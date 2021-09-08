¿Qué es la integración de bucle cerrado?

La integración de bucle cerrado es un método para crear y gestionar interfaces de programación de aplicaciones (API) en el que los datos operativos históricos y en tiempo real de una empresa se utilizan para mejorar las integraciones futuras y refinar las existentes.
La integración de bucle cerrado generalmente requiere una plataforma de integración equipada con inteligencia artificial (IA) y capacidades de aprendizaje automático. La IA recopila datos de integraciones de aplicación anteriores y actuales, analiza esos datos y utiliza los resultados del análisis para hacer recomendaciones informadas para crear nuevas integraciones, optimizar las integraciones existentes, probar las API para obtener la máxima seguridad y más. De esta manera, la integración de bucle cerrado otorga a los equipos empresariales una mayor visibilidad operativa de todo el ecosistema de integraciones de aplicaciones. Como resultado, los equipos pueden poner en marcha las integraciones en menos tiempo, y pueden ajustarlas constantemente para asegurar un rendimiento óptimo continuo.
La integración de bucle cerrado puede entenderse como una traducción de los principios de la gestión del rendimiento de bucle cerradoa la gestión de API. En el bucle cerrado de gestión de rendimiento, los líderes organizacionales monitorean continuamente los indicadores clave de rendimiento de una empresa. Los insights obtenidos de este monitoreo se utilizan para actualizar los planes y objetivos de la organización en tiempo real. En lugar de elaborar un plan, ejecutarlo y luego evaluar los resultados, la gestión del rendimiento de bucle cerrado crea un ciclo continuo y autosostenible de mejora continua del rendimiento.
La integración de bucle cerrado crea un ciclo autosostenible similar de mejora continua del rendimiento para las integraciones de software. En lugar de crear integraciones, ponerlas en acción y revisarlas en una fecha posterior, los equipos pueden alimentar constantemente datos operativos en modelos de IA y machine learning. Luego, la IA utiliza estos datos para optimizar las integraciones nuevas y existentes. Además, los equipos ya no deben realizar cada integración desde cero: la IA puede basarse en datos de integraciones anteriores para guiar la creación de nuevas API que sean eficientes y seguras.
La integración es el núcleo de los esfuerzos de automatización empresarial. Hoy en día, las organizaciones dependen de una gama de aplicaciones Dispar — tanto dentro como fuera de la empresa — para Power sus Operaciones. La automatización eficaz de los flujos de trabajo y las experiencias de usuario dentro de estos vastos ecosistemas depende de que todas estas aplicaciones Compartir datos perfectamente entre sí.
Por ejemplo, un flujo de trabajo simple de procesamiento de clientes potenciales podría requerir integraciones entre un sistema de gestión de relaciones con los clientes, una plataforma de automatización y múltiples canales de divulgación como Slack y correo electrónico. Para facilitar el flujo de datos de clientes potenciales entre estos sistemas, un equipo debe construir una serie de API para garantizar que cada aplicación pueda comunicarse con las demás. Si el equipo establece y gestiona estas API dentro de una plataforma de integración con capacidades de integración de bucle cerrado, la IA integrada podría ayudarles de algunas de las siguientes maneras:
Cuando las transformaciones digitales empresariales fallan, a menudo se debe a que las integraciones entre las aplicaciones que impulsan estas transformaciones son ineficientes, engorrosas y no seguras. El enfoque de bucle cerrado admite integraciones más eficaces mediante el uso de los propios datos operativos de una empresa para refinar continuamente las API y los flujos de trabajo. Esto permite lo siguiente:
