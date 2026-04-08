El modelo de madurez de los gemelos digitales es un marco que ayuda a las organizaciones a evaluar sus iniciativas gemelas digitales y avanzar hacia implementaciones más avanzadas que generen valor.
Como herramienta de evaluación de madurez, el modelo permite a las empresas evaluar su uso de tecnología gemela digital para representar, monitorear y optimizar los activos y sistemas físicos. También es una hoja de ruta estructurada para la implementación de gemelos digitales que guía a las organizaciones desde representaciones digitales básicas a través de modelos dinámicos hacia sistemas predictivos, interconectados y autónomos.
Las etapas del modelo representan niveles crecientes de integración de datos, complejidad del sistema y destreza analítica. A medida que las empresas avanzan a través de diferentes niveles de madurez, sus modelos de gemelos digitales evolucionan de visualizaciones estáticas a sistemas inteligentes que pueden simular resultados, informar decisiones estratégicas y actuar de forma autónoma.
Muchas organizaciones formalizan esta progresión con marcos internos o puntos de referencia externos descritos en los informes técnico de gemelos digitales centrados en sustentabilidad, optimización del ciclo de vida de activos y resiliencia operativa. Para los líderes empresariales, la madurez de los gemelos digitales puede generar una mayor resiliencia operativa, una planeación de capital más precisa y una mayor visibilidad sobre el rendimiento de los activos.
Un gemelo digital es una representación virtual de un activo, un sistema o un entorno físico. Utiliza datos de sensores de Internet de las cosas (IoT) y otras fuentes para modelar la condición, el rendimiento y el comportamiento del activo a lo largo del tiempo. Los gemelos digitales permiten el monitoreo, la simulación y la optimización de sus contrapartes físicas.
La investigación académica ha consolidado aún más el concepto de los gemelos digitales como sistemas ciberfísicos que sincronizan continuamente los estados físicos y virtuales.
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El modelo de madurez del gemelo digital tiene la característica de cinco etapas de madurez a través de las cuales las organizaciones pueden autoevaluar su progreso a lo largo de la hoja de ruta del gemelo digital. El modelo de madurez comienza con modelos estáticos de bajo nivel basados en datos históricos y gráficos de avances a través de modelos autónomos de alto nivel impulsados por machine learning.
Cada etapa se basa en la anterior, aumentando la fidelidad de los datos, la integración del sistema y la capacidad de toma de decisiones.
Varios marcos académicos y de la industria describen etapas progresivas de madurez de gemelos digitales, desde modelos de visualización estáticos hasta sistemas totalmente autónomos. Según lo descrito por Yung Woon Kim, estas son las cinco etapas del modelo de madurez de los gemelos digitales:
La primera etapa del desarrollo del gemelo digital es una representación única del activo físico. El creador del gemelo digital modela el activo mediante el uso de software de diseño asistido por computadora (CAD) o modelado de información de construcción (BIM). El resultado es un modelo 2D o 3D del activo físico, similar en apariencia visual.
Los gemelos digitales creados de esta manera no suelen incorporar datos de sensores como parte del proceso de modelado y carecen de funciones de simulación en tiempo real. En su lugar, los gemelos digitales parecidos se crean como una representación más generalizada de los sistemas físicos o activos.
Un gemelo digital estático es una representación digital de un activo físico basada en datos históricos, instantáneas o actualizaciones periódicas. A diferencia de los gemelos más avanzados, un gemelo digital estático no mantiene una conexión continua de datos en vivo con su contraparte física y, por lo tanto, no puede representar con precisión su estado actual.
Los gemelos digitales estáticos usan flujos de trabajo de lógica de control de procesos predefinidos, conjuntos de reglas básicas o umbrales, para activar alertas y generar respuestas simples basadas en condiciones preestablecidas. Los gemelos estáticos proporcionan una visión de referencia de la estructura o condición de un activo, pero no reflejan cambios operativos en vivo ni generan simulaciones de posibles estados futuros para pronosticar
Por otra parte, los gemelos digitales más avanzados pueden simular comportamientos complejos y la dinámica de los sistemas para ofrecer insights sobre cómo un sistema u objeto físico evolucionará con el tiempo.
El caso de uso ideal para un gemelo digital estático en la gestión de activos empresariales (EAM) es como un panel inteligente, que destaca el estado en vivo de un sistema para una toma de decisiones humana más informada. Algunos ejemplos son los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y los sistemas de captura de datos (DCS). En muchas organizaciones, estos sistemas se integran con un sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS) para facilitar los flujos de trabajo de mantenimiento y mejorar la visibilidad de los activos.
Un gemelo digital dinámico es un modelo virtual de un sistema físico que, a diferencia de los gemelos estáticos, incluye comportamientos y dinámicas. Este proceso permite a los gemelos dinámicos hacer modelos de la operación de un sistema a lo largo del tiempo, mostrando cómo interactúan los componentes y cómo el sistema maneja las condiciones cambiantes. Los gemelos dinámicos mantienen un enlace de datos síncrono en tiempo real con el objeto físico, alimentando sus simulaciones y análisis con datos operativos.
