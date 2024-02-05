Todos los gestores de activos, independientemente del tamaño de la organización, se enfrentan a mandatos similares: agilizar la planificación de mantenimiento, mejorar la confiabilidad de los activos o el equipamiento y optimizar los flujos de trabajo para mejorar la calidad y la productividad. En un estudio reciente del IBM Institute for Business Value de los directores de la cadena de suministro, casi la mitad de los encuestados afirmaron que han adoptado nuevas tecnologías en respuesta a los desafíos.
Hay aún más ayuda en el horizonte con el poder de los modelos fundacionales de inteligencia artificial (IA) generativa, combinados con la IA tradicional, para ejercer un mayor control sobre entornos de activos complejos. Estos modelos fundacionales, basados en modelos de lenguaje de gran tamaño, se entrenan con grandes cantidades de datos no estructurados y externos. Pueden generar respuestas como texto e imágenes, al tiempo que interpretan y manipulan los datos existentes.
Exploremos 6 formas en que la IA generativa puede optimizar las operaciones de gestión de activos de su empresa, incluido el servicio de campo, el mantenimiento y el cumplimiento. La IA generativa puede:
Los técnicos de servicio de campo, los planificadores de mantenimiento y los supervisores de rendimiento de campo componen su equipo de primera línea. Requieren planes de trabajo e instrucciones de trabajo para fallas y reparaciones de activos. Con un modelo híbrido de IA o machine learning (ML), puede entrenarlo con datos empresariales y publicados, incluidos los activos y sitios recién adquiridos.
A través del diálogo interactivo, puede generar analytics visuales y entregar contenido rápidamente a su equipo. El acceso a este conocimiento puede aumentar el tiempo de actividad del servicio de campo entre un 10 % y un 30 % y aumentar las tasas de arreglos por primera vez en un 20 %, lo que se traduce en ahorros de costos, mayor productividad de los trabajadores y mayor satisfacción del cliente.
Las órdenes de trabajo impulsan la actividad, basándose en planes de trabajo y planes de trabajo para autorizar y proporcionar recursos para manejar tareas. El proceso en sí, aunque sencillo, requiere mucho tiempo, por lo que no sorprende que la planificación de órdenes de trabajo a menudo experimente retrasos.
La IA generativa potencia los modelos fundacionales entrenándolos con todas las instrucciones, piezas, herramientas y habilidades necesarias para un activo o clase específicos, lo que permite la generación de planes de trabajo. Esto mejora las capacidades de su personal, lo que se traduce en un aumento del 10 % al 20 % en la aptitud de planificación. Además, la IA generativa puede facilitar la automatización y recomendar actualizaciones de los estándares de mantenimiento, lo que podría generar un aumento del 10 % al 25 % en el cumplimiento.
La confiabilidad es un indicador clave de rendimiento crítico en cualquier negocio impulsado por activos. Desafortunadamente, los ingenieros de confiabilidad experimentados están abandonando muchos sitios, lo que resulta en recursos limitados para capacitar a los reemplazos. Mediante el uso de modelos híbridos de IA/machine learning (ML), la IA generativa genera análisis de fallas y efectos a partir de datos históricos, lo que le permite priorizar y reducir las fallas en serie hasta en un 25 %-50 %, al tiempo que aumenta la confiabilidad del sitio en un 10 %-15 %.
Los modelos fundacionales de IA generativa pueden capacitarse en estándares de clase de activos, incluido el historial de trabajo, los planes de mantenimiento, los planes de trabajo y las piezas de repuesto. Identifican y recomiendan el cumplimiento de las normas vigentes para los activos existentes. Al mejorar las habilidades del personal, los análisis de IA generativa extienden la vida útil de los activos entre un 15 % y un 20 % y aumentan el tiempo de actividad entre un 5 % y un 10 % aproximadamente.
Cuando se completan las órdenes de trabajo, a menudo indican la necesidad de pasar a la siguiente. Sin embargo, el análisis inteligente de las órdenes de trabajo completadas puede revelar áreas donde los procesos de cumplimiento o mantenimiento necesitan mejoras. La IA generativa puede recomendar actualizaciones para mejorar la eficacia del mantenimiento planificado en un 15 % - 25 % y crear nuevos planes de trabajo basados en el plan de trabajo completado si están ausentes, lo que aumenta la aptitud de planificación en un 10 % - 20 %.
La IA generativa proporciona asistencia en tiempo real para la seguridad de la industria, el sitio o los activos y el cumplimiento normativo, reduciendo las multas en un 25 % y mejorando el cumplimiento hasta en un 50 %. Los modelos de capacitación que utilizan pautas de seguridad publicadas, regulaciones, presentaciones regulatorias, resoluciones y fuentes de datos internas mejoran significativamente la velocidad, precisión y tasa de éxito de las presentaciones regulatorias para planificadores y técnicos.
