¿Qué es la proliferación de VM?

Las máquinas virtuales se introdujeron por primera vez durante el período informático altamente fértil que tuvo lugar entre finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970. Las VM se desarrollaron como resultado de los experimentos de virtualización llevados a cabo principalmente por International Business Machines (IBM).

La tecnología de virtualización permite que el software virtual imite con éxito la funcionalidad del hardware físico, como servidores, almacenamiento y redes. Las representaciones virtuales pueden ejecutarse en una sola máquina física, lo que multiplica significativamente la utilidad que una organización puede obtener de un sistema informático único.

El objetivo principal de IBM durante este período era encontrar formas de mejorar el rendimiento de su histórica línea de computadoras mainframe. Parte de ese esfuerzo implicó desarrollar soluciones de tiempo compartido. IBM demostró por primera vez que la virtualización podía funcionar al presentar su sistema de investigación CP-40 en 1967. Entre sus características se incluían comandos fáciles de usar, comandos del sistema de archivos, asignación de registros a bloques de tamaño uniforme y archivos que se podían crear simplemente escribiendo en ellos.

Los perfeccionamientos continuaron durante los siguientes cinco años, culminando en su punto de inflexión en 1972 con la introducción de lo que ahora se considera la primera máquina virtual del mundo. El VM/370 marcó el comienzo de los mainframes IBM System/370 y fue el primero en admitir el uso de memoria virtual. Había comenzado la era de las máquinas virtuales, capaces de ofrecer todas las funciones de una computadora dentro de un entorno virtual.