Los gemelos digitales dinámicos pueden generar simulaciones hipotéticas, lo que permite a los operadores experimentar y probar el sistema en diferentes escenarios. Los stakeholders pueden explorar estados de falla, optimizaciones potenciales y cambios ambientales sin afectar el sistema del mundo real. Del mismo modo, los usuarios pueden analizar la causa y el efecto cuando ocurren interrupciones.
Los gemelos dinámicos destacan en situaciones que requieren una comprensión clara del comportamiento y causalidad del sistema para predicciones precisas. Estas capacidades resultan especialmente valiosas para los responsables de la toma de decisiones en las empresas, ya que permiten planificar escenarios, analizar riesgos y optimizar las operaciones sin interrumpir los sistemas en funcionamiento.
Los casos de uso incluyen la ingeniería, la atención médica, la fabricación inteligente y el modelado de sistemas a escala, donde las pruebas, el diagnóstico y el pronóstico del rendimiento son críticas.
Los gemelos digitales interactivos conectan varios gemelos digitales en un sistema federado, lo que significa que operan de forma independiente pero pueden interactuar y compartir datos. De este modo, los sistemas gemelos interactivos reflejan las interdependencias de los sistemas y las operaciones del mundo real, como por ejemplo en la gestión de la cadena de suministro.
La coordinación de las interacciones entre los gemelos en el sistema se lleva a cabo mediante un hilo digital: un marco de comunicación bidireccional que abarca todo el ciclo de vida de los sistemas físicos. Este bus de interfaz integra datos en todo el sistema, lo que permite que los gemelos respondan e influyan entre sí a medida que experimentan cambios.
Los gemelos interactivos proporcionan a los operadores humanos visibilidad y comprensión a nivel de sistema sobre métricas operativas y desempeño, y requieren intervención humana para actuar. Los stakeholders utilizan insights entre sistemas generados por los gemelos interactivos para tomar decisiones estratégicas basadas en datos para lograr el máximo impacto y eficiencia.
A escala, los sistemas de gemelos digitales interactivos proporcionan visibilidad en toda la organización, lo que respalda la coordinación multifuncional y la planificación estratégica compleja.
El potencial de los gemelos digitales se aprecia plenamente en el nivel más alto del modelo de madurez, donde entra en juego la automatización. Los gemelos autónomos no solo modelan los comportamientos y cambios del sistema, sino que también deciden y actúan de forma independiente en función de esas condiciones. Por el contrario, todos los niveles inferiores en el modelo de madurez de gemelos digitales necesitan operadores humanos para afectar los sistemas físicos.
Los gemelos autónomos se sincronizan en tiempo real con los sistemas físicos que representan y controlan mediante el uso de los datos entrantes para evaluar las condiciones de las operaciones y decidir mantener un rendimiento óptimo del sistema. Los gemelos digitales autónomos utilizan la orquestación para gestionar sistemas completos, como flotas de drones o infraestructuras inteligentes.
El machine learning y la inteligencia artificial (IA) permiten que los gemelos autónomos tomen decisiones y actúen en lugar de los operadores humanos. Los análisis predictivos , la decision optimization, la detección de anomalías y el aprendizaje adaptativo son necesarios para lograr una verdadera autonomía. La capacidad de procesar datos, generar insights y actuar de forma autónoma en un bucle cerrado es lo que distingue a los gemelos digitales autónomos de los niveles de madurez inferiores.
En entornos empresariales, los gemelos autónomos pueden admitir operaciones de optimización automática, reducir la intervención manual y permitir respuestas más rápidas a las condiciones cambiantes. Los gemelos digitales también se utilizan cada vez más para respaldar iniciativas de sustentabilidad mediante la optimización del consumo energético, la reducción de residuos y la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos en los sistemas físicos.
Los desarrollos recientes de IBM Research demuestran la aplicación de gemelos digitales autónomos en entornos del mundo real. En un estudio de caso de 2025, los investigadores de IBM desarrollaron un gemelo digital impulsado por IA para sistemas industriales complejos, como las operaciones de envío.
Las organizaciones provenientes de numerosas industrias pueden utilizar modelos de madurez de gemelos digitales para guiar las estrategias de implementación durante una transformación digital en curso y medir el retorno de la inversión (ROI) en cada etapa del desarrollo.
Los gemelos digitales optimizan los sistemas de producción y reducen el tiempo de inactividad mediante el mantenimiento predictivo y la optimización de los procesos.
Las réplicas detalladas de motores de aeronaves y otros componentes pueden indicar cómo reaccionarán los componentes del mundo real bajo estrés y condiciones ambientales cambiantes.
Se están explorando los gemelos digitales para modelar condiciones específicas de cada paciente y operaciones hospitalarias, con el objetivo de una atención más personalizada y una mayor eficiencia.
En los edificios inteligentes, los gemelos digitales suelen utilizar la IA edge para optimizar los sistemas de climatización, el consumo de energía y la asignación de recursos en función de la ocupación.
Los urbanistas pueden utilizar gemelos digitales para hacer modelos de los sistemas de transporte, las empresas de servicios públicos y las condiciones ambientales, mejorando la resiliencia y la planificación a largo plazo.
Los gemelos digitales pueden explorar cómo los diseños y proyectos paisajísticos resistirán las inundaciones, el calor extremo y otros efectos del cambio climático.
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