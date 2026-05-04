¿Qué es la modernización de los centros de datos?

La modernización de los centros de datos es el proceso de actualizar la infraestructura de TI heredada, incluidos los sistemas de computación, almacenamiento y redes, para que cumpla con los requisitos de rendimiento, escalabilidad y seguridad de las cargas de trabajo modernas.
Para la mayoría de las organizaciones, la modernización de los centros de datos no es un proyecto puntual, sino un proceso continuo. Se centra en alejarse de los sistemas dependientes del hardware para ir hacia una infraestructura definida por software que abarca la infraestructura on premises, la nube privada y la nube pública y la configuración edge, todo gestionado como un solo entorno.
La necesidad de obtener valor de la inteligencia artificial (IA), las aplicaciones distribuidas y el procesamiento en tiempo real en el edge cambió lo que las organizaciones necesitan de los centros de datos. Según la investigación de Goldman Sachs, las necesidades de energía de los centros de datos aumentarán un 50 % para 2027 y alcanzarán el 165 % de los niveles de 2023 para 2030, impulsadas en gran medida por la capacitación y las cargas de trabajo de inferencia.1 La mayoría de los centros de datos heredados no se construyeron para satisfacer esas demandas.
Los centros de datos sirvieron a una era diferente de la computación en la que la infraestructura tradicional se construyó alrededor de la computación basada en CPU, cargas de trabajo predecibles y almacenamiento centralizado.
A diferencia del entrenamiento de modelos, que se realiza en grandes instalaciones centralizadas, la inferencia de IA se ejecuta cada vez más en el edge (por ejemplo, en fábricas, tiendas de venta minorista, sitios remotos). La modernización ahora se extiende más allá del centro de datos principal y a ubicaciones distribuidas.
La soberanía de los datos también está determinando dónde se ejecutan las cargas de trabajo. Muchas industrias y geografías requieren que ciertos datos permanezcan dentro de jurisdicciones específicas, lo que significa que las decisiones de ubicación de la carga de trabajo deben tener en cuenta dónde residen los datos y dónde se aplican las regulaciones.
Los centros de datos tradicionales seguían un modelo centralizado. Los servidores físicos ejecutaban aplicaciones individuales, los equipos acoplaban sistemas de almacenamiento de información a hosts específicos y las configuraciones de red requerían operación manual. Este modelo funcionaba bien cuando las cargas de trabajo implicaban la ejecución de aplicaciones empresariales como la planificación de recursos empresariales (ERP) y bases de datos.
El cambio a los centros de datos modernos comenzó con la virtualización de servidores, que separaba las cargas de trabajo del hardware físico y permite que múltiples aplicaciones compartan recursos en un solo servidor. La infraestructura definida por software amplió eso al almacenamiento y las redes.
La introducción de contenedores y Kubernetes aumentó la portabilidad, permitiendo que las aplicaciones se ejecuten de forma congruente en servidores on premises, y plataformas en la nube privada y pública. Este enfoque impulsado por software para gestionar todo el centro de datos se denomina centro de datos definido por software (SDDC).
Hoy en día, el centro de datos moderno ya no es una ubicación fija. Abarca instalaciones principales, plataformas basadas en la nube y ubicaciones en el edge, con cargas de trabajo que se ajustan según el rendimiento, costo, latencia y cumplimiento en lugar de la proximidad física al hardware. Este modelo de nube híbrida distribuida brinda a las organizaciones la flexibilidad de ejecutar cargas de trabajo donde se desempeñan mejor, mientras que el software y la automatización impulsan el aprovisionamiento y la gestión de recursos.
Los centros de datos de IA van más allá, construidos para las demandas de escalabilidad y rendimiento de las cargas de trabajo de inferencia y entrenamiento de IA que los centros de datos tradicionales no fueron diseñados para manejar.
Las cargas de trabajo empresariales tradicionales aún se ejecutan en la mayoría de las instalaciones en una infraestructura virtualizada on premises. En contraste, las aplicaciones nativas de la nube están diseñadas para ejecutarse en sistemas on premises y de nube pública simultáneamente, en lugar de estar vinculadas a un solo entorno.
Hoy en día, las cargas de trabajo impulsadas por IA plantean las mayores exigencias a la infraestructura, ya que requieren computación densa en GPU, almacenamiento rápido y redes de baja latencia. Las cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC) comparten muchos de estos requisitos.
Más allá del centro de datos, las cargas de trabajo en el edge están creciendo a medida que el machine learning (ML) y la IA pasan a ubicaciones distribuidas más cercanas a la fuente, donde se ejecutan en servidores remotos y dispositivos del Internet de las cosas (IoT).
La infraestructura moderna de los centros de datos abarca sistemas que proporcionan computación, almacenamiento y protección de datos. Aquí mostramos qué incluyen esos componentes:
La modernización de los centros de datos ofrece una serie de beneficios que respaldan las necesidades empresariales actuales:
Los proyectos de modernización de los centros de datos son complejos y, a menudo, una parte central de una estrategia de transformación digital más amplia. Comenzar con una estrategia clara y una hoja de ruta que pueda adaptarse a medida que cambian la tecnología y los requisitos empresariales es más importante de lo que la mayoría de las organizaciones esperan.
Muchas organizaciones empresariales integran servicios de consultoría de proveedores de tecnología de negocio (por ejemplo, IBM, HPE) para evaluar la infraestructura actual y gestionar la transición a través de la arquitectura, la seguridad y las operaciones.
Antes de tomar decisiones de infraestructura, las organizaciones necesitan saber qué cargas de trabajo están ejecutando y cuáles son sus requisitos de rendimiento, seguridad y cumplimiento. Esto revela dependencias heredadas e indica hacia dónde debe ir cada carga de trabajo.
Según un estudio de Deloitte, más del 60 % de los presupuestos de TI todavía se destina al mantenimiento de sistemas heredados, que a menudo es la primera restricción con la que se encuentran los programas de modernización.2
Establezca objetivos específicos, como reducir los costos de infraestructura, dar soporte a un caso de uso específico de IA o cumplir con un requisito de residencia de datos.
Los objetivos específicos brindan a los equipos una forma de medir el progreso y decidir sobre la marcha.
No todas las cargas de trabajo pertenecen a la nube y no todas las cargas de trabajo pertenecen a entornos on premises. Las soluciones en la nube ofrecen escalabilidad y un acceso más rápido a nuevos servicios, mientras que la infraestructura on premises brinda a las organizaciones más control sobre el rendimiento y el cumplimiento.
Para las organizaciones cuyas instalaciones no pueden admitir infraestructura de IA de alta densidad, vale la pena considerar la colocación como parte de esta decisión.
Un enfoque por fases prioriza primero las cargas de trabajo de mayor valor, lo que reduce el riesgo de tiempo de inactividad y la interrupción de las operaciones clave a medida que avanza la iniciativa.
Los controles de seguridad, el monitoreo del cumplimiento y la gestión de costos deben ser parte de la arquitectura de modernización desde el principio. Este enfoque incluye copias de seguridad y recuperación ante desastres, así como planificación de continuidad de negocio para que las operaciones puedan seguir funcionando si un sistema o una migración falla.
La modernización de los centros de datos no termina en el despliegue. La infraestructura requiere monitoreo continuo, parches, actualizaciones y gestión del ciclo de vida.
A menudo se requiere experiencia en plataformas de servicios en la nube, Kubernetes e infraestructura de IA, y los equipos de TI necesitan capacitación continua a medida que evolucionan los servicios del centro de datos y las nuevas tecnologías.
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1 AI to drive 165% increase in data center power demand by 2030, Goldman Sachs Research, febrero de 2024
2 Three ways to approach legacy tech modernization with AI, Deloitte Center for Integrated Research, 6 de junio de 2025