa transacción al material para determinar si la criticidad sigue siendo correcta.
Mientras trabaja para optimizar su inventario de MRO, considere lo siguiente:
IBM Maximo MRO Inventory Optimization puede ayudarle a optimizar su inventario de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) proporcionando una imagen precisa y detallada del rendimiento.
Para ayudarle a comprender la importancia de cada pieza, el servicio MRO IO Material Criticality Value combina tecnología de analytics de MRO líder en la industria y experiencia en consultoría para proporcionar una criticidad de los repuestos relevante. Explore la demostración y descubra cómo obtener una visión más clara y precisa de su inventario.
