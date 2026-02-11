¿Qué es la tasa de arreglos desde la primera vez (FTFR)?

En el lado organizacional, las visitas repetidas aumentan los costos operacionales y bloquean los recursos de otras órdenes de trabajo, lo cual afecta negativamente a los resultados finales. Si el técnico puede resolver el problema sin necesidad de hacer seguimientos, tanto él como el equipamiento que usa estarán disponibles para otros trabajos.

Debido a que la FTFR afecta tanto la tasa de retención como la rentabilidad, es uno de los puntos de referencia más importantes para los proveedores de servicios y mantenimiento. La FTFR es un multiplicador operativo que minimiza la pérdida de tiempo y agiliza la asignación de recursos, lo que permite a los proveedores de servicios completar más trabajos en menos tiempo y a menor costo.

Como reflejo de la calidad de la capacitación, la disponibilidad de piezas, la precisión de la programación y la documentación, la FTFR funciona como un indicador compuesto de la madurez del servicio.