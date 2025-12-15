La gestión de proyectos implica preparar y ejecutar iniciativas comerciales para lograr objetivos específicos dentro de restricciones definidas, como tiempo, presupuesto y alcance. La gestión eficaz de proyectos es relevante para todas las industrias, desde pequeñas empresas emergentes que lanzan productos de nicho hasta corporaciones globales que manejan proyectos de infraestructura multimillonarios. Los proyectos mal gestionados pueden provocar un desperdicio de recursos, incumplimientos de plazos o pérdidas económicas.

La IA está cambiando el futuro de la administración de proyectos al permitir una planificación más inteligente y una ejecución más rápida. La IA introduce enfoques basados en datos para los flujos de trabajo de los proyectos para que los líderes del proyecto puedan tomar decisiones mejor informadas.

La investigación de Gartner ha predicho que para 2030, el 80% de las tareas rutinarias de gestión de proyectos serán manejadas por IA.1 Como señal de la velocidad a la que se está adoptando la IA en el campo, un estudio de la Association for Project Management encontró que el 70% de los profesionales de proyectos dijeron que su organización usaba IA, frente al 36% dos años antes.2 A medida que la tecnología continúe avanzando, también lo harán las formas en que se puede aplicar.