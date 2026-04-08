Como herramienta de evaluación de madurez, el modelo permite a las empresas evaluar su uso de tecnología gemela digital para representar, monitorear y optimizar los activos y sistemas físicos. También es una hoja de ruta estructurada para la implementación de gemelos digitales que guía a las organizaciones desde representaciones digitales básicas a través de modelos dinámicos hacia sistemas predictivos, interconectados y autónomos.

Las etapas del modelo representan niveles crecientes de integración de datos, complejidad del sistema y destreza analítica. A medida que las empresas avanzan a través de diferentes niveles de madurez, sus modelos de gemelos digitales evolucionan de visualizaciones estáticas a sistemas inteligentes que pueden simular resultados, informar decisiones estratégicas y actuar de forma autónoma.

Muchas organizaciones formalizan esta progresión con marcos internos o puntos de referencia externos descritos en los informes técnico de gemelos digitales centrados en sustentabilidad, optimización del ciclo de vida de activos y resiliencia operativa. Para los líderes empresariales, la madurez de los gemelos digitales puede generar una mayor resiliencia operativa, una planeación de capital más precisa y una mayor visibilidad sobre el rendimiento de los activos.