Resiliencia que protege, rendimiento que perdura

La resiliencia cibernética ya no es opcional: es una prioridad a nivel directivo. Con el aumento de los ataques impulsados por IA y ransomware, las organizaciones enfrentan crecientes costos, tiempo de inactividad y presiones de cumplimiento.

IBM destaca cómo la infraestructura lista para el futuro, generada por el almacenamiento inteligente impulsado por IA y los marcos de confianza cero, permite una recuperación más rápida, una protección más sólida y una alineación regulatoria. Al adoptar estrategias proactivas de resiliencia ahora, las empresas pueden proteger sus operaciones, mantener la confianza de los clientes y convertir la seguridad en una ventaja competitiva.

Descargue el informe técnico para descubrir cómo puede protegerse de la próxima ola de amenazas cibernéticas.