¿Qué es la modernización de los centros de datos?

Los centros de datos tradicionales seguían un modelo centralizado. Los servidores físicos ejecutaban aplicaciones individuales, los equipos acoplaban sistemas de almacenamiento de información a hosts específicos y las configuraciones de red requerían operación manual. Este modelo funcionaba bien cuando las cargas de trabajo implicaban la ejecución de aplicaciones empresariales como la planificación de recursos empresariales (ERP) y bases de datos.

El cambio a los centros de datos modernos comenzó con la virtualización de servidores, que separaba las cargas de trabajo del hardware físico y permite que múltiples aplicaciones compartan recursos en un solo servidor. La infraestructura definida por software amplió eso al almacenamiento y las redes.

La introducción de contenedores y Kubernetes aumentó la portabilidad, permitiendo que las aplicaciones se ejecuten de forma congruente en servidores on premises, y plataformas en la nube privada y pública. Este enfoque impulsado por software para gestionar todo el centro de datos se denomina centro de datos definido por software (SDDC).

Hoy en día, el centro de datos moderno ya no es una ubicación fija. Abarca instalaciones principales, plataformas basadas en la nube y ubicaciones en el edge, con cargas de trabajo que se ajustan según el rendimiento, costo, latencia y cumplimiento en lugar de la proximidad física al hardware. Este modelo de nube híbrida distribuida brinda a las organizaciones la flexibilidad de ejecutar cargas de trabajo donde se desempeñan mejor, mientras que el software y la automatización impulsan el aprovisionamiento y la gestión de recursos.

Los centros de datos de IA van más allá, construidos para las demandas de escalabilidad y rendimiento de las cargas de trabajo de inferencia y entrenamiento de IA que los centros de datos tradicionales no fueron diseñados para manejar.