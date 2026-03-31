¿Qué es la IA en la gestión de las instalaciones?

La gestión de instalaciones impulsada por IA usa algoritmos de machine learning complejos para transformar los datos entrantes de los sistemas del edificio en insights aplicables en la práctica y procesos automatizados.

Los sistemas y activos de los edificios están equipados con sensores que les permiten funcionar como fuentes de datos del Internet de las Cosas (IoT). En estos edificios inteligentes, los datos en tiempo real procedentes de los sensores del IoT permiten hacer un monitoreo detallado del uso, el estado, la ocupación y el rendimiento de los equipamientos y los activos. Los modelos de IA analizan los datos de los sensores para descubrir patrones y tendencias que se pueden utilizar para predecir posibles interrupciones, optimizar el uso de energía y tomar otras decisiones críticas.

En algunos despliegues, la IA edge permite el procesamiento de datos directamente en sensores o dispositivos locales, lo que reduce la latencia y mejora la resiliencia al permitir que los sistemas de construcción funcionen incluso cuando la nube es limitada.

Las plataformas de analytics de IA integradas con los sistemas de administración de edificios (BMS) ayudan a los equipos de instalaciones a tomar decisiones operativas más informadas que conducen a un uso más eficiente de los activos, una programación de mantenimiento proactiva y otras tareas operativas. Cuando se integra con plataformas empresariales como sistemas de gestión de activos, software de planificación de recursos empresariales (ERP) y entornos de analytics, los insights de gestión de las instalaciones puede sustentar decisiones estratégicas más amplias en múltiples áreas. Estas áreas incluyen inversión, mitigación de riesgos y planificación operativa a largo plazo.