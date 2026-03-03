Lainteligencia artificial (IA) en la gestión de servicios de campo (FSM) está impulsando un cambio de las respuestas reactivas hacia una coordinación predictiva basada en datos.
La gestión de servicios de campo es la coordinación y supervisión de los recursos y la fuerza laboral de una empresa que operan en el campo.
A través del machine learning, los análisis predictivos, el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y la visión artificial, la IA permite a las organizaciones FSM automatizar, optimizar y aumentar las operaciones más allá de los sistemas tradicionales basados en reglas.
Los modelos tradicionales de FSM giran en torno a calendarios estáticos, despacho manual e informes posteriores. Las plataformas FSM impulsadas por IA analizan continuamente los datos de los sensores del Internet de las cosas (IoT), los historiales de servicio, los registros de rendimiento de los activos y los sistemas empresariales para impulsar un enfoque predictivo y más automatizado.
Al implementar IA en FSM, las organizaciones pueden beneficiarse de una programación más inteligente, mantenimiento proactivo, mayor habilitación técnica y mejores experiencias del cliente. El servicio de campo se transforma de un centro de costos a una función comercial estratégica que respalda los ingresos.
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La IA en la gestión de servicios de campo se utiliza principalmente para facilitar el mantenimiento predictivo, optimizar la programación y el enrutamiento, automatizar los procesos basados en datos y potenciar a la fuerza laboral. Al aplicar la IA en estas áreas, las organizaciones pueden optimizar las operaciones, mejorar la toma de decisiones y aumentar la satisfacción del cliente.
El uso de IA en mantenimiento predictivo permite a las organizaciones optimizar los calendarios de servicio con el objetivo de minimizar las interrupciones. Las herramientas de IA pueden realizar análisis predictivos de los datos de los sensores del Internet de las cosas (IoT) para identificar patrones que indiquen una mayor probabilidad de falla del equipamiento.
Los flujos de trabajo automatizados pueden programar visitas de mantenimiento cuando los modelos predictivos indican una alta probabilidad de falla o pérdida de rendimiento. Este enfoque proactivo reduce el tiempo de inactividad, prolonga la vida útil de los activos y ayuda a las organizaciones a pasar de modelos de servicio reactivos a predictivos.
Los datos de los sensores, los historiales de servicio y los patrones de rendimiento a lo largo del tiempo ayudan a las herramientas de IA a evitar posibles interrupciones del equipamiento y a mantener el tiempo de actividad con programas de mantenimiento eficientes. Los equipos de gestión de activos pueden usar herramientas de IA para reducir el tiempo de inactividad, optimizar los programas de mantenimiento y maximizar la eficiencia de los recursos.
Teniendo en cuenta factores como la proximidad, la disponibilidad de piezas y la capacitación, los algoritmos de machine learning pueden optimizar el despacho para reducir los costos operativos, ahorrar tiempo y mejorar la utilidad del técnico.
El software de gestión de servicios de campo de IA automatiza tareas repetitivas, como el procesamiento de órdenes de trabajo, para que los técnicos de campo, los despachadores y otro personal de atención al cliente y administrativo puedan centrarse en responsabilidades más exigentes. Esta mayor eficiencia operativa se traduce directamente en ahorro de costos y mayor productividad.
Las soluciones de IA pueden asignar automáticamente los trabajos al técnico adecuado que cuente con las habilidades necesarias. Las soluciones de programación inteligente pueden priorizar factores competitivos para despachar opciones basadas en la empresa de servicios públicos más alta. Cuando los técnicos reciben los trabajos adecuados, las organizaciones pueden minimizar las visitas de seguimiento y aumentar la satisfacción del cliente.
Las herramientas de IA de FSM pueden gestionar los horarios cuando los equipos de servicio de campo se retrasan o no pueden programar una cita. El uso de la IA para predecir fallas en el equipamiento también permite a los equipos de despacho programar con antelación las visitas de mantenimiento predictivo .
Las herramientas de IA de servicio de campo reducen los tiempos de viaje al identificar rutas de viaje óptimas basadas en datos de tráfico en tiempo real, cierres de carreteras y otros factores. Las rutas son dinámicas y pueden modificarse para adaptarse a los cambios en el tráfico, las condiciones meteorológicas o las prioridades de trabajo. Una planificación eficiente de las rutas puede acortar los tiempos de respuesta, ahorrar en costos de combustible y reducir el tiempo de inactividad.
Flujos de trabajo más eficientes pueden permitir que se logre una tasa de arreglos desde la primera vez (FTFR) más alta, un indicador clave de rendimiento (KPI) crítico para la retención del cliente en las organizaciones de servicio de campo y una sólida ventaja competitiva.
