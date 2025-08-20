¿Qué es una orden de trabajo?

Las órdenes de trabajo son el factor de impulso detrás de la estrategia de mantenimiento de cualquier organización. Cuando un gerente envía una solicitud de mantenimiento, la entidad que recibe la solicitud crea un documento formal en papel o digital que incluye todos los detalles de las tareas de mantenimiento y describe un proceso para completar las tareas. Este documento se llama orden de trabajo, y también puede incluir información sobre:

La empresa que gestiona el pedido

La ubicación del trabajo



Cualquier requisito de habilidades, herramientas o materiales

La parte que autoriza

El técnico o proveedor de servicios asignado a la tarea

Costo estimado de finalización

Estimaciones de precios de materiales y mano de obra

Fecha prevista de finalización

Fecha real de finalización

Nivel de prioridad

El objetivo principal de una orden de trabajo es mantener a todas las partes dentro de la operación de mantenimiento al tanto del flujo de trabajo. Cuando se utilizan de manera eficaz, las órdenes de trabajo ayudan a una empresa a organizar, comunicar y realizar un seguimiento eficiente del trabajo de mantenimiento dentro de un departamento u organización.

