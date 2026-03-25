¿Qué es la virtualización de servidores?

La virtualización de servidores es el proceso de dividir un único servidor físico en varios virtual servers aislados, cada uno de los cuales ejecuta su propio sistema operativo (SO) y aplicaciones de forma independiente.
La virtualización de servidores es una función clave de la TI empresarial moderna. Por ejemplo, cuando reserva un vuelo, transmite un evento de música en vivo o accede a una aplicación de la empresa de forma remota, las aplicaciones que se ejecutan detrás de esas experiencias se alojan invariablemente en servidores virtualizados. Esta infraestructura permite a las organizaciones ejecutar miles de cargas de trabajo mientras reducen el uso de hardware físico.
En un entorno tradicional de servidores, las organizaciones dedican un servidor físico a una sola aplicación, lo que deja los servidores en gran medida infrautilizados. La virtualización de servidores cambia eso. Varias máquinas virtuales (VM) comparten un único servidor físico, cada una con sus propios recursos dedicados y aisladas de las demás. El resultado es una infraestructura más económica de operar, más rápida de escalar y más eficiente de gestionar.
Hoy en día, la virtualización de servidores es fundamental para la computación en la nube y las operaciones de centros de datos modernos. De acuerdo con un estudio de SkyQuest, el mercado global de virtualización de servidores en 9000 millones de USD en 2024. El informe proyecta que alcanzará los 13 960 millones USD para 2033, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.0 %.1
A medida que las organizaciones consolidan los centros de datos y gestionan entornos multinube híbridos, han crecido las demandas de infraestructura virtualizada. La virtualización de servidores también ofrece a las organizaciones la flexibilidad necesaria para gestionar cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) y cumplir con los requisitos de soberanía de datos para la gestión de la infraestructura en distintas regiones.
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Para comprender la virtualización de servidores, resulta útil hacer un repaso de algunas tecnologías relacionadas que sustentan la infraestructura de TI moderna:
La virtualización usa software para crear una capa de abstracción sobre el hardware físico, dividiendo los recursos de un único servidor (por ejemplo, CPU, memoria, almacenamiento y red) en múltiples máquinas virtuales (VM).
Cada VM ejecuta su propio sistema operativo independiente y se comporta como un servidor separado, aunque comparte el mismo hardware subyacente.
A medida que las organizaciones modernizaron su infraestructura, los contenedores surgieron junto con las máquinas virtuales como una parte clave de la forma en que los equipos crean y despliegan aplicaciones.
Mientras que las VM virtualizan el hardware, los contenedores virtualizan el sistema operativo, empaquetando solo la aplicación y sus dependencias, lo que los hace más ligeros y rápidos de desplegar.
Kubernetes se ha convertido en la plataforma estándar para orquestar contenedores a gran escala, automatizando el despliegue, el escalado y la gestión en entornos de nube híbrida y multinube.
Kubernetes se utiliza de forma común con microservicios, que permiten a las organizaciones dividir las aplicaciones en servicios más pequeños e independientes que son más fáciles de desplegar y gestionar.
Los proveedores de servicios en la nube, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure e IBM Cloud, ofrecen servicios de infraestructura y software a través de tres modelos principales basados en servidores virtualizados:
La virtualización de servidores se basa en la colaboración de varios componentes para crear y gestionar entornos virtuales:
En la virtualización de servidores, no existe un enfoque universal único. El método correcto depende de los requisitos de la carga de trabajo, las necesidades de rendimiento y el nivel de aislamiento y gestión de recursos necesarios. Los siguientes son algunos de los principales tipos de virtualización de servidores:
La virtualización completa simula completamente el hardware subyacente, lo que permite que los sistemas operativos huéspedes se ejecuten como lo harían en una máquina física dedicada. El hipervisor maneja todas las interacciones entre el sistema operativo huésped y el hardware.
En este caso, prácticamente cualquier SO puede ejecutarse como huésped. Esta capacidad hace que la virtualización completa sea el enfoque más utilizado en entornos empresariales.
Con la paravirtualización, el sistema operativo huésped se modifica para comunicarse directamente con el hipervisor en lugar de utilizar una simulación de hardware completa. Este enfoque reduce el consumo de recursos y mejora el rendimiento, especialmente en cargas de trabajo con un uso intensivo de E/S.
En lugar de crear VM independientes, la virtualización a nivel del sistema operativo divide un único sistema operativo en contenedores. Estos contenedores funcionan como instancias de usuario aisladas que comparten el núcleo del host, lo que los hace ligeros y rápidos de aprovisionar.
Docker es la herramienta más popular para este tipo de virtualización de servidores, que se utiliza por lo general en microservicios y entornos DevOps donde las aplicaciones se comunican a través de interfaces de programación de aplicaciones (API).
La virtualización asistida por hardware utiliza extensiones de procesador (por ejemplo, Intel VT-x y AMD-V) para manejar las tareas de virtualización a nivel de hardware, lo que reduce la carga de trabajo en el hipervisor y mejora el rendimiento general.
Esta integración de hardware permite que los procesadores modernos admitan cargas de trabajo virtualizadas de manera más eficiente, particularmente para aplicaciones de uso de computación intensiva, como IA y machine learning (ML). Las plataformas empresariales, como IBM® PowerVM y VMware ESXi, utilizan la integración de hardware para ofrecer una virtualización más rápida para las cargas de trabajo que requieren alta disponibilidad y rendimiento.
La virtualización de servidores a veces se confunde con la contenedorización. Si bien ambas tecnologías están relacionadas, adoptan diferentes enfoques para ejecutar cargas de trabajo eficientes.
La mayoría de las organizaciones utilizan ambas tecnologías; Kubernetes orquesta contenedores a lo largo de estas.
La virtualización de servidores ofrece beneficios tanto operativos como económicos, entre los que se incluyen los siguientes beneficios clave:
La virtualización de servidores ofrece una amplia gama de casos de uso empresarial, desde operaciones de TI cotidianas hasta estrategias de infraestructura más complejas:
La virtualización de servidores simplifica las copias de seguridad y la recuperación ante desastres (BDR, por sus siglas en inglés), así como la protección de datos, al permitir que las máquinas virtuales se copien a un sitio secundario o a un entorno en la nube. Esto respalda la continuidad de negocio al garantizar que los equipos puedan restaurar las cargas de trabajo en minutos en lugar de horas.
La virtualización de servidores brinda acceso a los equipos y desarrolladores de DevOps a entornos similares a los de producción bajo demanda y admite pruebas paralelas en múltiples configuraciones. Los pipelines de CI/CD se integran de forma natural con la infraestructura virtualizada, automatizando la creación de entornos como parte del ciclo de vida de compilación y prueba.
La infraestructura de escritorio virtual (VDI) ejecuta sistemas operativos de escritorio como VM en servidores consolidados y luego los transmite a los dispositivos de los usuarios finales. Las organizaciones pueden ofrecer una experiencia completa de escritorio a cualquier dispositivo mientras mantienen los datos fuera de las máquinas locales, lo que simplifica la seguridad y el cumplimiento de normas.
La virtualización de servidores suele ser el primer paso en la modernización de aplicaciones heredadas, ya que ofrece a las organizaciones una forma de mover los sistemas antiguos a entornos de nube híbrida sin tener que reconstruirlos desde cero. La migración de cargas de trabajo se vuelve más fácil de manejar cuando las aplicaciones ya están virtualizadas, lo que permite a las organizaciones integrar sus sistemas heredados a un ritmo que funcione para su negocio.
Industrias como los servicios financieros, la atención médica y la investigación utilizan la computación de alto rendimiento para ejecutar simulaciones complejas y aplicaciones intensivas en datos de manera más eficiente. La virtualización de servidores ayuda a las organizaciones a agrupar recursos informáticos en varios servidores físicos y asignarlos dinámicamente a estas cargas de trabajo de alta demanda.
De acuerdo con Gartner, para 2028, el 65 % de los gobiernos de todo el mundo introducirán requisitos de soberanía digital para proteger la infraestructura nacional y limitar la influencia regulatoria externa.2
A medida que crecen las necesidades de residencia de datos y control de infraestructura, la virtualización de servidores se ha convertido en una herramienta importante para administrar el cumplimiento normativo en todos los territorios. Ayuda a las organizaciones a gestionar dónde se ejecutan las cargas de trabajo y hacer cumplir los límites geográficos en diferentes entornos normativos.
La IA está cambiando la forma en que las organizaciones confían en la virtualización de servidores. A medida que las empresas se pasan de los proyectos piloto de IA a la producción completa, los servidores virtualizados se enfrentan a mayores exigencias, entre las que se incluyen un mayor volumen de cargas de trabajo, un mayor uso de recursos y mayores requisitos de potencia y menos tolerancia al tiempo de inactividad.
Los centros de datos virtualizados modernos recurren cada vez más a la IA para gestionar los recursos de los servidores de manera más eficiente. En lugar de depender de la configuración manual, las organizaciones pueden monitorear el uso de CPU, el consumo de memoria, los cuellos de botella de almacenamiento y la expansión de VM en tiempo real, reequilibrando las cargas de trabajo a medida que cambian las condiciones. La planificación predictiva de la capacidad lleva este enfoque un paso más allá, ya que se anticipa a la demanda antes de que alcance su punto máximo, en lugar de reaccionar posteriormente.
La IA también está afectando a la seguridad de la virtualización de servidores. Al monitorear constantemente el tráfico entre máquinas virtuales y analizar patrones de comportamiento, las organizaciones pueden identificar las amenazas antes y responder más rápido de lo que permiten las herramientas tradicionales basadas en reglas.
Para las organizaciones que gestionan cargas de trabajo de IA sensibles, la virtualización de servidores admite la soberanía de la IA al mantener dichas cargas de trabajo en una infraestructura controlada por la propia organización.
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1 Server virtualization market size, share and growth analysis, Skyquest, enero de 2026
2 Gartner reveals top technologies shaping government AI adoption, Gartner, 9 de septiembre de 2025