El papel de la IA en el mantenimiento predictivo

Para comprender el impacto práctico del mantenimiento predictivo impulsado por IA, analizamos su aplicación en diversos sectores. Estos casos de uso ilustran cómo las organizaciones optimizan la confiabilidad de sus activos y sus flujos de trabajo al ir más allá de una estrategia de mantenimiento tradicional.

Manufactura

En el sector de fabricación, el objetivo principal es lograr cero defectos y eliminar el tiempo de inactividad no planificado. Al implementar un sistema de mantenimiento predictivo basado en IA, las plantas pueden supervisar las líneas de montaje de alta velocidad en tiempo real. Este enfoque impulsado por IA permite a los fabricantes detectar fallas o desviaciones en las condiciones de funcionamiento antes de que resulten en una avería de la máquina.

Los datos indican que estas soluciones de mantenimiento predictivo pueden conducir a una reducción del 47 % en los eventos de tiempo de inactividad no planificados, lo que garantiza que la cadena de suministro permanezca ininterrumpida y que los objetivos de producción se cumplan con una alta funcionalidad[1].

Viajes y transporte

La productividad de los activos es la piedra angular de la industria del transporte. Mediante el uso de sensores de IoT y análisis predictivos, los operadores pueden monitorear el estado del equipamiento de las flotas y la infraestructura. Esta visibilidad impulsada por IA permite a los equipos de mantenimiento realizar un mantenimiento proactivo basado en el desgaste real en lugar de en programas de mantenimiento rígidos.

Se ha demostrado que la transición a estos sistemas de mantenimiento predictivo impulsados por IA aumenta la productividad de los técnicos en un 26 %, agilizando los flujos de trabajo y garantizando altos niveles de seguridad y confiabilidad para los pasajeros y la carga[1].

Energía y servicios públicos

El sector energético aprovecha la inteligencia artificial para optimizar el rendimiento de los activos mientras se adhiere estrictamente a los estándares de salud, seguridad y medio ambiente (HSE). A través de la recopilación de datos de redes inteligentes y subestaciones, los modelos predictivos pueden pronosticar posibles interrupciones causadas por la degradación del equipamiento. Mediante el uso de herramientas de IA para el monitoreo continuo, las empresas de servicios públicos pueden extender la vida útil de la infraestructura crítica hasta en un 17 %, lo que garantiza un suministro estable de energía y reduce la carga financiera del mantenimiento reactivo[1].

Petróleo y gas

En el entorno de alto riesgo del petróleo y el gas, mantener el rendimiento y la seguridad de los activos es crítico. La estrategia de mantenimiento predictivo en este sector se centra en la supervisión de los complejos equipos de extracción y refinación para detectar posibles fallas. Al aplicar algoritmos de machine learning a los datos de los sensores, las organizaciones pueden identificar problemas potenciales, como la corrosión de las tuberías o el desgaste de las bombas.

Esta toma de decisiones basada en datos ha dado como resultado un aumento del 34 % en la eficiencia y precisión de la inspección, lo que permite una ejecución más precisa de la estrategia de mantenimiento sin interrumpir la producción[1].

Gobierno e infraestructura

Las agencias de gobierno deben equilibrar las expectativas de los ciudadanos de servicios confiables con la necesidad de operaciones eficientes en términos de costos. Las soluciones de gestión de activos impulsadas por IA se utilizan para monitorear la infraestructura pública, desde plantas de tratamiento de agua hasta redes de transporte. Al adoptar el monitoreo impulsado por IA, las agencias pueden garantizar la confiabilidad de los activos y la seguridad de las obras públicas. Esta transición del mantenimiento preventivo a los sistemas predictivos ayuda a evitar costosas reparaciones de emergencia y averías catastróficas, lo que, en última instancia, protege los recursos públicos y mantiene la confianza de la comunidad.

