¿Qué es la virtualización de servidores?

La virtualización de servidores es una función clave de la TI empresarial moderna. Por ejemplo, cuando reserva un vuelo, transmite un evento de música en vivo o accede a una aplicación de la empresa de forma remota, las aplicaciones que se ejecutan detrás de esas experiencias se alojan invariablemente en servidores virtualizados. Esta infraestructura permite a las organizaciones ejecutar miles de cargas de trabajo mientras reducen el uso de hardware físico.

En un entorno tradicional de servidores, las organizaciones dedican un servidor físico a una sola aplicación, lo que deja los servidores en gran medida infrautilizados. La virtualización de servidores cambia eso. Varias máquinas virtuales (VM) comparten un único servidor físico, cada una con sus propios recursos dedicados y aisladas de las demás. El resultado es una infraestructura más económica de operar, más rápida de escalar y más eficiente de gestionar.

Hoy en día, la virtualización de servidores es fundamental para la computación en la nube y las operaciones de centros de datos modernos. De acuerdo con un estudio de SkyQuest, el mercado global de virtualización de servidores en 9000 millones de USD en 2024. El informe proyecta que alcanzará los 13 960 millones USD para 2033, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.0 %.1

A medida que las organizaciones consolidan los centros de datos y gestionan entornos multinube híbridos, han crecido las demandas de infraestructura virtualizada. La virtualización de servidores también ofrece a las organizaciones la flexibilidad necesaria para gestionar cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) y cumplir con los requisitos de soberanía de datos para la gestión de la infraestructura en distintas regiones.