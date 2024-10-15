¿Qué es la proliferación de VM?

La proliferación de máquinas virtuales (VM) se refiere a una expansión excesiva e incontrolada de máquinas virtuales dentro de una infraestructura virtual.
Las máquinas virtuales son sencillas de crear e implementar, lo que puede llevar fácilmente a un crecimiento excesivo de VM que pierden su utilidad con el tiempo y el desuso. La proliferación de VM a menudo desperdicia mano de obra y recursos.
Las máquinas virtuales funcionan como versiones digitalizadas de una computadora física. En la mayoría de los aspectos, una VM puede realizar las mismas funciones informáticas que una computadora física. Esto incluye ejecutar sistemas operativos (SO) y varios programas, mantener el almacenamiento de datos y conectarse a redes informáticas. Una VM realiza estas tareas mientras depende de componentes virtuales, en lugar de recursos "reales" como servidores físicos.
Los servicios de VM se consideran “gestionados” o de “autoservicio”, dependiendo de la participación activa del usuario en la administración de la creación y el uso de VM. La imitación de las VM es tan experta que incluso pueden sincronizarse para operar con la misma precisión cronológica que las aplicaciones en tiempo real.
Las máquinas virtuales se introdujeron por primera vez durante el período informático altamente fértil que tuvo lugar entre finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970. Las VM se desarrollaron como resultado de los experimentos de virtualización llevados a cabo principalmente por International Business Machines (IBM).
La tecnología de virtualización permite que el software virtual imite con éxito la funcionalidad del hardware físico, como servidores, almacenamiento y redes. Las representaciones virtuales pueden ejecutarse en una sola máquina física, lo que multiplica significativamente la utilidad que una organización puede obtener de un sistema informático único.
El objetivo principal de IBM durante este período era encontrar formas de mejorar el rendimiento de su histórica línea de computadoras mainframe. Parte de ese esfuerzo implicó desarrollar soluciones de tiempo compartido. IBM demostró por primera vez que la virtualización podía funcionar al presentar su sistema de investigación CP-40 en 1967. Entre sus características se incluían comandos fáciles de usar, comandos del sistema de archivos, asignación de registros a bloques de tamaño uniforme y archivos que se podían crear simplemente escribiendo en ellos.
Los perfeccionamientos continuaron durante los siguientes cinco años, culminando en su punto de inflexión en 1972 con la introducción de lo que ahora se considera la primera máquina virtual del mundo. El VM/370 marcó el comienzo de los mainframes IBM System/370 y fue el primero en admitir el uso de memoria virtual. Había comenzado la era de las máquinas virtuales, capaces de ofrecer todas las funciones de una computadora dentro de un entorno virtual.
Debido a que no requieren el mismo nivel de gasto de capital, trabajar con VM a menudo genera ahorros financieros considerables. El uso de VM a menudo niega la necesidad de adquirir costosos servidores físicos y otro equipamiento, lo que mantiene bajos los precios de las VM. Además, las VM pueden gestionar de manera capaz las cargas de trabajo, especialmente si siguen los tipos de carga de trabajo tradicionales, heredados y monolíticos.
Para coordinar su actividad, las VM trabajan en estrecha colaboración con los hipervisores. Si bien las VM son archivos que duplican aspectos de la computación física, los hipervisores son el software que ejecuta y gestiona su funcionalidad. Los hipervisores permiten la ejecución simultánea de diferentes sistemas operativos en diferentes máquinas virtuales. Las máquinas virtuales también funcionan eficazmente con los centros de datos, ayudándoles a transmitir servicios basados en la nube a través de servidores virtualizados que utilizan hardware físico.
La proliferación de máquinas virtuales, como muchas situaciones desafortunadas, sale mal después de comenzar con las mejores intenciones. El departamento de TI de una empresa tiene la tarea de desarrollar una máquina virtual para un uso muy específico que suele ser oportuno y conlleva cierto grado de urgencia. Esa VM se construye y se pone en funcionamiento. Todo está bien.
Pero el tiempo pasa. La situación empresarial que justificó la creación de la VM puede seguir vigente, pero la urgencia que solía rodear a esa VM definitivamente se ha enfriado. Independientemente de la causa de su desuso, en el momento en que las VM no utilizadas comienzan a acumular polvo, comienzan a ser reliquias (y, según sea necesario, como una herramienta de hardware que se compra para un proyecto doméstico y nunca se vuelve a usar). Eventualmente, estas VM se convierten rápidamente en poco más que un desorden.
Las siguientes son razones adicionales por las que se produce la proliferación de VM:
Algunos pueden preguntarse cuál es el problema de la proliferación de VM. Claro, es posible que algunas VM inactivas no se utilicen, pero ¿es esa una razón para hacer sonar la alarma? Resulta que, sí, hay un número suficiente de razones por las que la proliferación de VM justifica la preocupación:
Existen técnicas de gestión sencillas que pueden ayudar a limitar el número de VM que mantiene una organización a un nivel manejable.
Las organizaciones inteligentes supervisan y regulan la creación y gestión de sus VM. Una política eficaz de gobernanza de VM aborda cuestiones como la planificación de la capacidad (que regula el número máximo de nuevas VM permitidas), la optimización del rendimiento de las VM y la gestión del ciclo de vida de las VM.
Una vez que se ha identificado una VM para su eliminación, comienza el proceso de desmantelamiento. La VM saliente se retira del servicio. A continuación, se protegen los datos contenidos en esa VM. Finalmente, se erradican el hardware y el software de la VM.
Las organizaciones deben cumplir con las medidas de protección de datos para proteger aquellas VM que merecen un almacenamiento permanente. Esto incluye herramientas de monitoreo que identifican la utilización del espacio en disco y las medidas de seguridad para proteger el control de acceso adecuado.
Incluso las operaciones informáticas más cuidadosamente diseñadas están sujetas a situaciones de emergencia en la era neomoderna. Eso requiere un plan eficaz de recuperación ante desastres para las VM, que se puede aplicar en el peor de los casos.
Una vez implementadas las políticas de control, las organizaciones deben asegurarse de que todos los miembros relevantes del personal estén capacitados en la infraestructura de TI acordada y los planes de respaldo. La política de gobernanza debe expresarse claramente a todos los equipos y administradores de TI.
Otra forma de combatir la proliferación de VM es enfrentarla directamente con herramientas y tecnologías de virtualización diseñadas para ayudar a gestionar el uso de VM y reducir los efectos de la proliferación. Estas herramientas de gestión incluyen las siguientes:
