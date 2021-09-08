¿Qué es la integración de bucle cerrado?

Etiquetas
Es posible que haya escuchado a la gente hablar sobre la integración de bucle cerrado. De hecho, IBM ha dicho recientemente que cada integración debe ser una integración de bucle cerrado. Pero, ¿qué significa eso?

La integración de bucle cerrado es un método para crear y gestionar interfaces de programación de aplicaciones (API) en el que los datos operativos históricos y en tiempo real de una empresa se utilizan para mejorar las integraciones futuras y refinar las existentes.

La integración de bucle cerrado generalmente requiere una plataforma de integración equipada con inteligencia artificial (IA) y capacidades de aprendizaje automático. La IA recopila datos de integraciones de aplicación anteriores y actuales, analiza esos datos y utiliza los resultados del análisis para hacer recomendaciones informadas para crear nuevas integraciones, optimizar las integraciones existentes, probar las API para obtener la máxima seguridad y más. De esta manera, la integración de bucle cerrado otorga a los equipos empresariales una mayor visibilidad operativa de todo el ecosistema de integraciones de aplicaciones. Como resultado, los equipos pueden poner en marcha las integraciones en menos tiempo, y pueden ajustarlas constantemente para asegurar un rendimiento óptimo continuo.

La integración de bucle cerrado puede entenderse como una traducción de los principios de la gestión del rendimiento de bucle cerradoa la gestión de API. En el bucle cerrado de gestión de rendimiento, los líderes organizacionales monitorean continuamente los indicadores clave de rendimiento de una empresa. Los insights obtenidos de este monitoreo se utilizan para actualizar los planes y objetivos de la organización en tiempo real. En lugar de elaborar un plan, ejecutarlo y luego evaluar los resultados, la gestión del rendimiento de bucle cerrado crea un ciclo continuo y autosostenible de mejora continua del rendimiento.

La integración de bucle cerrado crea un ciclo autosostenible similar de mejora continua del rendimiento para las integraciones de software. En lugar de crear integraciones, ponerlas en acción y revisarlas en una fecha posterior, los equipos pueden alimentar constantemente datos operativos en modelos de IA y machine learning. Luego, la IA utiliza estos datos para optimizar las integraciones nuevas y existentes. Además, los equipos ya no deben realizar cada integración desde cero: la IA puede basarse en datos de integraciones anteriores para guiar la creación de nuevas API que sean eficientes y seguras.

 

Cómo funciona la integración de bucle cerrado en la práctica

La integración es el núcleo de los esfuerzos de automatización empresarial. Hoy en día, las organizaciones dependen de una gama de aplicaciones Dispar — tanto dentro como fuera de la empresa — para Power sus Operaciones. La automatización eficaz de los flujos de trabajo y las experiencias de usuario dentro de estos vastos ecosistemas depende de que todas estas aplicaciones Compartir datos perfectamente entre sí.

Por ejemplo, un flujo de trabajo simple de procesamiento de clientes potenciales podría requerir integraciones entre un sistema de gestión de relaciones con los clientes, una plataforma de automatización y múltiples canales de divulgación como Slack y correo electrónico. Para facilitar el flujo de datos de clientes potenciales entre estos sistemas, un equipo debe construir una serie de API para garantizar que cada aplicación pueda comunicarse con las demás. Si el equipo establece y gestiona estas API dentro de una plataforma de integración con capacidades de integración de bucle cerrado, la IA integrada podría ayudarles de algunas de las siguientes maneras:

  • Sugerencias de flujo de trabajo: cuando se necesita una nueva API, la plataforma de integración podría sugerir flujos de trabajo anteriores que podrían reutilizarse para establecer la integración. Por ejemplo, el mismo flujo de trabajo utilizado para conectar CRM y Slack podría usarse para conectar la plataforma de automatización de marketing y Slack. De esa manera, el equipo no tiene que crear un flujo de trabajo completamente nuevo para cada integración; solo necesitan ajustar el flujo de trabajo existente para adaptarse al nuevo contexto de integración.
  • Asignación de datos: es posible que dos API no utilicen las mismas categorizaciones para representar los mismos datos. Por ejemplo, una API podría referirse al "código postal" de un cliente, mientras que otra podría referirse al "código postal" de un cliente, dos formas diferentes de referirse al mismo punto de datos. Antes de que dos API puedan comunicarse entre sí, los campos de datos y las representaciones de una API deben asignarse a los campos y representaciones de la otra. En efecto, el idioma de una API debe traducirse al idioma de la otra. La integración de bucle cerrado puede facilitar esta traducción al hacer conexiones entre campos de datos basados en mapas de datos anteriores. A medida que la IA se encuentra con una variedad de asignaciones, puede aplicar los conceptos que aprendió de integraciones anteriores para guiar las nuevas.
  • Pruebas de API: cada nueva API debe probarse para garantizar que funcione de manera efectiva y segura. Crear una batería completa de pruebas para cada API puede llevar mucho tiempo, pero la integración de bucle cerrado puede automatizar este proceso. Utilizando datos de pruebas anteriores y la especificación OpenAPI, la IA puede recomendar un conjunto de pruebas para evaluar la funcionalidad de la nueva API. La IA puede incluso detectar brechas en los conjuntos de pruebas existentes y sugerir nuevas pruebas para cerrar esas brechas.

Los beneficios de la integración de bucle cerrado

Cuando las transformaciones digitales empresariales fallan, a menudo se debe a que las integraciones entre las aplicaciones que impulsan estas transformaciones son ineficientes, engorrosas y no seguras. El enfoque de bucle cerrado admite integraciones más eficaces mediante el uso de los propios datos operativos de una empresa para refinar continuamente las API y los flujos de trabajo. Esto permite lo siguiente:

  • Automatización e integración más rápidas: la integración de bucle cerrado brinda a los equipos empresariales orientación informada sobre la creación y el mantenimiento de API que satisfagan las necesidades particulares de sus organizaciones. No es necesario crear API desde cero cada vez, y la plataforma de integración realiza un seguimiento del rendimiento de la API para una mejora continua. Como resultado, se requiere menos tiempo y esfuerzo para poner en marcha integraciones que funcionen, y los esfuerzos de automatización pueden acelerarse más rápidamente.
  • Equipos empoderados capaces de crear sus propias integraciones: la IA puede guiar a los miembros del equipo menos competentes técnicamente a través de la creación y operación de integraciones efectivas y seguras. Los equipos ágiles ya no necesitan esperar a que una autoridad de TI centralizada cree cada integración; pueden desplegar sus propias API según sea necesario, eliminando los cuellos de botella de una arquitectura empresarial monolítica.
  • Visibilidad operativa: los datos recopilados en la integración de bucle cerrado ofrecen a los equipos más insight sobre cómo funcionan sus API y cómo se pueden mejorar. Los equipos pueden identificar ineficiencias en tiempo real, predecir problemas antes de que sucedan y utilizar datos operativos específicos de la empresa para fundamentar sus respuestas.
  • API más seguras: la integración de bucle cerrado facilita API más seguras, ya que la IA puede utilizar datos de pruebas anteriores para garantizar que se pruebe la funcionalidad y la seguridad de todos los aspectos de la integración.

Integración de bucle cerrado e IBM

Como se señaló anteriormente, la integración de bucle cerrado es uno de los principios básicos de las soluciones de integración en la nube de IBM. Para ejecutar transformaciones digitales exitosas, las empresas necesitan la capacidad de crear integraciones eficientes y confiables entre aplicaciones. Con ese fin, las soluciones de integración de IBM en la nube ofrecen integraciones que son:

  • Automatizadas, con IA, formatos repetibles y herramientas de código bajo para facilitar integraciones más rápidas
  • Con bucle cerrado, utilizando datos operativos del mundo real, machine learning y AI para impulsar la mejora continua de la integración
  • Multiestilo, que une una variedad de capacidades de integración dentro de una sola plataforma

Aprenda más sobre IBM® Cloud Pak for Integration, una plataforma de integración híbrida con una IA que automatiza las integraciones en función de los datos operativos específicos de su empresa. Este enfoque de bucle cerrado proporciona recomendaciones de flujo y mapeo de campos, crea casos de prueba de API más inteligentes y ayuda a descubrir ineficiencias en su entorno actual. IBM Cloud Pak for Integration crea conexiones de aplicación fluidas en todo el ecosistema de tecnología. Admite múltiples estilos de integración, interacciones de eventos en tiempo real, arquitectura nativa de la nube y servicios fundacionales compartidos, todo con seguridad y cifrado de nivel empresarial de extremo a extremo en una experiencia única y unificada.