La IA puede ayudar a las organizaciones de servicios de campo a utilizar la transmisión de datos desde los sensores de IoT, así como las plataformas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de activos empresariales (EAM).
Muchos modelos de IA se destacan en el procesamiento de conjuntos de datos masivos y el descubrimiento de patrones dentro de ellos. Las herramientas de visualización de datos impulsadas por IA pueden potenciar el pronósticos y la toma de decisiones basada en datos, mientras que las herramientas de analytics de datos ayudan a descubrir tendencias ocultas que las organizaciones pueden utilizar para optimizar los procesos.
Las organizaciones de servicio de campo pueden usar estos datos para:
Las herramientas de analytics de IA pueden monitorear los datos entrantes del mundo real, lo que brinda a los líderes de servicios de campo la oportunidad de abordar los problemas antes de que se conviertan en un obstáculo.
Los líderes empresariales pueden utilizar paneles de IA para resumir conjuntos de datos masivos en métricas claras y aplicables en la práctica, como la satisfacción del cliente, la finalización del trabajo y la utilización del tiempo del personal. Las herramientas de IA generativa pueden proporcionar resúmenes escritos de informes y conjuntos de datos para respaldar una toma de decisiones más rápida.
A medida que se acumulan datos relevantes y de alta calidad, los modelos de IA pueden mejorar su precisión predictiva, lo que permite realizar estimaciones más precisas, optimizar la programación y mejorar los indicadores clave de rendimiento (KPI).
Las organizaciones pueden utilizar análisis predictivos para impulsar una gestión proactiva del inventario basada en la pronóstico de la demanda.
La inteligencia predictiva de piezas anticipa la demanda de repuestos basándose en las probabilidades de fallas, los patrones de uso y los plazos de entrega, de modo que los componentes de recambio estén disponibles cuando se necesiten. El uso de la inteligencia predictiva de repuestos permite a las organizaciones minimizar el tiempo de inactividad y, al mismo tiempo, reducir tanto la falta de existencias como los costos de almacenamiento.
Los modelos de IA pueden analizar los patrones de uso de las piezas para reducir el exceso de existencias sin dejar de garantizar la disponibilidad del servicio. Las herramientas de visión artificial pueden ayudar en el control de calidad y la verificación de piezas.
Las herramientas de IA pueden empoderar al personal de servicio de campo, despachadores y líderes empresariales con datos e insights.
Los técnicos de servicio de campo pueden usar la IA para mejorar su rendimiento laboral con soporte en tiempo real. Las herramientas de visión artificial pueden ayudar a resolver problemas, mientras que los sistemas generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) se conectan a bases de datos relevantes para mejorar el diagnóstico.
Si las organizaciones entrenan modelos de IA en guías de solución de problemas y reparación, los técnicos pueden acceder a esa información bajo demanda sin buscar manualmente la documentación.
Los dispositivos de realidad aumentada (AR), como las gafas inteligentes, podrían superponer instrucciones o videoguías a medida que los técnicos trabajan. Los comandos de voz manos libres impulsados por modelos de procesamiento de lenguaje natural (PLN) permiten a los trabajadores archivar registros, solicitar información y recibir actualizaciones sin quitarse los guantes ni comprometer la seguridad.
Los líderes y gerentes pueden usar panel de IA para tomar decisiones basadas en datos que mejoren los KPI. Las herramientas de IA también pueden utilizar los datos de los clientes para recomendarles compras, actualizaciones o servicios de mantenimiento que probablemente necesiten. Tanto los equipos de ventas como los onsite pueden presentar ofertas relevantes, lo que podría aumentar los ingresos y fortalecer las relaciones con los clientes.
La IA puede mejorar la personalización para los clientes, aumentar su satisfacción y generar más oportunidades de ingresos.
Los sistemas de IA de servicio de campo pueden personalizar la experiencia del cliente adaptando los servicios a los historiales de los clientes y enviando comunicaciones proactivas para programar el mantenimiento y minimizar las interrupciones.
Los chatbots de atención al cliente impulsados por IA pueden gestionar consultas rutinarias, mientras que los agentes de atención al cliente con IA pueden redirigir problemas más complejos a personal humano cualificado.
La incorporación exitosa de una organización de servicio de campo requiere que los líderes mitiguen las preocupaciones de la fuerza laboral y, al mismo tiempo, eviten los escollos comunes de IA.
Una implementación fluida de la IA requiere que los líderes aborden las preocupaciones de la fuerza laboral sobre cómo la IA les afectará a ellos y a sus empleos. Para tranquilizar a los trabajadores, las organizaciones deben esforzarse por seguir estos pasos:
Las herramientas de IA funcionan mejor cuando se integran en sistemas más grandes de personas, datos y soporte. Las organizaciones a menudo se enfrentan a estos inconvenientes de la IA:
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